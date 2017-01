“Durante mi gestión no se harán los túneles de Cuenca y Campana (pero sí el de Nazca)”

En una “reunión informal” con vecinos de Villa del Parque, el Jefe de Gobierno desvirtuó el pedido que hacen los vecinos, quienes insisten en que se estudien otras alternativas (viaducto, trinchera ó soterramiento). “Como ciudadanos y contribuyentes tenemos derecho a peticionar a las autoridades para hallar la mejor solución para nuestra zona, no la más ‘barata’, como nos dijo el ministro a cargo”, afirman en la nota.

El 14 de Enero, el actual Jefe de Gobierno Horacio Rodriguez Larreta convocó a los vecinos de la comuna 11 a la plaza Ricchieri (Av. Beiró 4800).

Como es habitual en este tipo de reuniones, los vecinos que desean exponer sus necesidades, inquietudes o reclamos deben anotarse previamente. Así lo hizo Rogelio González.

A su turno, el presidente de la Unión de Comerciantes de Villa del Parque le volvió a solicitar al mandatario que conceda el pedido de audiencia urgente que días atrás se formuló por escrito a través de la Junta de la Comuna 11 y de la propia cámara empresarial, para tratar el tema de los futuros túneles que construirán en Villa del Parque y ante la inminencia del inicio de la construcción del viaducto de avenida Nazca.

Rodríguez Larreta respondió que los túneles forman parte del Plan “Buenos Aires sin barreras”, pero que atendiendo a la situación de la región van a comenzar a construir el de avenida Nazca y dejarán a la “cola” el resto de los túneles de la traza del ferrocarril San Martín dándole prioridad a otras obras públicas, comprometiéndose a que los túneles de Cuenca y Campana no serían realizados durante su gestión.

El Plan “Buenos Aires sin barreras” llegó a Villa del Parque y el Gobierno de la Ciudad planea construir once túneles por debajo de las vías del Tren San Martín desde la calle Empedrado hasta avenida Gral Paz.

Estas obras, principalmente la de avenida Nazca, Cuenca y Campana pondrán literalmente en jaque al pujante centro comercial que hoy por hoy reúne a unas 1.500 PyMES.

Con un tiempo estimado de dos años para cada obra, que obliga al cierre de calles y desvíos por largos períodos, para cuando concluyan habrán desaparecido cientos de empresas que no podrán resistir la caída de ventas. Con ellas también se perderán miles de puestos de trabajo (directos e indirectos) y una desaceleración económica de toda está área de la ciudad.

Frente a esto, un colectivo de vecinos e instituciones está planteando alternativas superadoras para esta parte de la traza del San Martín:

1. Continuar hasta avenida Gral Paz el viaducto ferroviario en altura que el gobierno construirá desde Palermo hasta Paternal.

2 Construir trinchera para el ferrocarril San martín.

3 Soterrarlo.

REUNIÓN INFORMAL

Tras el mitin comunitario y por motu propio, el jefe de gobierno propuso mantener una charla con una comitiva de los vecinos movilizados por los túneles en algún espacio en Villa del Parque.

Rápidamente algunos miembros del colectivo vecinal se prestaron y acudieron a una confitería ubicada en Cuenca y Nogoyá, acompañados por las comuneras Delfina Velázquez(FPV) y Marta Liotto (ECO). Por su parte, Rodríguez Larreta se acercó con la señorita Camila Suárez, representante de la empresa AUSA.

Volvió a reiterar lo dicho minutos antes en Devoto: Este plan busca dar mayor seguridad vial, fluidez al tránsito y aumentar la frecuencia ferroviaria. Atento a la preocupación de los comerciantes y vecinos, insistió en que comenzarán con el túnel de Nazca aunque agregó “me comprometo a que durante mi gestión no se harán los túneles de Cuenca y Campana”.

A esto, uno de los presentes aclaró que todos los comerciantes y vecinos movilizados están de acuerdo con la eliminación de las barreras en la ciudad y en la zona, pero no a través de los túneles porque dividen al barrio, crean zonas fantasmas con aumento de la inseguridad, impactan negativamente sobre el medio ambiente, no desalientan el uso de autos particulares.

Por eso proponen alternativas superadoras (viaducto/trinchera/soterramiento) que le darían a esta área de la ciudad seguridad vial, fomento del transporte público, ganancia de tierras para ser destinadas a espacios verdes, bicisendas, estacionamientos, etc.), conectividad (se abrirían todas las calles), respeto por la calidad de vida de los vecinos, soluciones a largo plazo.

A esto Larreta dijo que interpretó que los “comerciantes” pedían que no se hagan los túneles de Cuenca y Campana. Y recalcó que el túnel de Nazca está en marcha.

En referencia al viaducto de avenida Nazca los vecinos volvieron a insistir en lo dicho en la Audiencia Pública (29/9/16) y en las reuniones con el ministro Moccia (en el club Arquitectura y en el club Racing): el Estudio de Impacto Ambiental es acotado y está mal hecho porque:

1. No se contemplaron los suficientes desvíos.

2. No se aclara por donde se va a desviar el tránsito pesado.

3. No tuvieron en cuenta a las más de 20 escuelas que afectan.

4. No se analizaron los daños que recaerán sobre los centros de salud próximos (Instituto Roffo y el centro de Diagnóstico que está en avenida Nazca al 3400)

5. El estudio de impacto ambiental es acotado y está mal hecho:

6. Confunde calles y propone desvíos por arterias que están en otros barrios. – No se consideró que los túneles rompen la regularidad que dan las barreras y los semáforos “amontonando” el tránsito a la salida del túnel donde en el lado norte se encuentra con:

a) Avenida San Martín (a 100 metros de la salida Norte del viaducto) totalmente congestionada la mayor parte del día.

b) Avenida Beiró (a 200 metros). Con embotellamientos continuos durante toda la jornada.

c) A 200 metros avenida Nazca se angosta, se convierte en calle de doble mano.

d) A 300 metros hay otro cruce ferroviario (FGU) a nivel.

Para esto, el titular del Poder Ejecutivo propuso que los vecinos se reúnan la semana próxima con ingenieros de AUSA afectados a la obra del viaducto de Nazca, haciendo caso omiso a lo que se le dijo en referencia al Estudio de Impacto Ambiental.

Viendo la clara imposibilidad de continuar un diálogo ordenado y productivo en ese ámbito de informalidad que no era el propio para tratar un tema de la envergadura que significan estas obras para la zona, la señora Marta Liotto sugirió a Rodríguez Larreta armar otra reunión para hablar con más detalle la problemática del túnel de avenida Nazca a lo cual Delfina Velázquez le recordó que estaba pendiente el pedido de audiencia que formalmente y mediante resolución que lleva la firma de los siete miembros de la Junta Comunal se le pidió por este tema al jefe de Gobierno el día 30 de diciembre de 2016.

Larreta fue tajante, dijo desconocer el pedido de la Comuna y aún si lo conociera aclaró que no da audiencias porque “no tiene tiempo”.

Acto seguido, se levantó y junto a Rogelio González y unos vecinos más realizó una corta recorrida por Cuenca hasta la plaza.

ALGUNAS CONCLUSIONES

1. El señor Rodriguez Larreta desvirtuó el pedido que hacen los vecinos: nunca se le solicitó que no se cumpla con “Buenos Aires sin barreras”, aunque somos muchos los que consideramos que los túneles no son la solución ideal. Por eso insistimos en que el Gobierno debe atender y contemplar el estudio de otras alternativas. Como ciudadanos y contribuyentes tenemos derecho a que peticionar a las autoridades para hallar la mejor solución para nuestra zona, no la más “barata” como nos dijo el ministro a cargo.

2. El jefe de Gobierno no pudo rebatir las argumentaciones que los vecinos le plantearon.

1. Todo lo hablado con el primer mandatario de la ciudad se dio en el marco de una absoluta informalidad. Por supuesto, no se labraron actas donde quedaran sentadas las posiciones.

2. Al negarse a dar audiencia a un pedido formal de la Junta Comunal que se realizó mediante una resolución que lleva la firma de los siete comuneros, el Jefe de Gobierno desconoce los mandatos constitucionales y las competencias concurrentes que las Comunas tienen para participar e intervenir en las obras que afectan a la jurisdicción.

3. El señor Rodriguez Larreta interpretó mal: el pedido abarca a todos los túneles de Villa del Parque.

4. Si cumpliera con el compromiso que informalmente hizo: “durante mi gestión no se harán los túneles de Cuenca y Campana”, el Plan “Buenos Aires sin barreras” quedaría trunco y por lo tanto tampoco tendría sentido el viaducto de avenida Nazca. La pregunta que surge es para qué y por qué el gobierno sigue insistiendo en llevarlo adelante sin prestar la menor atención a las demandas que sobre el particular se le están haciendo.

5. Estamos en una ciudad a la deriva. De la conversación se desprendió claramente que estos proyectos no forman parte de una política de estado con solución de continuidad a largo plazo, sino que es el plan de un gobierno que podría quedar abortado e incluso “deshecho” por quienes lo sucedan. No hay acuerdos de políticas de largo plazo con una mirada estratégica de una ciudad pensada para las próximas décadas y generaciones.

6. Finalmente, de esta charla en las que uno puede valorar que el Jefe de Gobierno se avino a tener unos minutos de un “mano a mano” con los vecinos, queda un amargo sinsabor que deja el haber sentido que el mandatario oye pero no escucha.

Despojó al encuentro de todo valor institucional, dando por tierra los pilares de la verdadera democracia participativa que requiere respetar los resortes constitucionales, abrir espacios de verdadero diálogo, análisis, debate y tratamiento en mesas de trabajo que involucren a todos los actores sociales para arribar a consensos y llegar a las mejores soluciones, lejos de la imposición, imprevisión, improvisación, falta de planificación integral y apresuramiento.

Lic. Mónica Rodríguez

Periódico “Aquí Villa del Parque”

Foto: Periódico “Aquí Villa del Parque”