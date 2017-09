Donación de Gustavo Vera: confusión y aclaración

El diputado porteño Gustavo Vera donó parte de su sueldo a una entidad que agrupa a medios barriales. Pero la gacetilla distribuida, genera confusión.

Es muy loable y destacable la actitud del legislador porteño Gustavo Vera (Bien Común): todos los meses, dona la mitad de su su sueldo a diversas entidades de bien público. Durante su gestión, Vera ya lleva donados casi $ 1.200.000, lo cual habla de su generosidad y compromiso.

El mes pasado le entregó esa plata a los damnificados tras el incendio en el conventillo de La Boca, ocurrido el 20 de julio..

Ayer, concretó una nueva donación. Esta vez, la beneficiaria de los $ 45.000 fue la Asociación de Medios Vecinales. Quien recibió el dinero fue Pablo Rubin. Asi lo registró el escribano público Mario Rebasa.

Pero, pese a que todo consta en un documento rubricado por escribano, la información que se distribuyó desde el mail de La Alameda -prensaalameda@yahoo.com.ar- incluye varios errores.

Para empezar: el título. “Donación: 45.000 pesos para una Red de Medios” se presta a confusión.

La gente de prensa de La Alameda no tiene por qué saberlo. Pero los medios barriales de la Ciudad están organizados en cuatro entidades: la Red de Medios Barriales, la Cooperativa EBC, la Comeci y la recientemente creada Asociación de Medios Vecinales (que dista mucho de tener entre sus filas a 100 editores de medios barriales, como afirman en el comunicado).

Y no es que “nos odiamos tanto”, como me dijo Lucas Schaerer -de La Alameda- cuando le pedí que corrigiera la gacetilla (que no hizo). Los barriales somos muchos, de distintos soportes, y nos agrupamos de acuerdo a nuestras afinidades.

En mi caso personal, celebro nuestra diversidad: la colectiva y la individual.

Las diferencias de estilo, de concepto y hasta éticas, entre Pablo Rubin y quien esto escribe -por ejemplo- son notorias. Y está muy bien que así sea.

Rubin entrevistó a Guillermo Moreno antes de las elecciones. (puede verse el reportaje completo en http://palermonline.com.ar/ wordpress/?p=60240).

También lo hizo la AMV, asociación que él integra (https://amvcaba.com.ar/ noticias-amv/entrevistas/ guillermo-moreno-sobre-las- proximas-elecciones-hay-que- llegar-a-octubre-con-una-sola- oferta-electoral-para- reventar-las-urnas).

Otro reporteado por la AMV fue Gustavo Vera. https://amvcaba.com.ar/ noticias-amv/la-asociacion-de- medios-vecinales-entrevisto- al-legislador-porteno-gustavo- vera

Ambos -no haría falta decirlo- fueron precandidatos por Peronismo por el Bien Comun.

El sitio amvcaba.com.ar no incluye entrevistas a otros precandidatos, lo cual debe haber sido producto de la casualidad. Además, Rubin y la AMV pueden entrevistar a quién se les dé la gana. Y Vera tiene el derecho de hacer, con su plata, lo que quiera.

Justamente, como se trata de plata, es que me siento obligado a aclarar: LA RED DE MEDIOS BARRIALES NO RECIBIÓ NINGUNA DONACIÓN; y PABLO RUBIN NO PERTENECE A LA RED DE MEDIOS BARRIALES, como informara La Alameda en su comunicado, sin mala intención.

Eso si: espero que el escribano haya registrado todo correctamente.

No quiero que otros colegas de la Red pidan rendición de cuentas sobre un dinero que no se recibió, a raíz de la mala información distribuida.

Con todo el aprecio que le tengo a Lucas, el respeto que siento por Gustavo (cubro su lucha desde que empezó) y como integrante de la Red de Medios Barriales, me veo en la obligación de publicar estas palabras. Para que la información sea la correcta.

Claudio Serrentino

Foto: Prensa Alameda