Intentaron secuestrar a una joven en Mataderos: denuncian que hay otros casos

El Viernes 21 de Abril, a las 15, estudiantes del Colegio Plácido Marín de Mataderos cortan la calle en Alberdi y Murguiondo para reclamar “el fin de la zona liberada en Mataderos”.

Malena Calabró, estudiante de la Agrupación estudiantil “16 de Septiembre” y del Plenario de Trabajadoras, declara: “Estudiantes del colegio privado y religioso Plácido Marín de Mataderos convocamos a un corte en Alberdi y Murguiondo y nos movilizaremos -con nuestros padres, vecinos, el Cefyl y centros de estudiantes de otros colegios- a la Comisaria 42ª, para denunciar la zona liberada que sufrimos todos los días, frente a los reiterados intentos de secuestros a muchas chica de la zona.”

Agrega: “Inicialmente nos enteramos los vecinos de estos casos a través de las redes sociales, que describen intentos de secuestros similares en el último tiempo y en algunos casos coincide la descripción del vehículo implicado. Ante la complicidad y la no respuesta de la policía del barrio, que no se da por aludida y nos consta que se negó en un caso a no tomar la denuncia, decidimos movilizarnos porque hacemos responsable a la comisaría N°42 de estos hechos”.

Por último indica que: “El día lunes intentaron secuestrar a una chica de 15 años mientras caminaba a su colegio, esta chica es ex alumna del Plácido y participa en la agrupación. Se bajó un hombre del auto y le gritó a ella que se subiera, y cada vez se le iba acercando más; justo pasó otro hombre por la cuadra, y ella aprovechó el momento y se fue corriendo. En el marco de las enormes movilizaciones por las mujeres exigiendo NiUnaMenos y el desmantelamiento de las redes de trata, los vecinos de Mataderos cortamos las calles contra la zona liberada para el secuestro de pibas“.