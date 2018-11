Taller sobre Higiene Urbana en la Comuna 10

Facebook Twitter Email WhatsApp

El pasado 19 de Octubre, en el Club “Mitre”, se llevó a cabo una reunión del Observatorio de Higiene Urbana, con la participación de integrantes de la Junta Comunal, el Consejo Consultivo y la empresa Nittida.

El objetivo del Observatorio de Higiene Urbana, es “contribuir en el diseño de políticas públicas de gestión de residuos sólidos urbanos y de espacio público, vinculados con la higiene urbana”.

Con ese fin, ofrecieron un taller sobre la gestión ambiental de los residuos urbanos en el Club “Mitre”, de Segurola 1332. Allí recibió a los presentes Gustavo Licastro, el flamante presidente de la entidad.

Florencia y María explicaron con imágenes y fotos de los diversos centros de tratamientos de los residuos, tanto los reciclables como los húmedos, que van al relleno sanitario.

Detallaron cuàles eran los materiales, reciclables y cuáles son los canales de recoleccìòn y separación. Una vez clasificados, los reciclables se venden a pymes, que se encargan de transformarlos en artículos de consumo.

Tambièn explicaron cómo es el tratamiento de los escombros: se pulverizan y se usan como materia prima para elementos de la construcción.

Luego fue el turno de las promotoras ambientales, quienes fueron capacitadas y convocadas por la Subsecretaría para participar en el taller.

Las dos mujeres, empezaron trabajando como cartoneras, y pertenecen a la Cooperativa de Recicladores Urbanos del Oeste (RUO).

En su exposición, manifestaron que al recorrer los barrios, la gente les reclama por la atención del 147, ya que no se cumplen los plazos prometido de las 24 o 48 hs., para retirar los residuos voluminosos que no deben ser descargados en el contenedor (poda, escombros, electrodomésticos grandes, maderas, muebles, colchones, etc).

Tambièn resaltaron la importancia del reciclado como fuente de trabajo para los recuperadores, que les proporciona un recurso económico para alimentar a sus familias.

La Comisión de Salubridad e Higiene de la Comuna 10, sugirió que el gobierno mejore la comunicación con los vecinos, ya sea mediante una aplicación de celular, o perfeccionando los reclamos on line que pueden realizarse a través del sitio oficial de la Ciudad.

Recomendaron a la Subsecretaria y al Observatorio, que se intensifiquen o se mejoren las campañas dirigidas a la población, en cuanto al depòsito de los residuos en los contenedores, teniendo en cuenta la llegada del verano y los inconvenientes que trae si los residuos quedan muchas horas sin ser recolectados (sobre todo los húmedos u orgánicos).

A la empresa Nittida, le pidieron que el servicio que brinda en la Comuna 10, sea de la misma calidad que en los barrios de la zona norte de la ciudad, como Palermo Chico o Recoleta.

Participaron en el taller Florencia Reissing (Subsecretaría de Higiene Urbana), María San Martín (Observatorio de Higiene Urbana), Daniela Mesplede (Junta Comunal 10), Alba Cabrera (Ente de Higiene Urbana), Claudio Montes, Enrique Fantini y Adanid De Bellis (Consejo Consultivo Comuna 10).

Claudio Serrentino

Foto: Prensa GCABA