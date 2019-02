Inseguridad, Corralón y otros temas, en la Asamblea del Consejo Consultivo de la Comuna 10

Facebook Twitter Email WhatsApp

Se convoca a la próxima Asamblea para el 13 de FEBRERO de 2019 de 18,30 hs. a 21 hs. en la ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO LOS AMIGOS DE VILLA LURO (salón auditorio), Ramón L. Falcón 5177, abierta a la participación de todos los vecinos así como a los representantes de las Instituciones de la Comuna 10.

ORDEN DEL DÍA

1) Aprobación del acta Nº 64.

2) Informes y propuestas de Secretarías y Comisiones.

3) Relación CCC – JC.

4) Jurisdicción Presupuestaria.

5) Emergencia tarifaria. Análisis del proyecto de Ley 3489 T 2018.

6) Actividades por elección de Comuneros.

Se recomienda a los miembros de este CCC10 hacer el esfuerzo por participar de las Asambleas mensuales a fin de contribuir con el desarrollo normal del mismo.

RESUMEN DE LA ASAMBLEA ANTERIOR

INFORMES Y PROPUESTAS DE SECRETARIAS Y COMISIONES

Comisión de Seguridad (S): Recuerdan que las 3 comisarías de la Comuna: 10ª (ex 43ª), 10b (ex 44ª) y 10c (ex 54ª) volvieron a sus jurisdicciones. Explican que la zona sur de la Av. Juan B. Justo (Club Vélez Sarsfield y aledaños) hoy pertenece a la Comuna 9 y por ello jurisdicción de la ex Comisaría 40 (muy lejana de dicha zona) debería pertenecer a nuestra Comuna 10 y ser jurisdicción de la Comisaría 10b. Por ello solicitan en ese sentido hacer un pedido formal al GCABA. Se propone que la Comisión prepare la nota de solicitud, lo más detallada posible con plano incluido, para presentar en la Comuna enviando copia a la Legislatura y los Ministerios y demás oficina correspondientes del GCABA.

Se aprueba y se incluye como tema para la próxima reunión CCC – JC.

Comisión de Salubridad e Higiene (SyH): Informan que participaron de la reunión del Observatorio realizada en la Plaza Terán donde estuvieron Níttida, SEAMSE, promotoras ambientales que asesorarán a vecinos. Les informaron que habrá en plazas puntos para “residuos especiales de generación universal” (eléctricos, electrónicos, pilas, etc.) y se incluye aceites vegetales de uso doméstico. El GCABA incorporará a recicladores con sueldo para 6 camiones para toda la ciudad.

Se aprueba que la Comisión presente en la Comuna una nota para la limpieza de veredas de escuelas y centros de salud referenciándose en el Capítulo de Servicios Especiales del Contrato con Níttida.

Comisión de Relevamiento (R): Informan que por gestión de la Comuna visitaron el nuevo Centro Integral de la Mujer (CIM) abierto en la Comuna en el mes de julio último. Está tercerizado por la ONG Dignos de Ser, lo atienden 8 profesionales en el tema de violencia familiar dando apoyo psicológico y legal. Han atendido hasta la fecha aproximadamente 100 casos. Es un ámbito pequeño y bien puesto.

Punto 3 Relación CCC – JC: El día 11/12/2018 se realizó la reunión con el siguiente temario:

Dependencia Institucional de los espacios en el Corralón de Floresta

Pedido de listado de instituciones de la Comuna 10

Baños en Plaza los Andes

Lugar de reuniones del CCC en Sede Comunal y Escuelas de la Comuna

Respuesta de la Junta Comunal a la Resolución de la Legislatura sobre los 16 puntos (se adjunta Resolución)

Residuos especiales de generación universal

Estado de limpieza en las veredas de la Escuela 27 y 35 ubicados entre Baigorria, Lope de Vega, Moliere.

Filtraciones en techos de la escuela Donn

Eventos en la Pérgola de Versalles y plaza Udine

Rendición de cuentas sobre la gestión de la Junta Comunal (presidente y juntistas) en los términos del artículo 29 i ley 1777

Plaza Belisario Roldán

Entre varios de los presentes informan sobre dicha reunión:

Se presentó la nota por la construcción de baños públicos en plazas dando el ejemplo de una actividad del GCABA en Plaza Los Andes donde los participantes debieron cruzar la Av. Rivadavia para ir al baño en la estación de servicio. La respuesta fue que acompañarían la solicitud a Espacios Públicos.

Ante el pedido del listado de las Instituciones de la Comuna nos lo entregaron.

Ante el pedido de relacionarnos con Escuelas nocturnas para realizar nuestras Asamblea contestaron afirmativamente en especial el Juntista Farías.

Se dejaron notas para los Juntistas que no participan de estas reuniones, para que lo hagan, a los que también se les reclamará por correo electrónico.

Se acordó la realización del informe del sexto semestre de la Junta Comunal de forma presencial para marzo – abril.

Rechazaron la propuesta de realizar las Asambleas de este CCC en sede comunal, cuando corresponda Floresta, por falta de espacio físico.

En cuanto a la Resolución de la Legislatura con los 16 puntos que deben cumplimentar las Comunas, respondieron que no recibieron ninguna información del GCABA y van a averiguar. La Secretaría de RRII consultará por Interconsejos.

En este momento invitan a los presentes a una actividad a realizarse el sábado 15/12 de 11 a 14 horas en Rivadavia y Lope de Vega junto a la Asamblea de Villa Luro para difundir el pedido de baños en plazas y contra la instalación de parquímetros. Actividad que se repetirá en la plaza Vélez Sarsfield el 22/12.

También se informa que el GCABA dio a conocer los premios del programa BAElige en la Comuna: poner pantallas de video en plazas y expendedores de bolsitas para recoger los excrementos de perros.

En cuanto a la distribución de tareas para el manejo de la Plaza del Corralón de Floresta cuando termine la obra (que ya no será este mes como estaba establecido) nos informaron que tendrá tres patas: Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación y la Comuna para mantenimiento y limpieza. Cuando les reclamamos la coordinación con los diversos usuarios habituales del mismo, prometieron gestionarla para acercar a las partes.

Los presentes de la Asamblea de Floresta informan que habían programado la inauguración de la Plaza para el 29/12 con un Festival a las 16 horas y ya que no va a ser posible, el homenaje a los 3 Pibes de Floresta se hará en la calle e invitan a participar. Informan también que el monumento quedará en el lugar que está emplazado y no se reubicará.

También se informa que la Legisladora Muiños (FPV) presentó en la Legislatura una declaración de adhesión al homenaje.

Ante el reclamo por las filtraciones en el Colegio Jorge Donn la respuesta fue que la Comuna no puede entrar a los establecimientos escolares, solo solicitar información y reparación, cosa que hicieron sin obtener respuesta del Ministerio de Educación.

Se sugiere hacer reclamos a través de la Defensoría del Pueblo que generalmente los gestiona con buenos resultados.

En cuanto a la zona inundable de Plaza Belisario Roldán, luego de minimizar el problema, se comprometieron a reclamar su solución.

TEMARIO para reunión con la JC del 12/2/19:

Informe sexto semestre de Junta Comunal (fecha y lugar).

Inauguración, competencias y manejo posterior de la Plaza del Corralón de Floresta.

Veredas de Escuelas y Hospitales.

Reclamo conjunto CCC y JC sobre jurisdicción presupuestaria.

Nuevos colegios en la Comuna.

Nueva Comisaría en Rafaela al 4700 (bajo autopista).

Nuevo CeSAC en Bacacay 5640.

Obras del Hospital Vélez Sarsfield.

Nombre de la Comuna.

