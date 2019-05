Autoridades y vecinos recorrieron las obras en el Hospital Velez Sarsfield

Facebook Twitter Email WhatsApp

El presidente Comunal Daniel D’ippolito, los Juntistas Ubaldo Mascali y Daniela Mesplede, integrantes del Consejo Consultivo Comunal 10 y el director de la revista «Mi Barrio» Luis Alberto Serres -a los que se sumaron las Arquitectas Julieta Nieto y Josefina Ford, y el Jefe de Urgencias del Hospital Vélez Sarsfield el Dr. Carlos Soria (quien fue el guía )- recorrieron las obras de modernización y ampliación de la guardia y el Jardín Maternal del Hospital Vélez Sarsfield, cuyas obras están en la primera de sus tres etapas.

La primera fase es la ampliación de la guardia y el jardín maternal; durante la segunda, van a realizar dormitorios arriba de la guardia (destinados para el personal de guardia), y en la tercera etapa, se va a traer e instalar el Tomógrafo.

La obra se va a demorar más de lo previsto, ya que el tiempo estimado es de 960 días, se calcula que va a estar finalizada entre finales de 2020 y mediados de 2021.

“En la esquina de Elpidio González y Calderón de la Barca, van a ubicar la estructura del Jardín Maternal.

La guardia va a tener una sala de espera distinta, lo mismo que los consultorios y la sala de espera de las personas que provengan de la Cárcel de Devoto, porque somos sus prestadores exclusivos. Los detenidos, en éste momento, se atienden al lado de niños, que a lo mejor se están bañando para bajarles la fiebre, y encima están los custodios, ya que según la peligrosidad del detenido, hay hasta cuatro custodios que están en los pasillos y en las habitaciones” nos cuenta el Dr. Soria.

Y agrega; “en un momento pensábamos aumentar las camas de internación y nos comentaron que es un error aumentar las salas de internación, porque después se transforman en salas de internación común, y la guardia debe ser un lugar de tránsito lo más rápido posible, porque si aumentamos, no nos sacamos más a los pacientes, tenemos problemas con PAMI, por el tema de la derivación, porque no se deriva con tanta facilidad”.

La Arquitecta Julia Nieto nos comentaba la cantidad de consultorios que tendrá la guardia: “Siete consultorios de adultos, más dos de Pediatría. Ahora son boxes en los que dos médicos atienden a dos pacientes, en la nueva guardia cada uno tendrá su consultorio como corresponde, con la respectiva camilla, su escritorio, las áreas de apoyo, el lugar de higiene, etc., etc. Cambiará sustancialmente el tipo de atención al paciente, va a haber más privacidad, porque ahora en el mismo box te atienden a dos pacientes al mismo tiempo. En la nueva guardia no, cada uno va a tener su consultorio, no box; y eso agilizará la atención, porque si necesita algún tipo de práctica, del consultorio se lo deriva a un área de Observación, y ese paciente no ocupa ese consultorio, y se puede atender a otro paciente”.

A los nuevos consultorios se le sumarán los puestos de Observación, mas las habitaciones. Y en Pediatría se le anexan 2 áreas, una donde a los bebés o a los chicos, se los coloca en piletones donde le bajan la fiebre y después habrá un área complementaria de tres ó cuatro puestos de Observación pediátricos separados del área de Adultos”.

“Las camas de Observación son tres, más las camas de habitación que son entre cuatro o seis, más el aislado”.

Un tema que se está discutiendo, es la ciclovía que se construyó de la noche a la mañana sobre la calle Elpídio González. A pesar que se había logrado la aceptación de la implementación de un contracarril para que las Ambulancias que vienen por Lope de Vega ingresaran por Elpidio González, en vez de hacer seis cuadras para ingresar a la guardia.

A la nueva guardia, se ingresará por la calle Elpidio González.

También se charló sobre la posibilidad de hacer una reunión entre el Consejo Consultivo, autoridades del Hospital, y de Tránsito (la ciclovía corresponde a Tránsito) para ver si se puede, aunque más no sea, levantar esos 100 metros de ciclovía de Elpidio González entre Calderón de la Barca y Lope de Vega.

Le preguntamos a la Arquitecta Nieto donde se ubicaría el Tomógrafo, y nos respondió “En el área de imágenes, que es que es donde están los Ecógrafos y la sala de Rayos X”.

Las obras tardarán más de lo que se planificó en un principio. La buena noticia es que se ha puesto en marcha la construcción de la esperada guardia nueva, y la instalación del Tomógrafo.

Esperemos que el Vecino de la Comuna 10, pueda de una vez por todas, de algo tan requerido y necesario.

Luis Alberto Serres

Fotos: gentileza Revista «Mi Barrio»