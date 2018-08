CUIDADO. El estafador sigue suelto!

Facebook Twitter Email WhatsApp

Hace un par de meses, La Bocina advertía en su edición gráfica, que un sujeto inescrupuloso se hacía pasar por un supuesto socio (o ex socio) del colega y amigo Marcelo Costa, de la revista “Mirando Al Oeste”, para engañar a comerciantes y cobrarle publicidad por adelantado. Ahora, un sujeto similar recorre las calles de Floresta, con ejemplares de La Bocina.

Los comerciantes advierten: un sujeto canoso, de anteojos, vino a pedir varios ejemplares de La Bocina.

Consulto con el amigo Marcelo Costa, y la descripción coincide: parece ser el mismo sujeto que engañó a comerciantes, ofreciendo publicidad para la revista “Mirando Al Oeste”, y que ahora se estaría estockeando ejemplares de La Bocina para seguir estafando.

Fue visto por la zona de Magariños Cervantes y Segurola. Pero su afán por estafar lo puede llevar por cualquier parte.

Por eso advierto a comerciantes que todavía no me conocen: no tengo ni tuve socio, no voy a asociarme con nadie, no voy a editar otra revista, y lo fundamental es que LA BOCINA NO COBRA LA PUBLICIDAD POR ADELANTADO. Se paga contra entrega del ejemplar que incluye el aviso publicado.

Cualquier duda o consulta, o si el sujeto los va a visitar, favor avisar a labocina@gmail.com o por whatsapp al 15-6127-7200.

Muchas gracias.

Claudio Serrentino

Editor de revista La Bocina