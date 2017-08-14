PASO 2017. Así votó la Ciudad
Así votaron los electores de la Ciudad de Buenos Aires. Participó el 75.18% del padrón.
DIPUTADOS NACIONALES
AGRUPACIONES POLÍTICAS / LISTAS – VOTOS
|VAMOS JUNTOS
|935.324
|49,55%
|SIGAMOS CON EL CAMBIO
|935.324
|100%
|UNIDAD PORTEÑA
|391.264
|20,73%
|UNIDAD CIUDADANA
|294.774
|75,34%
|HONESTIDAD Y CORAJE
|52.863
|13,51%
|AHORA BUENOS AIRES
|43.627
|11,15%
|EVOLUCION
|246.227
|13,05%
|SUMA +
|246.227
|100%
|AVANCEMOS HACIA 1PAIS MEJOR
|73.761
|3,91%
|1PAIS
|73.761
|100%
|FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES
|71.460
|3,79%
|A ROJA
|71.460
|100%
|AUTODETERMINACION Y LIBERTAD
|69.686
|3,69%
|QUE LOS PUEBLOS MANDEN
|69.686
|100%
|CONVOCATORIA ABIERTA POR BUENOS AIRES
|21.117
|1,12%
|POPULAR Y SOCIALISTAS
|14.141
|66,97%
|LA DIGNIDAD – IP
|6.976
|33,03%
|IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO
|15.883
|0,84%
|UNIDAD DE LA IZQUIERDA
|15.883
|100%
|HUMANISTA
|9.186
|0,49%
|NARANJA
|9.186
|100%
|RENOVADOR FEDERAL
|6.191
|0,33%
|UNIDAD FEDERAL
|6.191
|100%
|EL MOVIMIENTO
|5.882
|0,31%
|ORDEN Y JUSTICIA
|1.978
|33,63%
|SER
|1.410
|23,97%
|SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA
|1.014
|17,24%
|RENOVACION REPUBLICANA
|824
|14,01%
|NUEVA DEMOCRACIA
|656
|11,15%
|SOCIALISTA AUTENTICO
|5.530
|0,29%
|HONESTIDAD Y PARTICIPACION
|5.530
|100%
|MOVIMIENTO POLITICO, SOCIAL Y CULTURAL PROYECTO SUR
|4.653
|0,25%
|UNIDAD
|4.653
|100%
|BANDERA VECINAL
|4.102
|0,22%
|LEALTAD
|4.102
|100%
|ACCION CIUDADANA
|3.061
|0,16%
|PROPUESTA AUTONOMISTA
|3.061
|100%
|FEDERAL
|2.895
|0,15%
|CELESTE Y BLANCA
|1.496
|51,68%
|ROJO PUNZO
|1.399
|48,32%
Hubo 21.280 votos en blanco (1.13%), 21.236 votos nulos (1.11%) y 859 votos recurridos, impugnados o anulados (0.04%).
DIPUTADOS DE LA CIUDAD
AGRUPACIONES POLÍTICAS / LISTAS – VOTOS
|VAMOS JUNTOS
|918.521
|48,95%
|SIGAMOS CON EL CAMBIO
|918.521
|100%
|UNIDAD PORTEÑA
|382.397
|20,38%
|UNIDAD CIUDADANA
|296.290
|77,48%
|HONESTIDAD Y CORAJE
|46.999
|12,29%
|AHORA BUENOS AIRES
|39.108
|10,23%
|EVOLUCION
|249.929
|13,32%
|SUMA +
|249.929
|100%
|FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES
|82.225
|4,38%
|A ROJA
|82.225
|100%
|AVANCEMOS HACIA 1PAIS MEJOR
|71.599
|3,82%
|1PAIS
|71.599
|100%
|AUTODETERMINACION Y LIBERTAD
|64.382
|3,43%
|QUE LOS PUEBLOS MANDEN
|64.382
|100%
|CONVOCATORIA ABIERTA POR BUENOS AIRES
|22.280
|1,19%
|POPULAR Y SOCIALISTAS
|15.382
|69,04%
|LA DIGNIDAD – IP
|6.898
|30,96%
|IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO
|15.529
|0,83%
|UNIDAD DE LA IZQUIERDA
|15.529
|100%
|HUMANISTA
|9.299
|0,50%
|NARANJA
|9.299
|100%
|RENOVADOR FEDERAL
|6.021
|0,32%
|UNIDAD FEDERAL
|6.021
|100%
|SOCIALISTA AUTENTICO
|5.514
|0,29%
|HONESTIDAD Y PARTICIPACION
|5.514
|100%
|EL MOVIMIENTO
|5.431
|0,29%
|SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA
|3.987
|73,41%
|SER
|1.444
|26,59%
|SUR EN MARCHA
|4.559
|0,24%
|UNIDAD
|4.559
|100%
|BANDERA VECINAL
|4.289
|0,23%
|LEALTAD
|4.289
|100%
|ACCION CIUDADANA
|3.046
|0,16%
|DRAGON
|3.046
|100%
|FEDERAL
|1.526
|0,08%
|CELESTE Y BLANCA
|1.526
|100%
Hubo 29.848 votos en blanco (1.59%), 20.440 votos nulos (1.08%) y 866 votos recurridos, impugnados o anulados (0.05%).
Fuente: resultados.gob.ar