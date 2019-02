Nueva escuela de Canto Coral para Niños y Jóvenes

Facebook Twitter Email WhatsApp

La Secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación, a través de su Dirección Nacional de Organismos Estables, anuncia la creación de la ESCUELA DE CANTO CORAL dirigida en su primera etapa a niños y jóvenes de 7 a 13 años. Esta escuela se enmarca en un proyecto de formación de profesores, maestros corales y niños y jóvenes de todo el país en el marco de una RED NACIONAL DE COROS DE NIÑOS Y JÓVENES.

En esta etapa inicial, el programa de estudios para los niños y jóvenes aspirantes estará

* Lectoescritura musical: se enseñará la alfabetización musical rítmico- melódica de forma lúdica y simple.

* Principios de técnica vocal: utilización de los distintos resonadores vocales.

* Introducción a la polifonía: canto a una, dos, tres y más voces.

Toda la actividad será desarrollada a través de un MÉTODO GLOBAL, “Aprender la música con la misma música”. Los diferentes grupos tendrán muestras y conciertos durante el año.

La responsabilidad artístico-pedagógica estará a cargo de los maestros José Maria Sciutto, prestigioso director coral y orquestal con gran trayectoria en ámbitos americanos y europeos (Academia Nazionale di Santa Cecilia y Teatro de la Ópera di Roma) y especialista en pedagogía coral infantil, y María Paz De Cicco, directora con especialidad en coros infantiles.

El principal objetivo de la ESCUELA DE CANTO CORAL es propiciar que los alumnos adquieran un alto nivel musical-coral.

En esta primera etapa se crearán dos grupos. El ingreso se realizará mediante una audición de nivelación. Y el cupo será limitado a las posibilidades de un normal funcionamiento. Los cursos se extenderán entre marzo y diciembre, a razón de cuatro horas reloj semanales (en dos jornadas de dos horas cada una con un intervalo) dedicadas al trabajo coral más una hora reloj semanal dedicada a la técnica vocal.

En la ciudad de Buenos Aires, la escuela tendrá su lugar de trabajo en la sede central de la Secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación, Av. Alvear 1690, CABA. Toda esta actividad será sostenida por la Dirección Nacional de Organismos Estables y será gratuita para los aspirantes, a quienes también se les suministrarán los materiales necesarios.

INSCRIPCIONES

En este segundo periodo de audiciones, podrán inscribirse hasta el día viernes 15 de marzo, inclusive, por la página web de la Secretaría de Cultura de la Nación.

Una vez concluida la etapa de inscripción, y en función de la disponibilidad y cantidad de aspirantes inscriptos, la Dirección Nacional de Organismos Estables informará sobre las fechas, lugar y horario de las respectivas audiciones.

La actividad musical comenzará en el mes de marzo de 2019.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN

Los aspirantes deben ser argentinos, nativos o por opción, o extranjeros residentes en nuestro país.

La edad requerida para la inscripción es de entre 7 y 13 años al momento de la audición.

No se necesita contar con ninguna experiencia musical y/o vocal previas. De igual modo, no es necesaria la preparación de obras, canciones o repertorios. Simplemente deberán llegar a la audición cargando el entusiasmo y el gusto por el canto grupal.

Tanto los aspirantes como, posteriormente, quienes participen de esta primera etapa de la Escuela de Canto Coral, deberán contar con los medios de movilidad necesarios para asistir a la audición y a las clases que ocurrirán a lo largo del año 2019.

Acerca del proyecto: Creación y puesta en marcha de la Red Nacional de Coros de Niños y Jóvenes

La Secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación, a través de su Dirección Nacional de Organismos Estables, propone la creación y el sostenimiento de la RED NACIONAL DE COROS DE NIÑOS Y JÓVENES.

Se trata de un programa que el maestro José María Sciutto ha llevado adelante durante mucho tiempo en organismos nacionales e internacionales, fundamentalmente a través de los movimientos “Música para la Paz” en el ámbito de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas con sede en Costa Rica; la Red de Coros de Niños y Jóvenes dependiente de la UNA -Universidad Nacional de Costa Rica-; el Coro de Niños de la Municipalidad de La Plata; el Coro de Niños y Jóvenes de Tucumán; el Center for Music of the Americas en la Florida State University; el Conservatorio Luisa D’Annunzio de Pescara (Italia); el Coro de “Voci bianche” de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Roma); la Scuola di Canto Corale del Teatro de la Ópera de Roma; el proyecto “Canta con me” de la Comuna de la ciudad de Roma; y “Cantiamo Insieme” con el Ministero Della Pubblica Instruzione (Ministerio de Educación) de Italia.

Fuente: Dirección Nacional de Organismos Estables / Secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación

Foto: Georgina García