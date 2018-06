PLAZA ROBERTO ARLT. Nuevo espacio de la diversidad

Facebook Twitter Email WhatsApp

El 7 de Junio, Día del Periodista, se inaugura un “Paseo de la Diversidad” en la Plaza Roberto Arlt, de Rivadavia y Esmeralda.

A él le hubiese gustado. Quizás, no que la plaza lleve su nombre.

Pero bueno, una vez acostumbrado a su fama post mortem, el querido Roberto Arlt hubiera estado de acuerdo en que -dentro del espacio verde que lleva su apellido extraño- haya un espacio que reivindica la diversidad sexual.

Y seguramente, hubiera descripto de manera genial a todos y todas, a aquellos señores que quieren ser chicas, y a aquellas chicas que quieren ser chicos. Y todas las variantes que hay. Mi hija, alguna vez, me dijo que había como… 65 versiones distintas de los sexos! No sé si el número es el correcto, pero me asombró: a mí me enseñaron que sólo había dos…

Y está buenísimo que cada uno sea lo que quiera ser. Más allá de su genitalidad. Y está mejor hacer que esas diversidades sean incorporadas al espacio público, desde el Estado.

Porque las diferencias nos unen, nos emparentan, nos hermanan justamente, porque somos distintos. Y disfrutamos de serlo.

Dice la Federación Argentina LGBT que el proyecto “surge como homenaje y reivindicación a la lucha por los derechos LGBT, para construir una ciudad más justa y libre de discriminación, que respete el derecho de las personas a ser, a amar y a desear libremente”.

Marcela Romero, Presidenta de la FALGBT, afirma que “Argentina está a la vanguardia internacional en materia de derechos adquiridos a partir de las leyes de la igualdad que conquistamos en la última década. El trabajo sostenido con políticas públicas, relacionadas a la diversidad sexual en todo el territorio nacional, es un camino que construimos desde la militancia de las organizaciones de la diversidad y de la sociedad civil, aunque entendemos que falta todavía mucho para alcanzar esa igualdad real que todxs queremos”.

Y pienso: qué bueno que estemos a la vanguardia, en un tema tan fundamental para los individuos. Que la lucha por los derechos civiles sea escuchada, reconocida e incorporada a la vida ciudadana, desde el Estado.

El acto de inauguración será el Jueves 7 de Junio a las 12 en Rivadavia y Esmeralda. Quizás, para unir el Día del Periodista con el Paseo de la Diversidad.

Roberto Arlt se hubiera puesto contento.

Claudio Serrentino

Imagen: GCABA