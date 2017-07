Nuevos créditos del Banco Ciudad: una esperanza para los inquilinos

Para paliar en parte la grave crisis habitacional que se vive en la Ciudad de Buenos Aires, el Banco Ciudad lanzó nuevas líneas de crédito. Ojalá que sirva para que muchos concreten el “sueño de la casa propia”.

El que no alquila, no sabe lo que significa ser inquilino. Muchos, no tienen la menor idea de cuánto te afecta emocionalmente, psíquicamente y hasta físicamente, mudarse cada dos o cuatro años, cambiar a los chicos de escuela, conseguir la plata para renovar el contrato…

En ocasiones, no terminaste de acostumbrarte al barrio -al kiosco, la panadería, el súper, la plaza- que ya tenés que mudarte de nuevo.

En la Ciudad de Buenos Aires, el tema es más complicado aún: mientras por un lado, una de cada cuatro viviendas es “ociosa” (las compraron para “inversión”, están vacías y no quieren alquilarlas), por el otro las estadísticas dicen que uno de cada dos porteños no tiene casa propia.

Sumado a esto la ineptitud del IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad), que durante los últimos años ni siquiera pudo informar cuántas viviendas construyó -quizás, porque la cifra sea insignificante-, la situación es más que preocupante.

Entonces, la noticia podría traer algún tipo de alivio (nótese el potencial). El Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta y el Ministro del Interior Rogelio Frigerio, anunciaron el lanzamiento de nuevas líneas de crédito hipotecarias, que ofrecerá el Banco Ciudad.

“Esto es concreto, cuando se habla de los avances de esta nueva etapa de la Argentina, hoy, gracias al impulso del presidente Mauricio Macri y al trabajo en equipo, en la Ciudad de Buenos Aires, 11.200 familias van a llegar al sueño de la casa propia este año”, resaltó Rodríguez Larreta.

Los nuevos programas son tres líneas de créditos diferentes: Procrear BA, Primera Casa BA y Programa de Asociaciones Intermedias, con los cuales la Ciudad, a través del Instituto de Vivienda (IVC) y junto a la Nación, busca facilitar el acceso a la casa propia de miles de familias de clase media que alquilan.

La propuesta se enmarca en el Plan Nacional de Vivienda, impulsado por el gobierno de Macri.

El Procrear BA, unos de los planes, “tiene particularidades especiales”, ya que brinda la posibilidad de adquirir “una vivienda de hasta 2.000.000 de pesos” y prevé “50.000 pesos adicionales de subsidios que pone la Ciudad sobre los hasta 400.000 pesos que está previsto en el Procrear nacional”.

Según Rodríguez Larreta, “si sacás un crédito de $ 2.000.000, la cuota aproximada llegaría a los $ 6.500“.

Retomo y resalto el potencial: a la hora de presentar la papeleta, la realidad suele desmentir a los discursos, y las trabas burocráticas muchas veces impiden que accedan al crédito los que más lo necesitan.

Ojalá que esto no sea otra maniobra electoralista más, y que REALMENTE beneficie a los inquilinos.

Claudio Serrentino

Foto: Juan Manuel Laurens