Retomaron las obras en los centros comerciales de Jonte y Lope de Vega

Una recorrida realizada por La Bocina permitió determinar que volvió a haber movimiento en las obras de remodelación en los centros comerciales de Jonte, y de Lope de Vega. Los rumores de “piquete” habrían apurado los tiempos del gobierno.

Luego de la ¿inesperada? quiebra de la empresa Plan Obra S. A., que dejó colgadas varias obras públicas en la Ciudad -e incluso en el centro cívico de Bariloche- La Bocina pudo confirmar ayer a la tarde, que volvía a haber movimiento en las obras paralizadas del centro comercial de Jonte.

En el centro comercial de Jonte, cuatro obreros estaban reacomodando los “laberintos”, encerrando con el enrejado amarillo el material próximo a utilizar. Ya habían protegido los baldosones, que habían quedado a la intemperie. Vecinos habían denunciado que una camioneta se habría llevado varios packs.

Lo mismo ocurre en el centro comercial de Lope de Vega: la empresa que está a cargo allí no presentó quiebra, pero detuvo las obras. Ayer los obreros habían vuelto al trabajo.

En Mayo, el Vicejefe Diego Santilli se presentó con el Presidente de la Junta Comunal 10, Daniel D’ippolito, en el Ateneo Popular de Versalles, en una reunión con vecinos.

Tomen nota de lo siguiente: cuando la obra estaba encaminada, fue Horacio Rodríguez Larreta quien hacía referencia a ellas. Lo cual es lógico, porque el que proyectó la obra y convocó a licitación es el Ministerio de Espacio Público de su gobierno, cuyo titular es Eduardo Macchiavelli.

Pero cuando se paró la remodelación de Jonte… le tocó explicarlo a D’ippolito, el titular de la Comuna. No lo hizo Santilli.

El Presidente Comunal dijo en esa reunión vecinal: “me lo explicó el Ministro (N. de la R.: Macchiavelli, de Espacio Público), yo no estoy ducho en la materia, sorprendió, no pasa siempre, pasa una vez cada tanto, afectó no solamente a Monte Castro sino a otras obras que tenía esa empresa. Quebró, ahora legalmente le correspondería tomar cartas en el asunto a la empresa que salió segunda en la licitación, y eso va a hacer que se demore un poquito más. Hay algunas veredas que ya están rotas, que las fueron encarpetando. Quedaron estáticas, pregunté si no había forma de taparlas, y me dijeron que no. Porque cuando hay obras de esa envergadura, hay un anticipo importante que se le da a la empresa y entra la parte legal. Si el Estado porteño quiere intervenir, la empresa se puede agarrar de eso como para hacerse cargo del dinero que fue adelantado. La obra se va a realizar, demorará un mes y medio más pero se va a hacer”.

Es decir: la empresa Plan Obra se presentó a licitación, la ganó con una oferta imbatible, inició las obras, cobró el adelanto… y después quebró.

Pero los comerciantes de Jonte entre Lope de Vega y Calderón de la Barca ya no podían esperar el tiempo que se planteaban los funcionarios -mediados de julio-. Por lo cual, se reunieron con representantes del gobierno porteño en el bar “Punta Bonita”. Allí, los vecinos le habían planteado el gran malestar que tenían, y que además los perjudica gravemente con la baja de las ventas.

Incluso, sugirieron que estaban preparando un “piquete” de protesta en la esquina de Jonte y Lope de Vega, para llamar la atención de las autoridades.

Ante este panorama, los tiempos se aceleraron y el Lunes 13 de Junio, volvieron los obreros al trabajo en los centros comerciales de Jonte, y de Lope de Vega. Es de esperar que el arranque sea para terminar las obras.

Claudio Serrentino

Foto: La Bocina