Día del Periodista en la Comuna 11

El Presidente de la Comuna 11, Carlos Guzzini, agasajó a los periodistas de la zona con un desayuno, donde no se privó de regalar algunas primicias.

En la Comuna 11 es una saludable tradición. Allá lejos y hace tiempo, a principios del milenio, cuando Carlos Eusebi era director del entonces CGP 10, tenía atenciones para con los periodistas locales.

Desde que Carlos Guzzini lo reemplazó -primero como director del CGPC 11, y luego como presidente comunal- la relación entre la autoridad local y los medios barriales se afianzó.

Y ya es una costumbre, porque Carlos hace más de 10 años que está al frente de ese territorio conformado por los barrios de Villa Devoto, Villa del Parque, Villa General Mitre y Villa Santa Rita.

Nunca dijo que no a las preguntas. Siempre colaboró en todo lo que pudo, y una vez, hasta logró improvisar una conferencia de prensa exclusiva para la prensa barrial, con el entonces jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta.

Pero no es él solo. Su equipo es uno de los pocos que atiende amablemente a los medios. Siempre.

Lo cual es, lamentablemente, una excepción a la regla. En la Comuna 10, los medios locales somos ignorados. Y según pude cotejar con algunos colegas, en otras comunas ocurre algo similar.

En fin, a disfrutar de la excepción entonces: Carlos Guzzini nos recibe con su amabilidad de siempre en un nuevo lugar, de esos que es un bar pero parece una casa antigua, en Tinogasta casi Sanabria. Lindo sitio, acogedor.

Los periodistas volvimos a confirmar lo que se sabe de nosotros: siempre firmes a la hora de comer (en este caso, el desayuno), y luego, las preguntas.

El presidente comunal tiene respuestas para todo, conoce en profundidad su territorio, sigue todos los temas: desde el arbolado, hasta la nueva conducción de la policía local. Está informadísimo, y se nota.

Cuenta sobre cómo van los trabajos con los “sapitos” (los túneles bajo nivel que reemplazarán a las barreras del FFCC San Martín), la obra del viaducto que elevará al tren entre Palermo y La Paternal, el arranque de la poda en la Comuna 11.

Los periodistas le plantean el problema que tienen los usuarios del ferrocarril. Termina en Villa del Parque, y no hay lugar físico para que los pasajeros esperen a los colectivos que reemplaza al tren.

También, el conflicto con la línea 114, que cruza la comuna. Y el problema entre los medios barriales y el Gobierno de la Ciudad.

Guzzini tiene palabras elogiosas para con el periodismo local: “me entero de muchas cosas al leerlos”, reconoce. Y se ofreció para destrabar la cuestión. Intentará concretar una entrevista con Marcelo Nachón, Secretario de Medios del gobierno porteño. “Lo conozco porque hacemos timbreos juntos”, dice. Incluso, se ofreció a acompañarnos para dar su testimonio sobre la labor que cumplimos los medios. Un gran gesto.

Cuenta la nueva organización de la Policía de la Ciudad: “habrá una comisaría central en cada comuna, y tendrá dos autoridades, un comisario comunal y otro de investigación“. La central policial de la 11 estará en el edificio de la actual comisaría 41ª, de Villa Mitre, que se está remodelando.

Y para el final, así como al pasar, tiró una primicia: “se va a instalar una Fiscalía en la Comuna 11, en el viejo edificio que era sede comunal. Lo tenemos que remodelar, calculo que para fin de año estará listo”.

Que haya una Fiscalía en la zona agilizará la cuestión de la Justicia, y generará en los vecinos un vínculo más cercano. Hasta ahora, por un conflicto en Devoto, los vecinos tenían que ir a hacer la denuncia a una oficina del centro, con la pérdida de tiempo que eso implica.

No hacía falta que lo dijera, se nota. Pero Carlos lo hizo explícito: “amo mi trabajo, me apasiona, le dedico todo el tiempo. Yo no soy un funcionario, soy un comerciante del barrio, y trato de resolver los temas porque todo me afecta, y entiendo cómo les afecta a los vecinos”.

En síntesis: el Día del Periodista fue una auténtica celebración, gracias a la invitación de la Comuna 11. Y lo aprovechamos para estrechar lazos entre los colegas.

Claudio Serrentino

Foto: La Bocina