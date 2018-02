Total control femenino en “Las amargas lágrimas de Petra Von Kant”

Un equipo integrado exclusivamente por mujeres estrena en el San Martín una de las piezas más personales y fascinantes de Fassbinder: Las amargas lágrimas de Petra von Kant.

Un análisis frenético, divertido, claustrofóbico de las relaciones amorosas entre tres mujeres que desnudan su desesperada necesidad de amor. Y las formas en que ellas mismas se encargan de frustrarlo.

El elenco está integrado por Muriel Santa Ana, Belén Blanco, Marita Ballesteros, Dolores Ocampo, Miriam Odorico y Victoria Gil Gaertner, dirigidas por Leonor Manso, en una puesta que cuenta además con escenografía de Graciela Galán y vestuario de Renata Schussheim.

Petra, una mujer al borde de sí misma, ama a Karin con una pasión que ella no puede comprender. Karin, una joven oportunista, ama a Petra a su modo, pero no sabe muy bien cómo responder a una fidelidad obsesiva. El verdadero amor, Marlene, carece de palabras: está a la vista y no sabe reconocerlo.

Las amargas lágrimas de Petra von Kant recrea un mundo en el que se desarrollan las emociones y necesidades humanas, pero el drama no surge de las relaciones entre los personajes sino de las tensiones provocadas por el ansia de poseer.

De Jueves a Domingos, 20.30hs.

Platea $160

Miércoles y jueves $80

TEATRO SAN MARTÍN

SALA CUNILL CABANELLAS

Av. Corrientes 1530