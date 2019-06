Nueva Asamblea del Consejo Consultivo Comunal 10

Facebook Twitter Email WhatsApp

Se convoca a la próxima Asamblea para el 12 de JUNIO de 2019 de 18,30 hs. a 21 hs. En el Centro SAN NICOLÁS, San Nicolás 588, abierta a la participación de todos los vecinos así como a los representantes de las Instituciones de la Comuna 10.

ORDEN DEL DÍA

1) Aprobación del acta Nº 68

2) Informes y propuestas de Secretarías y Comisiones (se adjuntan informes de la Comisión de Comunicación y de la Secretaría de Relaciones institucionales referido a un programa periodístico en una radio local)

3) Relación CCC – JC (se adjunta Temario elevado a JC para reunión del 11/6/2019)

Se recomienda a los miembros de este CCC10 hacer el esfuerzo por participar de las Asambleas mensuales a fin de contribuir con el desarrollo normal del mismo.

RESPUESTA AL PROGRAMA RADIAL «LA BOCINA DE MI BARRIO»

Ante la difusión, por parte de un programa periodístico barrial, de juicios de valor y opiniones sobre el funcionamiento y operatividad de Comisiones y Secretarías, desde la Secretaría de Relaciones Institucionales proponemos, con el objeto de clarificar el tema ante la opinión pública, la siguiente declarración:

Este CCC10 no discrimina de ninguna manera a los medios periodísticos barriales ni a ninguna otra expresión periodística, antes bien reivindicamos esa noble profesión, pero con la misma intensidad reivindicamos las tareas de Comisiones y Secretarías del mismo, en la seguridad de que cualquier intencionalidad en contrario corre por cuenta de aquellos que las expresan y no encuentran sustento en el trabajo ad honorem que este colectivo comunal viene desarrollando, con errores y aciertos, desde 2009 a la fecha, como bien se lo expresa en el programa radial.

El funcionamiento de las Comisiones responde a los lineamientos del reglamento del funcionamiento de este CCC y a la dinámica que puedan imponerle los propios integrantes a cada Comisión, orientados por el principio de trabajo, debate y consenso, reportando mensualmente a la Asamblea Plenaria del CCC.

El Orden del Día se realiza a partir de los aportes resultantes de la reunión de intercomisiones y secretarías, y de lo producido a partir de la reunión mensual con integrantes de la Junta Comunal.

Este CCC realiza los máximos esfuertos que le resultan posibles a efectos de difundir la existencia del mismo y de las Comunas en general; conspiran contra estas posibilidades, no la acción u omisión de la Comisión de Comunicación, sino la falta de voluntad política de este Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los anteriores, en difundir la institucionalidad de los Consejos Consultivos y promover la participación de la ciudadanía en los mismos.

Este CCC no es un espacio «representativo» de los habitantes de nuestra Comuna 10, se encuentra integrado por aquellos que participan en él, sin adjudicarse representación de ningún tipo, a lo sumo, algunos integrantes pueden funcionar como «delegados» de alguna institución social, política, cultural, deportiva, etc. Pero de ninguna manera este CCC10 representa a los ciudadanos vecinos de la Comuna 10; si así lo hiciera, entraría en contradicción de la propia Ley de Comunas Nº 1777/2005, donde los CCC no «representan» sino «están integrados por», como bien fue expresado en el programa radial.

Este CCC rechaza la afirmación de que “el grupo de vecinos que lo integra”, como se menciona en el programa radial, tenga la intención de impedir la plena participación de los ciudadanos vecinos de la Comuna 10, rechaza también cualquier tipo de teoría conspirativa que se pretenda difundir, justificadora de la NO participación ciudadana.

En este CCC, como en todos aquellos que se ciñen a los criterios y lineamientos expresados en la Ley de Comunas, participa el que quiere, puede y “tiene con qué”, y “tener con que” incluye aportar con amplitud de criterio, pluralismo, tolerancia y respeto por la opinión y propuesta del otro; y rigiéndose por el orientador principio del consenso para la consecución de aquellos objetivos posibles de ser conseguidos.

Este CCC valora las apreciaciones sobre el trabajo de algunas Comisiones mencionadas, pero también lamenta las inexactitudes vertidas en ese programa radial, producto de juicios de valor y opiniones que solo tienen el sustento de quienes las difunden.

Desde el CCC10 reivindicamos toda nuestra tarea, desarrollada con esfuerzo, nulos recursos y seguramente muchos errores; y convocamos a la ciudadanía de nuestra Comuna 10 a participar activamente en las Comisiones y Secretarías del mismo, como el reaseguro para la permanencia de esta Institución de Participación Popular, que son los Consejos Consultivos Comunales.

Desde la Secretaría de RRII se solicitará que esta declaración sea leída públicamente en el programa de referencia.

TEMARIO PARA LA REUNIÓN JC-CCC 11/6/19

Constitución de la Comisión de manejo de Plaza del Corralón. Utilización de los espacios y baños

Contralor de Níttida y reunión con el Observatorio (OHUCABA)

Predio ex – Pepsi

Instituto Rocca

Escuelas de Ramón Lista 5450 (taques de combustible, bocas de incendio, WI – FI)

Resolución 16181 – 140 Comuna 10. Requerimiento 2593

Corredores de poda

Comunicación de las visitas del Jefe del GCABA

Horarios de cierre de la Sede Comunal

Cambio de mano pasaje Caranday

