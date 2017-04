Diputados, Comuneros y Vecinos rechazan el programa “BA Elige”

La semana pasada, el Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta presentó el programa “BA Elige”, que promete que los vecinos “propongan obras en sus barrios”. Legisladores, Comuneros y Consejos Consultivos -integrados por vecinos- rechazan dicho programa porque esa función corresponde a las Comunas. Pedido de informes, y reuniones barriales suspendidas.

La idea está muy piola… si no fuera que ya existe. Y que tiene rango constitucional. “BA Elige” puso a disposición de los vecinos $ 500 millones “para que decidan en qué se gasta”. Un gran gesto de participación por parte del gobierno porteño…

Pero esa misma gestión, que en los discursos parece impulsar la participación ciudadana, en realidad no cumple con la Constitución de la Ciudad, que establece la descentralización de Buenos Aires en Comunas.

Y las Comunas son gobernadas por Juntas Comunales, que a su vez, deben rendir cuenta de sus actos a los Consejos Consultivos Comunales (integrado por vecinos).

Según Presidentes de varias Juntas Comunales, el gobierno central no les gira los fondos ni siquiera para pagar sueldos.

Sin embargo, Larreta lanza “BA Elige” y promete plata, sin hacer ninguna mención a las Comunas. Esto no es nuevo, es la política del PRO desde que gobierna la Ciudad: de hecho, fue la Justicia quien obligó al Ejecutivo porteño a que se realicen elecciones de Comuneros, para que empiecen a funcionar las Comunas.

DIPUTADOS PIDEN INFORMES Y CRITICAN

La legisladora Paula Penacca presentó un pedido de informes a través del cual quiere saber diversas cuestiones sobre “BA Elige”:

Detalle a qué área específica del Poder Ejecutivo corresponde “BA Elige”. A su vez, detalle si dicha línea de acción corresponde a un programa o área específica, quiénes son las autoridades de “BA Elige” y cuál es la partida presupuestaria asignada a este programa en la Ley N° 5724 de Presupuesto General de la Ciudad para el año 2017.

Informe si “BA Elige” promueve algún mecanismo de elaboración de Presupuesto Participativo para los barrios y Comunas de la Ciudad. De ser así, detalle qué mecanismo se propone, de qué manera se contempla la participación vecinal y cómo se convoca a la ciudadanía atendiendo al marco regulatorio de la participación ciudadana en la confección presupuestaria que delimitan la Ley N° 70 y la Ley N° 1777.

Informe si “BA Elige” contempla la articulación con las Juntas Comunales y los Consejos Consultivos de las Comunas. De ser así, detalle de qué manera se lleva a cabo dicha articulación y los objetivos de la misma. Adjunte toda documentación correspondiente.

Otro legislador, Adrián Camps, declaró que “el PRO nunca estuvo de acuerdo con las Comunas; incluso presentó una ley para modificar la normativa vigente al respecto, y hace todo lo posible para que no funcionen, pese a que gobierna las 15 comunas porteñas. Se dan casos paradigmáticos donde los propios comuneros oficialistas salen a protestar cuando se aplican mecanismos como el BA Elige, porque los están ninguneando a ellos también”.

COMUNEROS DENUNCIAN

Los Comuneros también están molestos con este programa. En la Comuna 3, los Juntistas Gabriel Zicolillo y María Suarez detallan que “si se logra acceder a la página de inscripción para participar, que las ‘propuestas’ están claramente direccionadas por operadores que en forma centralizada orientan las votaciones, pudiendo interpretarse en las mismas una acción de claro tono electoralista, ya que su mecanismo e implementación desestima absolutamente las funciones exclusivas y concurrentes de las Juntas Comunales y los Consejos Consultivos tal como establece la ley de Comunas”.

Otras de las trampas de BA Elige, según cuentan los Comuneros, es que no se sabe quiénes votan, el voto del vecino es no vinculante, y las obras que se definan no deberán pasar por la Legislatura para su aprobación.

“Creemos que para canalizar y fomentar realmente la participación se deben utilizar los mecanismos, organismos y ámbitos que ya están instituidos legalmente, como el Presupuesto Participativo. Esta es la herramienta constitucional que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, deberían utilizar para elegir y definir, cómo y en que gastar el presupuesto”, afirman Zicolillo y Suárez, en declaraciones al periódico barrial Primera Página.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSEJOS CONSULTIVOS

Desde la Comuna 1, los Vecinos Comuna 1 afirman: “la participación debe ser por LEY, que fije los procedimientos de consultas y asignación de recursos, que tenga en cuenta las propuestas de prioridades formuladas por el vecino, y no por un programa dependiente de la Jefatura de Gabinete”.

En el barrio de Flores, “en la Comuna 7, el Jueves 9 de Marzo la reunión de BA Elige fue convocada sin avisar a varios miembros de la Junta Comunal ni al Consultivo y, de hecho, se realizó a la misma hora que el Consejo Consultivo, a 10 cuadras de distancia una reunión de la otra”. Así lo informa Parque Chas Web.

Eso indica una causalidad, y no una simple casualidad, lo cual fue confirmado en otra reunión, en el Club El Trébol de la Comuna 15, convocada por Participación Ciudadana (sector del gobierno que organiza BA Elige).

La reunión debió ser suspendida, porque los vecinos gritaban “que cumplan con la ley” y exigían que se respete la autoridad de la Junta Comunal y el Consejo Consultivo.

En la última reunión del Consejo Consultivo de la Comuna 10 del 15 de Marzo, también se trató el tema. Luego de intercambiar opiniones sobre “BA Elige”, llegaron a la conclusión que “el misimo colisiona con la legislación vigente respecto a la autonomía de las Comunas.

Ante esto, y en vista de la demora por parte de la Legislatura de la CABA en aprobar una Ley de Presupuesto Participativo se resuelve participar activamente, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, de las reuniones de la Comisión de Descentralización de la misma para solicitar la presentación del proyecto de Ley correspondiente”.

Claudio Serrentino

Fuentes: CCC10, Red de Medios Barriales