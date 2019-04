El Consejo Consultivo 10, y las obras en el Corralón y el Hospitalito

Facebook Twitter Email WhatsApp

Se convoca a la próxima Asamblea para el 10 de abril de 2019 de 18,30 hs. a 21 hs. en la FUNDACIÓN CRISTIANA DE LA PUERTA ABIERTA, Santo Tomé 5130, abierta a la participación de todos los vecinos así como a los representantes de las Instituciones de la Comuna 10.

Para conocer más del C.C.C. 10 ver en facebook: Consejo Consultivo Comunal 10

ORDEN DEL DÍA

1) Aprobación del acta Nº 66 (se adjunta)

2) Informes y propuestas de Secretarías y Comisiones

3) Relación CCC – JC (se adjunta Temario elevado a JC para reunión del 9/4/2019)

4) Obras en el Corralón de Floresta

5) Obras en el Hospital Vélez Sarsfield

6) Respuesta de la Junta Comunal a la Legislatura sobre 16 puntos

Se recomienda a los miembros de este CCC10 hacer el esfuerzo por participar de las Asambleas mensuales a fin de contribuir con el desarrollo normal del mismo.

INFORMES Y PROPUESTAS DE SECRETARIAS Y COMISIONES

Comisión de Seguridad (S): Recuerdan que es necesario denunciar cualquier hecho delictivo. No tener miedo, lo que no se denuncia no existe. Reparten un volante del Ministerio de Seguridad con los nos. de teléfonos, aclarando que son más efectivos los llamados a los teléfonos locales que al 911.

Secretaría de Relaciones Institucionales –(RRII): Refieren que en la reunión de Interconsejos Consultivos les informaron que las 15 Juntas Comunales contestaron los 16 puntos del pedido de la Comisión de Descentralización de la Legislatura con informes abundantes aunque muy protocolares y similares entre sí. Solicitarán a la JC de nuestra Comuna 10 nos den copia del informe elevado por ella. También pedirán a esa Comisión de la Legislatura que venga a informarnos.

Comisión de Relevamiento (R): Informan que consideraron que las reuniones CCC – JC son muy breves y que solicitarán reuniones específicas de la Comisión con la JC.

Se genera un intercambio de opiniones sobre si corresponde que las Comisiones pidan esas reuniones o presenten notas. Se resuelve que cada Comisión evalúe cuándo es conveniente hacerlas considerando la urgencia y necesidad o esperar la autorización de la Asamblea.

Informan que la JC está tramitando la designación catastral de PLAZA para el predio destinado a la Plaza de la Salud.

Comentan los Lineamientos aprobados por la Legislatura creando el Órgano Garante para efectuar reclamos ante las oficinas municipales luego de 15 días que se haya presentado algún reclamo 104.

Se resuelve que cumplidos los 15 días de cada presentación y no haya respuesta se deben pasar las actuaciones a la Secretaría de Relaciones Institucionales para que efectúen el seguimiento como lo establece la nueva Norma.

Comisión de Cultura y Educación (CyE): Informan que el colegio Rogelio Yrurtia sigue sin mudarse al nuevo edificio y que la JC no se expidió sobre la Recomendación presentada el 12/2/2019. Por ello se resuelve que la Secretaría RRII presente el 104 y haga el seguimiento correspondiente.

En cuanto a la escuela de la calle Ramón Lista se encomienda a la Comisión preparar la Recomendación correspondiente a la JC.

Comisión de Comunicación (CC): Informan que en enero y febrero tuvieron dificultades para trabajar pero ya están funcionando incluso con 2 nuevos integrantes. Piden que cada Comisión les mande lo que necesiten comunicar y que la Secretaría Administrativa y Legal les envíe un resumen del Acta de cada Asamblea lo más inmediatamente posible después de cada una.

Punto 3 Relación CCC – JC: Se trascribe resumen de la reunión del 12/3/2019 sobre tema Corralón de Floresta:

No hay novedades sobre las normativas. Se preguntó porqué hay carteles sobre Adultos 2000, educación a distancia y por qué se hacen reuniones, si la obra no está terminada. En un primer momento dijeron no saber sobre lo que se les preguntaba. Posteriormente, comentaron que iban a funcionar otras actividades a las que ya existían. También dijeron que se había firmado otra Acta Acuerdo. La obra finalizará a fines de marzo, falta terminar uno de los patios. La idea de Alicia Aguilar , directora de la obra , es trasladar parte de las actividades de la Comuna, o sea, un espacio que funcione como Subsede. La juntista Salama agregó que la obra se hizo en función de los espacios que estaban, pidió defender la localía. Finalmente, desde el CCC se pidió hacer una reunión a la brevedad con representantes de este CCC, Dippolito, presidente de la Junta Comunal, autoridades de Cultura y Educación. Nos comunicarán fecha y hora.

Se resuelve hacer el seguimiento del tema y apoyar todas las acciones que al respecto realice la Asamblea de Floresta.

También se trascribe el resumen sobre lo obra del Hospital Vélez Sarsfield:

En referencia al estado de la obra, el juntista Mascali dijo estar muy avanzada. En referencia a la visita que se solicitó, la arquitecta, pidió que previamente le dieran los nombres porque necesitan tener un seguro.

Consejo Consultivo Comunal 10