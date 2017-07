El Consejo Consultivo debatirá sobre la “zona calma” de Villa Real

El Miércoles 26 de Julio, el Consejo Consultivo Comunal 10 -integrado por instituciones y vecinos- tratará en asamblea el conflicto surgido con la “zona calma” de Villa Real y otros conflictos que complican la vida cotidiana a los vecinos de la zona.

La Asamblea del Consejo Consultivo se realizará el Miércoles 26 de Julio de 18.30 a 21, en el Club “Villa Luro”, Bermúdez 526. Puede participar cualquier vecino con domicilio en la Comuna 10.

Son varios los focos de conflicto surgidos en poco tiempo, en los barrios que componen la Comuna 10 (Floresta, Monte Castro, Villa Real, Villa Luro y Versalles): el primero que surgió, fue la suspensión de la obra del centro comercial de Jonte, por quiebra de la empresa contratista.

Luego surgió otro reclamo por un viejo problema en otro centro comercial: el de la avenida Avellaneda, y los trastornos que éste genera cotidianamente.

Y casi en simultáneo, el malestar de algunos vecinos de la calle Víctor Hugo por la instalación de la ciclovía y la instauración de la “zona calma” en Villa Real. En la asamblea de Junio, el Consejo Consultivo había autorizado la presentación del reclamo ante la Secretaría de Transporte del gobierno porteño.

CENTRO COMERCIAL DE JONTE

Respecto de la suspensión de la obra en el centro comercial de Jonte, el Consejo Consultivo había preguntado -a través de una nota- “si se tuvieron en cuenta los antecedentes comerciales y la situación económica por la que atravesaba dicha empresa al momento de presentarse a licitación, y al momento de adjudicársele la realización de la obra”.

También quieren saber si “el área a su cargo observó e hizo observar las normas administrativas vigentes que rigen en la materia, y si estas constaron en los pliegos de licitación confeccionados, para la concreción de la obra en cuestión”.

CENTRO COMERCIAL AVELLANEDA

Las quejas vecinales sobre el problema que genera el pole textil y comercial de la avenida Avellaneda están por cumplir dos décadas, con los resultados a la vista: caos durante todo el día, suciedad, descontrol.

A través de otra nota, el Consejo Consultivo le solicita a la Junta Comunal un acuerdo para reclamar en forma conjunta:

1) La intervención efectiva y simultánea en la zona de la AGC (Agencia Gubernamental de Control), no solamente frente a una denuncia, porque muchas veces cuando llegan los agentes, el comerciante está avisado o tienen mal la dirección y no encuentran nada, ni el local o taller ni nada que revele ilícitos (hay locales que no tienen número en la calle).

2) De la Dirección de Tránsito, para no permitir la afluencia y el posterior estacionamiento de micros (hasta 40 micros por día), por el destrozo y la suciedad y las dificultades de tránsito que acarrean.

CICLOVÍA DE VÍCTOR HUGO Y “ZONA CALMA” DE VILLA REAL

En una reunión del Consejo Consultivo, realizada el 11 de Julio pasado, se informó que integrantes de la Junta Comunal le manifestaron al Vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, el malestar de los vecinos ante la instalación de la ciclovía.

Según los Juntistas, éste se habría comprometido a tratar ese tema con la Dirección de Tránsito del gobierno porteño.

Respecto de la “zona calma”, algunos Juntistas (el Presidente D’ippolito y Salama se habían retirado) aseguran “no creer que afecte la vida de la zona” pero que “de todas formas no es una decisión de la Junta Comunal, sino del Gobierno de la Ciudad”.

CORRALÓN DE FLORESTA

El Consejo Consultivo elevó una nota a la Junta Comunal, para que gestione una reunión conjunta con la arquitecta Mariela Patiño, que tiene a su cargo las obras en el Corralón de Floresta.

Los vecinos quieren conocer el cronograma de las obras, más concretamente: quieren saber cuándo terminan las tareas de saneamiento, y se inicia la construcción de la plaza cultural.

Claudio Serrentino

Foto: La Bocina