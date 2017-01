QUINQUELA MARTIN. Arte obrero impregnado de belleza y realismo

Yo era un obrero de tantos y lo que menos soñaba yo entonces era con ser artista. Dibujar, sí que hacia tiempo que dibujaba. Eran dibujos toscos, intuitivos, rudimentarios, que no me atrevía a hacer ni a exhibir en público, no tanto porque fueran malos como porque me “cachaban” mis amigos y compañeros del puerto. En cambio, me conquisté su estimación por mi voluntad mi agilidad en el trabajo. Aunque flaco y de apariencia insignificante, era ágil y resistente. Me colgaron el alias de el ‘Mosquito’, acaso porque picaba fuerte a la hora de meter el hombro”