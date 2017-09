ZONA CALMA DE VILLA REAL. Vecinos presentan recurso de amparo

Vecinos de Villa Real que se oponen al proyecto gubernamental de la “zona calma” en un sector de ese barrio, presentarán un recurso de amparo para impedir que se concrete la obra. “Es inviable porque no pueden pasar ni los bomberos, ni los camiones”, sostienen.

En diálogo con el programa radial “La Bocina de Mi Barrio” (Jueves 14 a 15, AM 690), vecinos de Villa Real anunciaron que presentarán un recurso de amparo ante la Justicia, para impedir que se construya la “zona calma” o “área 30”.

La idea del gobierno porteño es instalar una “zona calma” en el área delimitada por las calles Ramón Lista, Nogoyá, Irigoyen y Juan Martínez, con el fin de “devolverle la calle a los vecinos del barrio, generando un entorno más seguro y amigable”.

Inspirado en experiencias de ciudades europeas, el proyecto impulsa la reducción de la velocidad a 30 km/h, de los vehículos que transiten por esa zona, la incorporación de canteros (que la gacetilla oficial “vende” como la ampliación en 1.400 metros cuadrados de espacios verdes), chicanas y la ampliación de ciclovías.

Pero a los vecinos, la idea no les gusta. No se oponen a la reducción de la velocidad, pero sí discuten la instalación de canteros, que no permitirían -por ejemplo- el ingreso de un camión de bomberos, de una ambulancia de alta complejidad, y camiones de empresas que trabajan en la zona.

“Los camiones y micros no pueden doblar”, comentaron en la radio Sandra y César, dos de los vecinos que se oponen a la zona calma. “Hicieron una prueba con un micro escolar , y vieron que no podían girar en las esquinas”.

Luego de reunirse con autoridades de la Defensoría del Pueblo y de la Secretaría de Transporte, y no obtener respuestas a sus reclamos concretos, y después de impedir dos veces el inicio de las obras, los vecinos decidieron agrupar fuerzas.

Insólitamente, al día siguiente que los vecinos se opusieran a la construcción de la “zona calma”, aparecieron por el barrio efectivos de la policía antidisturbios (!!).

Se reunieron con el Secretario General del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano: el club Deportivo Camioneros tiene su sede en Víctor Hugo al 2000, todos los días vienen y van micros con chicos que hacen actividades allí.

Moyano les manifestó su apoyo para presentar el amparo judicial, el cual se está presentando por estas horas. También avalará el recurso de amparo el legislador porteño Gustavo Vera.

Mientras tanto, siguen difundiendo su causa. El Domingo 24 de Septiembre instalaron una mesa en la Plaza Terán, para contarle a los vecinos la problemática. Y sumaron más firmas (ya cuentan con más de 2.000) que avalan su reclamo.

Claudio Serrentino

Foto: Grupo de Facebook “No a la zona calma”