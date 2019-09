Se va el invierno, y los «Sin Techo» vuelven a dormir en la calle

Facebook Twitter Email WhatsApp

La ONG «Ser Con Vos» denuncia que el gobierno porteño cerró tres alojamientos transitorios, con lo cual más de 200 personas volvieron a vivir en la calle. Y que el cambio de estación no cambia las condiciones de aquellos que viven a la intemperie.

En esta semana de Septiembre, finalizó el Plan «Prevención Frío» con el cual se pretende «reforzar la atención a las personas en situación de calle».

Simultáneamente con el final del operativo, el Gobierno de la Ciudad cerró tres dispositivos de alojamiento transitorios (Parque Chacabuco, Parque Avellaneda, Parque Leonardo Pereyra).

Lo que implica que los sin techo han vuelto a vivir a la intemperie.

Según la ONG «Ser Con Vos», «se han dejado a más de 200 personas a la intemperie otra vez. Paradójicamente el gobierno sostuvo durante estos meses que todos los paradores estaban llenos, incluidos los de emergencia. Entonces ¿por qué los cierran?»

El próximo cambio de estación no implica que ,aquellos que pernoctan en la calle, sigan estando allí: «que sea primavera no incluye la posibilidad de comer todos los días, de pegarse una ducha o de conseguir un trabajo. Las personas en situación de calle no se mueren ni por frío, ni por calor, se mueren por desidia del Estado«.

«Ser Con Vos» y otras organizaciones que colaboran con las personas en situación de calle,

«exigimos que el gobierno implemente políticas públicas integrales, que solucionen el problema de fondo, tal como establece la Ley 3706 de Protección y Garantía de los Derechos de las Personas en Situación de Calle».

Claudio Serrentino

Foto: Ser Con Vos