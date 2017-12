PLAZA VELEZ SARSFIELD. Las obras costaron más de $ 5 millones

El 18 de Diciembre pasado, se reabrió la Plaza Velez Sarsfield, después de varios meses cerrada por obras. Las reformas costaron casi 5,3 millones de pesos. Se agregaron postas aeróbicas, un canil, y un nuevo piso para el patio de juegos.

¿Cuánto hace que de la penúltima reforma de la Plaza Velez Sarsfield? ¿4 años? ¿Y antes…?

Como vecino, ví chiquicientas remodelaciones del espacio verde en el que jugué de chico, y donde después llevé a jugar a mis hijos.

Que ponen pasto; que sacan la casita del placero; que agregan un espacio lúdico en el que no se puede hacer casi nada (el sector del empedrado); que cambian el patio de juegos; que vuelven a cambiar el patio de juegos y agregan otro de espaldas a Bogotá; que agregan un sector con mesas para jugar al ajedrez y tomar mate; que vuelven a poner pasto. Que…

Todas tuvieron el mismo esplendor cuando se inauguraron. Todas fueron perdiendo ese esplendor a lo largo de los meses, porque todas sufrieron el síndrome de “falta de mantenimiento”.

Y no estoy hablando de los gobiernos de De la Rúa e Ibarra. No. Esto pasó durante la gestión de Macri. Hubo cambios que sólo le sirvieron al contratista de la obra pública que realizó el trabajo; no a los vecinos.

Se gastó plata varias veces, para que en poco tiempo vuelva a hacerse otra “remodelación”. Y otra vez gastar plata, que pagamos todos.

Hoy, la Plaza Velez Sarsfield estrena nueva fachada. Los vecinos tenemos que cuidarla. Pero el gobierno debe mantenerla.

En mayo pasado, algunos vecinos participaron de una reunión en la parroquia La Candelaria, en la que manifestaron sus pareceres respecto de la plaza. Lamento que no hayan propuesto incluir una canchita de fútbol (podría haber sido donde está el empedrado inútil), como la que hay en la plaza Ricchieri, de Villa Devoto.

Pero bueno, ya está. Quedó linda.

El día después de la reinauguración, me crucé con el Maestro Antonio Pujía (autor de “La columna de la vida”, escultura que da a la avenida Avellaneda) quien declaró estar conforme con el trabajo de recuperación de su obra.

Según la Secretaría de Atención Ciudadana del gobierno porteño, se gastaron $ 5.286.757,96 en la remodelación.

QUÉ HAY DE NUEVO EN LA PLAZA VELEZ SARSFIELD

La obra contempló la ampliación del sector de juegos, se construyó un nuevo piso o solado antigolpes en línea con los nuevos modelos que protegen de las caídas a los más chicos. Además, se agregaron cuatro hamacas faltantes y una nueva inclusiva. Se colocó, también, un colorido tobogán curvo y una nueva calesita integradora.

Una de las grandes novedades es la inclusión de postas aeróbicas, un elemento cada vez más valorado por los vecinos que le agrega mayor atractivo a la plaza. En total se sumaron 4 postas, una caminadora en el aire, un extensor de brazos, un equipo de bamboleo de cintura y una silla de empuje para ejercitar las piernas.

Otra aspecto destacado fue la construcción de un canil para mascotas que cuenta con superficie absorbente, bebederos y expendedores de bolsas para mantener el espacio limpio. Asimismo, se diseñó un circuito de recreación para las mascotas con un slalon y empalizadas.

Respecto de la parquización, se destaca la recuperación de la vegetación a partir de la inserción de 1500 plantines de distintos ejemplares, la mayoría flores, y 3500 m2 de césped nuevo. Asimismo, se reparó y amplió el sistema de riego para alcanzar el 100% de la superficie verde.

Todos los elementos existentes, mobiliario urbano, iluminación, rejas, entre otras, fueron reparados y pintados a nuevo. Sobresalen el sector de mesas y bancos de ajedrez y los bebederos y los cestos de basura nuevos.

Claudio Serrentino

Fotos: Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana