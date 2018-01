Procesada por filmar la represión de los policías en Congreso

El juez Claudio Bonadío procesó a Estefanía Cámera Da Boa Morte. El magistrado supone que la periodista cometió el delito de filmar a los policías mientras reprimían.

La periodista de Mundo Villa y FM Mundo, Estefanía Cámera Da Boa Morte, fue procesada por el juez Claudio Bonadío. Está acusada de “intimidación pública y resistencia a la autoridad”.

Estefanía dice: “no hay nada para que me culpen, me agarraron por estar filmando, me empujó un gendarme hombre y tres mujeres gendarmes me agarraron del cuello. Tengo la filmación y la dejé ante la justicia como evidencia”. El testimonio fue difundido por el sindicato SipreBa.

El episodio ocurrió durante la represión de la marcha al Congreso, ocurrida el 14 de Diciembre pasado. A Estefanía la llevaron al Edificio Centinela de Gendarmería. Fue liberada al día siguiente.

Durante 2017 hubo 37 periodistas, cronistas o fotógrafos heridos con balas de goma por las fuerzas de seguridad. Y 13 trabajadores de prensa fueron detenidos arbitrariamente, denuncia el sindicato.

Varias entidades que agrupan a trabajadores y periodistas repudiaron la medida judicial, entre ellas SipreBa, Fatpren y Arecia.

Foto: Rotary Club Buenos Aires