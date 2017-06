Presentan un amparo para que se terminen las obras en el complejo de Soldati

A casi dos años de la tragedia en uno de los edificios del complejo de Mariano Acosta y Rodrigo de Triana, en la que murió un chico y otros dos sufrieron heridas, los vecinos reclaman que se terminen las obras que ordenan las leyes 623/01 y 831/02. Presentarán un amparo colectivo.

En aquella ocasión, tras el espanto causado por la muerte Cristian -el chico que se apoyó en la baranda del sexto piso, que cedió y provocó su deceso- empezaron a trascender las indignas condiciones en que viven los habitantes del complejo.

Roque Casinto González, integrante de la Comisión de Vecinos, denunció al Instituto de la Vivienda de la Ciudad al afirmar que “acá no se terminaron las obras, no hay subdivisión; este edificio está en litigio con el Gobierno de la Ciudad por los daños y todo lo que está mal hecho, y por lo que no terminaron”, y añadió que “la escalera con esas barandas está desde siempre así como se ven, un desastre“.

Entonces, Elba Díaz mostraba a los periodistas los papeles con la sentencia del juez Gallardo, en la que obligaba al Instituto de Vivienda de la Ciudad a realizar mejoras en el complejo de viviendas, en la que hay 3.226 departamentos, y viven más de 70.000 personas. La sentencia ya llevaba 4 años, pero las obras no empezaban. “Estamos a la buena de Dios”, decía Elba.

Los medios abandonaron la noticia y se fueron a otros barrios, a cubrir otras tragedias. Los vecinos de Soldati siguieron esperando. Hasta que se cansaron, y decidieron presentar un amparo colectivo.

El amparo fue iniciado por María Cristina Pérez y Mirta Suñer, “ambas por derecho propio y en representación de todos los habitantes de los edificios Nros. 61, 64, 65 y 67 del Nudo 07″, con el objetivo “que se dé cumplimiento con las obras de recuperación del Complejo Habitacional del Barrio Soldati […] establecidas en las leyes 623/01 y 831/02, e incluidas en la propuesta elaborada por la Comisión Técnica creada en el marco de las normas referidas, que declaran a dicho complejo en emergencia edilicia y ambiental”.

A casi dos años de la muerte de Cristian, el juzgado N° 1 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, la titular de dicho tribunal, Romina Tesone, ordenó la difusión de la existencia, objeto y estado procesal de la causa caratulada “Pérez María Cristina y Otros contra GCBA sobre Amparo” Exp 4827-2017/0, con el objeto de hacer saber a los habitantes del Nudo N° 7 del Complejo Habitacional del Barrio Soldati, que podrán presentarse en el expediente para intervenir en el proceso.

Los vecinos están reclamando el cumplimiento de dos leyes que datan de la época en que Aníbal Ibarra era Jefe de Gobierno. Ya lo habían reclamado ante las cámaras y ante los funcionarios, cuando ocurrió la fatalidad de Cristian. Ahora acudieron a la vía judicial.

La jueza intimó al Gobierno de la Ciudad y al Instituto de Vivienda de la Ciudad, para que indiquen “si se encuentra efectuando obra o plan alguno de relevamiento, mantenimiento o reparación del estado edilicio del N° 7 del Complejo Habitacional del Barrio Soldati y, en su caso, detallen los trabajos que se encuentran realizando, o se hayan proyectados, precisen su estado y el plazo estimado para su ejecución y finalización”.

Para sumarse al amparo colectivo, los vecinos pueden consultar en la Secretaría N° 2 (Av. de Mayo 654, Piso 7), interinamente a cargo de María de los Angeles Tagliaferri.

Claudio Serrentino