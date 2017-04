El Consejo Consultivo 10 convoca los vecinos a nueva asamblea; reunión con la Junta Comunal

El Consejo Consultivo de la Comuna 10 convoca a los vecinos para que participen de la Asamblea del mes de Mayo. Informe de la reunión con la Junta Comunal.

El Consejo Consultivo Comunal 10 volverá a reunirse en asamblea el Miércoles 3 de Mayo, a las 18.30, en la Fundación Cristiana de la Puerta Abierta, Santo Tomé 5124.

En dicha reunión puede participar cualquier vecino con domicilio en los barrios de Floresta, Velez Sarsfield, Villa Luro, Versailles, Villa Real y Monte Castro.

Los temas que se tratan allí tienen que ver con la problemática de los barrios que integran la Comuna.

REUNIÓN CON LA JUNTA COMUNAL

El Consejo Consultivo se reunió con la Junta Comunal el pasado 11 de Abril, en la que se repasaron los siguientes temas.

SALUBRIDAD E HIGIENE

Mesplede, A De Bellis y E. Fantini se reunirán para tratar temas del área.

BA ELIGE

Es algo que se realiza en paralelo a las comunas. BAElige tiene propaganda y recursos y no se condice en nada con la ley 1777. Buscan dar más poder a los vecinos desde BAElige que desde los C.C.C. Las posibilidades de las comunas están muy limitadas. No hay estructura en las comunas.

NUEVO CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO

Fue presentado recientemente. Los C.C.C. no fueron consultados.

TEATRO SAN PEDRO

Se busca actualizar la habilitación y apoyar para que funcione como centro cultural.

EMBELLECIMIENTO CENTRO COMERCIAL SEGUROLA

Las tareas a realizar están previstas para el 2018.

OBRAS REALIZADAS EN LA COMUNA

El presidente de la J.C. entregó una carpeta con fotos de las obras realizadas durante su gestión.

DESMALEZAR PARA MEJORAR LA ILUMINACIÓN

Desde el C.C.C. se volvió a reiterar el pedido de desmalezar los árboles que rodean a las luminarias nuevas para mejorar la iluminación de las veredas (en algunos lugares son “bocas de lobo”. Se hizo referencia como ejemplo a una zona de Floresta. Señalaron que no hay capacidad operativa para encarar el tema de manera rápida. El problema de la iluminación se agravó porque se eliminaron algunas luminarias clandestinas y hay algunas columnas nuevas que tienen el brazo corto. Se insiste desde el C.C.C. porque es una necesidad que tiene que ver con la seguridad en la comuna.

NUEVA SEDE COMUNAL EN LA EX PEPSI

El IVC tiene un proyecto. Según el IVC hay que repartir las tierras, lo que llevará mucho tiempo. Hay que definir el espacio para la sede comunal. Hay un proyecto de Centro de Salud y Sala Maternal presentado por U. Mascali en la Legislatura. Se solicita desde el C.C.C. que se tenga en cuenta el proyecto que cuenta con 5.000 firmas de vecinos. Los vecinos no quieren edificios, quieren centros culturales y deportivos.

OBRAS EN EL CORRALÓN DE FLORESTA

Están trabajando en la etapa de saneamiento. La obra después de mucho tiempo es una realidad.

CENTRO DE LA MUJER

Desde el C.C.C. se solicita ponerse a trabajar en la creación de un Centro de la Mujer en la comuna 10. En otras comunas ya están funcionando. Es un tema prioritario. En la sede comunal actual no hay lugar.

VEREDAS LICITADAS POR LA COMUNA

El C.C.C. solicita conocer el avance de la obras y el programa de las tareas a realizar.

RECOMENDACIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO A LA JUNTA COMUNAL

Desde el C.C.C. se pregunta porqué no se reciben respuestas de las Recomendaciones presentadas de acuerdo a los términos de la ley 1777. Dos comuneros presentes informan que las mismas se han tratado en reuniones de la J.C. No saben porqué no hubo respuesta al C.C.C. La comunera D. Mesplede se compromete a enviar las actas de las reuniones de la J.C. para que el C.C.C. esté enterado de lo tratado.

Desde el C.C.C. se pregunta si se puede participar de las reuniones de la J.C, en carácter de oyentes (no hay respuesta).

OBRAS EN EL HOSPITAL VELEZ SARSFIELD

El comunero Ubaldo Mascali, a cargo del área Salud de la comuna, expuso sobre reuniones y avance del Proyecto. La obra parece muy importante. La entrada principal será por Lope de Vega.. La plaza se hará de nuevo. Las ambulancias entrarán por Elpidio González. Se solicitará que se reprogramen las bicisendas. La primera obra será la guardia. La licitación será entre junio y julio 2017 y comenzará entre octubre y noviembre 2017. Se calcula que durará 18 meses. Se instalará un tomógrafo.

Se solicitó a las autoridades del Hospital que pongan una persona para que entregue números a los que van a atenderse y que se evalúen las urgencias para su tratamiento rápido. También hace falta seguridad.

NOMBRE DE LA COMUNA 10

Se intercambiaron opiniones al respecto. La J.C. ya trató el tema y cada comunero propuso un nombre. No hubo resolución y no hay nada definido. Parece que no hay plazos. Se piensa que en definitiva pasará para las elecciones del 2019. Por más que la propuesta del nombre sea una potestad de la J.C. se informó que el C.C.C. quiere participar de la elaboración de la propuesta y aprovechar el tema para propiciar la participación vecinal. El C.C.C. informa que se creó una comisión para tratar el tema y elevar una propuesta de metodología a la J.C.

Consejo Consultivo Comunal 10