Vecinos impulsan “trincheras” para el tren, en Villa del Parque

Vecinos de Villa del Parque se oponen a la construcción de los doce túneles entre la calle Empedrado y General Paz, y en su lugar proponen la construcción de “trincheras”; o bien la construcción del viaducto en altura, hasta General Paz.

El gobierno porteño y el nacional (ambos de Cambiemos) ignoraron sistemáticamente los reclamos de vecinos y comerciantes de Villa del Parque, quienes se oponían a la construcción de 12 túneles en ese barrio.

Complicaciones en la circulación de personas y automóviles, baja en las ventas de los comercios barriales, eran algunos de los motivos esgrimidos.

Hubo reuniones con las autoridades. Pero fueron inútiles: la construcción del primero de los doce túneles se inició el 9 de Marzo pasado.

La construcción de los túneles se enmarca en el plan “Buenos Aires sin barreras” cuyos objetivos serían: mayor seguridad vial para vehículos y peatones por la desaparición de los pasos a nivel,

mejoramiento de tránsito y aumento de la frecuencia ferroviaria.

Otra obra que modificará profundamente el entorno del barrio de Villa del Parque, será la que anunció el Ministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich: construirán un viaducto ferroviario en altura, sobre la línea San Martín, entre las estaciones Palermo y Paternal.

El proyecto nació sobre el fin del gobierno kirchnerista: había sido presentado en 2014 por el entonces Ministro de Transporte de la Nación Florencio Randazzo, y el mismo Dietrich (Secretario de Transporte de la Ciudad), que entonces habían firmado un convenio entre Nación y Ciudad para llevar a cabo la obra.

El viaducto permitirá eliminar 12 pasos a nivel existentes en Córdoba (previa demolición del puente de la avenida Juan B. Justo), Corrientes, Jorge Newbery, Trelles-Warnes, Honduras, Gorriti, Cabrera, Niceto Vega, Loyola, Ramírez de Velazco, Girardot y Juan B. Justo. Además, permitirá abrir el paso peatonal y vehicular en las calles Castillo, Aguirre, Vera, Villarroel, Iturri, Leiva, Caldas, Concepción Arenal, Montenegro y Santos Dumont.

La empresa Supercemento ganó la licitación: la obra costará alrededor de 2600 millones de pesos.

Según los vecinos, la gestión de Larreta no informa adecuadamente que en realidad estas obras son parte de un mega plan llamado Red de Expresos Regionales (RER), un proyecto mucho más grande y que abarcará a toda la Ciudad de Buenos Aires, y el Conurbano.

Ese gigantesco plan incluye:

– 20 km de nuevos túneles de red ferroviaria en el área céntrica de la ciudad.

– Soterramiento de la línea Sarmiento

– Todas las líneas deberán ser electrificadas

– 3 nuevos viaductos ferroviarios en altura (San Martín, Mitre, Belgrano Sur)

– 126 pasos bajo nivel.

– Tecnología de frenado automático

– 100% de nuevo material rodante.

– Nuevo señalamiento

– Vías: renovación de toda la infraestructura

– Nuevas estaciones centrales subterráneas: Constitución – Nodo 9 de Julio – Retiro – Correo.

Aseguran que la inversión pública en este mega plan, sería de U$S16.000 millones, y estaría terminado entre 2023 (cálculo optimista) y 2030 (pesimista).

Los beneficiarios de este mega plan serán los pasajeros del tren: cuando finalicen las primeras etapas (2019) la frecuencia ferroviaria promedio será de entre 6 a 8 minutos. Y cuando todo esté listo (2023/30), la espera mínima será entre 3 y 5 minutos.

Todo sería maravilloso… si no hubiera una Ciudad en el medio. Y barrios con sus características e identidad, forjadas desde hace muchos años.

Y como si esto fuera poco… la plata para hacerlo, no está. Los vecinos aseguran que “Hasta el momento, el gobierno no cuenta con el financiamiento –nacional ni internacional- necesario para garantizar el desarrollo completo del plan. Los créditos se van habilitando por tramos y para distintos fines”, dicen por lo que averiguaron, y plasmaron en un informe.

Además, el gobierno porteño no respeta la ley 2930 (Plan Urbano Ambiental, Transporte y Movilidad), no hubo estudios de impacto ambiental del conjunto del plan (fundamentales para emprender obras de esta envergadura) y -como demuestran los vecinos de Villa del Parque- no fueron consultadas las barriadas afectadas.