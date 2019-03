Rodríguez Larreta inauguró las sesiones ordinarias en la Legislatura

Facebook Twitter Email WhatsApp

El Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta inauguró el XXII período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como lo establece el artículo 74 de la Constitución local, con un mensaje al Pleno de diputados en el que repasó el estado general de la administración.

“Quiero destacar el consenso y el trabajo de los legisladores. Acá el diálogo se convierte en transformaciones concretas con leyes que nos permiten crear nuevas plazas, como la Manzana 66; nuevos barrios, como el Barrio Olímpico, y grandes obras como el Paseo del Bajo. Este año además terminan muchas obras en la ciudad”, expresó en sus palabras de bienvenida.

Ante un Recinto colmado en el hemiciclo y palcos bajos que fueron ocupados por ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo, representantes del Poder Judicial y de los organismos de control y entes descentralizados así como del Cuerpo diplomático con sede en la Ciudad el Jefe de Gobierno ingresó a las 9:10 horas acompañado por las autoridades del Cuerpo Parlamentario entre ellas el Presidente y Vicejefe de Gobierno Diego Santilli y el Vicepresidente Primero diputado Francisco Quintana.

En la que es su cuarta presentación inaugural, la última del actual mandato que culmina en diciembre venidero. Tras ser recibido con aplausos, Rodriguez Larreta ocupó el centro del estrado y durante casi cuarenta minutos expuso los principales lineamientos y acciones desarrolladas y a concretar en el corriente año por su gestión.

A continuación las principales definiciones textuales según las temáticas que abordó.

EDUCACIÓN

“El futuro de los chicos es lo más importante, por eso el 18 de febrero 24 mil alumnos de primer año tuvieron su primer día de clases en la Ciudad para adaptarse mejor al cambio que significa pasar de la primaria a la secundaria. Y la próxima semana abren sus puertas 30 de las 54 nuevas escuelas que estamos construyendo juntos, que incluyen 9 Polos Educativos y agregan 9.000 vacantes. Además, 30 de ellas tienen sala de 3 años“.

“Seguimos agregando jornada extendida para los alumnos de sexto, séptimo, primero y segundo año, y ya más de 25.000 estudiantes cuentan con esta modalidad, que les agrega 90 días de clase por año”.

“También la educación sexual es una de las prioridades. El año pasado se convocó a una mesa de especialistas que hicieron una serie de recomendaciones para trabajar y aplicar más y mejor la Ley de Educación Sexual Integral -ESI- en las escuelas de la Ciudad”.

“Por último, un pilar fundamental de esta transformación son los docentes. La Legislatura, después de un año de debate, aprobó la ley para que la carrera docente sea universitaria”.

SALUD

“La transformación histórica de Buenos Aires integra también el sistema público de salud. El mes que viene, por primera vez, se garantizará que todos los bebés recién nacidos tengan las siete consultas pediátricas que recomienda la Organización Mundial de la Salud en su primer año de vida“.

“En abril, todas las familias que usan el sistema público van a contar con un médico de cabecera. Y los pacientes de los Centros de Salud ya cuentan con Historia Clínica Electrónica, para que más allá de dónde se atiendan, los médicos conozcan sus antecedentes clínicos”.

“Este año se abrirán diferentes centros de salud y continuará la transformación de los 34 hospitales de la Ciudad”.

“También fue presentado el Plan Integral de Salud Sexual para cuidarnos, prevenir enfermedades y estar informados. Y se aumentó el presupuesto para la compra de anticonceptivos, que son gratuitos y se pueden conseguir en Centros de Salud y en Hospitales porteños“.

SEGURIDAD

“Sacamos cada vez más policías a la calle: de los 25.800 que hay en total, 19.000 están en la calle en distintos turnos. Y este año se suman 2.000 más”.

“Seguimos sumando cámaras de seguridad en toda la Ciudad. En total, entre las que están en las calles y en el transporte público, ya hay 10 mil que son muy importantes tanto para prevenir el delito como para atrapar a los delincuentes. Además, tenemos el anillo digital en todas las entradas y salidas de la Ciudad, que nos permite detectar autos con pedido de captura y atrapar delincuentes que cometen delitos y huyen a provincia“.

“Los delitos disminuyeron. Incluso el peor, que es el homicidio. Bajaron, salvo uno que subió: el de los “motochorros“. Y acá quiero ser tajante: necesitamos que la Justicia nos acompañe. No puede ser que la Policía de la Ciudad detiene a un chorro que arrastró 10 metros a una mujer para robarle la cartera, y la justicia lo libere por 700 pesos. Me indigna y me da mucha bronca. La puerta giratoria se tiene que terminar. De nuestra parte no vamos a bajar los brazos, todo lo contrario: vamos a seguir reforzando la seguridad para combatir a estos delincuentes.Y esperamos que la Justicia acompañe el esfuerzo de todos los porteños por vivir más seguros”.

TRANSPORTE

“Vivir mejor también es tener más tiempo para hacer lo que más nos gusta. Cada vez que llegamos antes a casa porque el transporte funciona bien o porque no tenemos que esperar en una barrera de tren, vivimos mejor. Es un beneficio para la gran mayoría de los vecinos. Y como siempre se puede mejorar, este año sumamos el sistema predictivo, que nos dice exactamente cuándo va a pasar el colectivo. Otra gran noticia es que ya contamos con las nuevas EcoBicis de mejor calidad y estamos pasando de 200 a 400 estaciones, y de 2500 a 4000 bicicletas”.

“Este año vamos a experimentar grandes transformaciones a partir de obras que van a cambiar la Ciudad para siempre. En mayo va a estar habilitado el Paseo del Bajo, la obra vial más grande de los últimos 70 años“.

“También avanza el sueño de tener una Ciudad sin barreras. En mayo vamos a inaugurar el viaducto Mitre y más de medio millón de vecinos van a ganar tiempo porque eliminamos 8 barreras y abrimos 4 nuevos cruces. Lo mismo va a pasar con el viaducto San Martín. En julio el tren vuelve a llegar a Retiro. En total eliminamos 11 barreras y abrimos 9 calles. Y el tercer viaducto que estamos construyendo es el Belgrano Sur, que en agosto va a estar terminada la estación Sáenz”.

“Toda esta transformación incluye también muchos de los trámites que tenemos que hacer. Hace unos días lanzamos el número de WhatsApp de la Ciudad, para que todos podamos pedir turnos, consultar infracciones o conocer la agenda cultural. El número es 11-5050-0147“.

VIVIENDA

“Un sueño que compartimos los porteños es el de tener nuestra casa propia. A partir de abril van a mudarse las primeras de las 1.050 familias a los departamentos del Barrio Olímpico”.

“En octubre terminan de mudarse las más de 600 familias que van a vivir en el nuevo barrio Donado Holmberg. Y seguimos construyendo departamentos en la vieja estación Sáenz del Belgrano Sur que, a partir de noviembre, van a ser la casa propia de 711 familias porteñas. Además, ya tenemos los primeros inscriptos para comprar los 2.476 departamentos que construimos en la vieja Estación Buenos Aires, donde también construimos 74 locales comerciales que le van a dar mucha vida a la zona”.

MEDIO AMBIENTE

“La transformación de la Ciudad también la vemos en las plazas y parques. La mayoría de los porteños vivimos en departamentos y los espacios verdes son como el jardín de nuestra casa. Por eso, estamos creando 110 manzanas nuevas de verde para poder disfrutar más al aire libre”.

“Y, por supuesto, seguimos atendiendo uno de los principales reclamos de los vecinos: las veredas. El año pasado arreglamos más de 1 millón de metros cuadrados, y este año vamos a arreglar 1 millón más”.

CULTURA

“También estamos transformando la cultura: dentro de muy poco va a estar lista la nueva calle Corrientes. A fines de abril va a ser peatonal de noche para que todos podamos disfrutar de teatros, librerías, cafés, pizzerías y tantos otros espacios emblemáticos“.

“Y lanzamos el Pase Cultural para que los estudiantes de 16 a 18 años y los docentes tengan una tarjeta con crédito y descuentos para ir al teatro, al cine, para comprarse un libro o ir a ver una banda de música”.

EMPLEO

“Estamos saliendo de un momento difícil y una de nuestras prioridades es cuidar el trabajo de los porteños. Por eso, lanzamos una serie de medidas impositivas, en conjunto con el Banco Ciudad, para seguir potenciando a todas las PyMES de la Ciudad“.

“Gracias a programas como Potenciate, este año estamos becando a 12.500 jóvenes para que se capaciten en programación, robótica y gastronomía. Y creamos la Expo Empleo Joven, donde los conectamos con más de 300 empresas importantes para que los consideren cuando buscan gente”.

“Otro ícono de esta mega transformación de Buenos Aires es el Elefante Blanco, símbolo de la decadencia y la desidia, que ya no existe más. En su lugar va a estar el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, al que todos los días van a ir a trabajar 1.200 empleados”.

MUJER

“La transformación de la Ciudad va más allá de las obras. Somos una Ciudad abierta, plural, diversa y que sigue avanzando hacia una mayor igualdad. Un camino que lideran las mujeres y que acompañamos con medidas concretas. Hoy estamos frente al último grupo de legisladores y legisladoras sin paridad de género porque gracias al nuevo Código Electoral, desde el 10 de diciembre éste Cuerpo Parlamentario va a tener igual cantidad de legisladores varones que de legisladoras mujeres“.

“En el Mes de la Mujer, vamos a inaugurar el Centro Integral de la Mujer en Palermo, cumpliendo con el compromiso de tener uno en cada Comuna. Estos centros son muy importantes, porque brindan asistencia y contención a las víctimas de violencia de género”.

“La incorporación de las mujeres a todos los ámbitos de la sociedad es una fuerza imparable y necesitamos más mujeres liderando proyectos y emprendimientos. Por eso, desde febrero, las emprendedoras pueden acceder a un crédito del Banco Ciudad para financiar sus proyectos”.

Con esta presentación quedó oficialmente inaugurado el XXII Período de Sesiones Ordinarias que se extenderá hasta el 15 de diciembre, según establece el artículo 74 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente y foto: DG Prensa Legislatura