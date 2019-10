Lo que se dijo (y no se dijo) del debate entre los aspirantes a jefe de gobierno

Facebook Twitter Email WhatsApp

¿Quién ganó? ¿Quién perdió…? Evaluaciones vagas que hacen los mediatiqueros, pero que sólo el ciudadano sabrá responder, el próximo 27 de Octubre en las urnas.

Una rica experiencia, absolutamente limitada por las reglas (avaladas por los partidos políticos) lo que abundó en orden pero privó a los televidentes de retruques, chicanas y repentismos.

El debate entre los candidatos a jefe de gobierno, organizado por el Tribunal Superior de Justicia en base al Código Electoral aprobado el año pasado, fue sin dudas positivo.

Por supuesto, hay detalles que pulir.

¿Para qué tantos moderadores, que son sólo de canales de televisión nacionales (no de radio, ni de gráfica) y que además, no pueden preguntar? ¿Diez presentadores sólo para dar el pie sobre los temas a los candidatos ,y decir «tiempo»?

Es uno de los misterios de estos debates organizados por el Tribunal Superior de Justicia, que costaron $ 10.000.000. Deberían haber dejado a Javier Díaz y Diana Deglouy, que ya tenían la gimnasia necesaria, al haber conducido los debates de las 15 comunas.

Si se habla de periodismo, no se puede dejar de señalar la discriminación que sufrió la prensa barrial, excluída de los debates entre los candidatos a jefes de gobierno. Muchísimos medios nacionales pudieron cubrir el evento; los barriales, los que saben «in situ» la realidad de la Ciudad, fueron ninguneados. Una vez más. Ahora, por el Tribunal Superior de Justicia.

Desde adentro, la prensa barrial hubiera dado otra mirada, otro enfoque a todo el evento. Sobre los candidatos, los asesores, los conductores… muy distinto a lo que se emite por los medios tradicionales. No pudo ser.

El análisis debió ser vía televisor, como pretendieron también cuando nos «acreditaron» a cubrir el debate de los comuneros: ¡había que mirarlo por una pantalla, no nos dejaban entrar al estudio!

En esa ocasión, debimos patalear para que se nos permitiera el acceso. Falta de respeto total.

Aquel mito urbano sobre que «a nadie le importan los debates», y sobre todo, de nivel local, se esfumó con la planilla del rating: el Canal de la Ciudad, que no puede verse por TV abierta, llegó a tener 10 puntos. Triplicando el número de varios canales de aire.

Los ejes temáticos fueron: Infraestructura y Gestión Urbana. Autonomía, Justicia y Seguridad. Educación, Salud, Cultura y Desarrollo Humano. Vivienda, Ambiente y Desarrollo Productivo.

Otros temas quedaron afuera: por ejemplo, la descentralización. El único que rozó el tema -incluso, pifiándole- fue Matías Tombolini.

Pero ninguno de los cuatro nombró alguna vez la palabra «comunas».

TEXTUAL

«En 26 meses, la Policía de la Ciudad asesinó a 43 personas. Tenemos, por lo tanto, una policía que aplica esta política represiva. Una policía corrompida ella misma, que regentea el delito. ¿Quién no sabe que detrás del narcotráfico, de la trata, de los grandes delitos, está la policía?. A tal punto es así, que los policías puestos como jefes fueron apartados, y algunos fueron encarcelados por los delitos de corrupción» (Gabriel Solano, candidato por el FIT).

«Que la ciudad tome el control de la terminal de Retiro. Que podamos tener una terminal con los baños de un aeropuerto, con precios justos y con una seguridad acorde. Que el subte llegue hasta adentro de la terminal, y que pueda integrarse con el flujo del tránsito, como hoy no sucede. Eso tiene que ver con que la Ciudad recupere su autonomía» (Matías Tombolini, candidato por Consenso Federal).

«Desde que creamos la Policía de la Ciudad y lanzamos el plan integral de seguridad pública, todos los delitos bajaron. Bajaron los asesinatos, los robos de autos, los secuestros. Y este año, incluso, de enero a septiembre, 55% los motochorros. Hoy tenemos 25.000 policías en los barrios. Y en todas las reuniones de vecinos, vos me reconocés que ves más policías en la calle. Tenemos 10.000 cámaras con reconocimiento facial. Tenemos un mapa del delito que es público, y un anillo digital. Pero tenemos que ir por más, por eso me comprometo a agregar 10.000 cámaras más con reconocimiento facial. Con lo que nos contaron los vecinos más el mapa del delito, sé dónde tenemos que ponerlas. En Pompeya, el otro día en Soldati, me pasó en Constitución también. Vamos a duplicar el tiempo de entrenamiento de los cadetes de policía. Y sí, para completar la autonomía, necesitamos que nos pasen la justicia penal. Eso requiere una ley del Congreso, tenemos que terminar con la puerta giratoria, que los delincuentes entren por una puerta y salgan con la otra» (Horacio Rodríguez Larreta, candidato por Juntos por el Cambio).

«Sólo el FIT se opone a un estado policial, al crecimiento de unas cámaras controladas por el Estado, somos los únicos que nos oponemos a las pistolas Taser, a las que la ONU las considera un elemento de tortura. No acuerdo con que es un elemento letal, está comprobado que lo puede ser, y donde se aplicó, ha llevado a consecuencias muy negativas a la población. Y nosotros lo denunciamos porque tenemos la convicción y la información de que el gran problema de inseguridad que vive el país, viene de arriba para abajo. Es el Estado el que cobija el delito organizado como el narcotráfico, y lo premió con los blanqueos, como se hizo en el Congreso Nacional, donde van narcotraficantes. Y en la villa 1-11-14 se vende droga, pero ojo: vayamos a los bancos, vayamos a los countries, ahí están los jefes del narcotráfico» (Gabriel Solano, candidato por el FIT).

«Tuvimos muy buenas experiencias con los senderos escolares. Por eso hoy me comprometo a llevar los senderos a todas las escuelas públicas y privadas de la Ciudad» (Horacio Rodríguez Larreta, candidato por Juntos por el Cambio).

«Este gobierno no creó las instituciones necesarias para prevenir y garantizar que se investiguen prácticas corruptas. Y lo podrían haber hecho. Todo lo contrario: a través de un decreto que sacaron en 2016, aumentaron la cantidad de contrataciones directas que puede hacer cada ministro. El año pasado, solamente, se gastaron dieciocho mil millones de pesos de esta forma. Al no haber límites, el Gobierno de la Ciudad gasta cinco millones de pesos por día en publicidad oficial. Desde que empezó esta campaña, venimos diciendo que tenemos una diferencia en las prioridades con este gobierno, y acá están claramente expuestas. Nosotros proponemos crear un sistema integral para prevenir la corrupción, que contemple no sólo la creación de una oficina anticorrupción, a cargo de la oposición, sino también una fiscalía especializada en delitos contra la administración. Los porteños nos tenemos que poner en serio a mejorar las instituciones, sin doble vara y sin oportunismo» (Matías Lammens, candidato por el Frente de Todos).

«No alcanza un minuto y medio para hablar sobre números que no son ciertos, que no son para nada ciertos. En materia educativa, la ciudad vive una situación de enorme crisis. Un colegio recién inaugurado, en el barrio de Retiro, hace 15 días se cayó el techo. Y hace una semana, se incendió. Estas son las construcciones. Ocho puntos cayó Educación en la última década, en el presupuesto global. No crece. La escuela del futuro la resisten todos los pibes, que la rebautizaron sabiamente como una secundaria sin futuro, porque es una secundaria para dar conocimientos elementales, y mandar a los pibes a laburar, es la otra cara de la moneda de la reforma laboral. Y pasa lo mismo con la Unicaba. Por eso, no las queremos. Y queremos una educación laica, y educación sexual integral en todos los colegios» (Gabriel Solano, candidato por el FIT).

«Vamos a seguir ampliando la participación. Los comisarios reciben a los vecinos los primeros jueves de cada mes. Porque así, cara a cara, es la mejor manera de trabajar, como hacemos en todos los temas. De ahí surgió, por ejemplo, la plaza que ya tenemos en Jujuy y Belgrano, de ahí surgió la Plaza de las Toscaneras, que promovió Catalina y su grupo de vecinas, de ahí surgió el Parque de la Estación. En términos de transparencia, hoy con un click entrá en BA Obras y están los datos de todas las obras de la Ciudad. Además, a través de BA Elige recibimos más de 25.000 proyectos por año. De ahí surgió la pista de atletismo del Parque Avellaneda. Y ya presentamos en la Legislatura, el proyecto para crear una Oficina de Integridad de la Ciudad» (Horacio Rodríguez Larreta, candidato por Juntos por el Cambio).

«En estos años de Cambiemos, ha ido en franco descenso tanto el presupuesto en educación, como en salud. En educación, pasamos del 25% del presupuesto, a 17%. En salud, de 19% a 14%. Estos son datos muy concretos. Detrás de esa decisión, hay una pregunta muy sencilla: ¿Quiénes son los más perjudicados? Por supuesto, los que no pueden acceder a los sistemas privados de educación y de salud. Pero creo que nos equivocamos, porque nos estamos perjudicando todos. La crisis actual desnudó muchos de los problemas de esta gestión, y la clase media que tuvo que dejar de pagar la prepaga e ir a algunos de los hospitales, se dieron cuenta de esta desinversión. En los hospitales faltan insumos, hay largas colas para conseguir turnos, y ha bajado considerablemente la cantidad de camas. Si yo soy jefe de gobierno vamos a trabajar en serio en la salud, vamos a aumentar la cantidad de camas, porque es inexplicable que tengas que esperar meses y meses para una operación programada. También vamos a dotar de más médicos, para que tengas más turnos, porque esto no se soluciona poniendo un número de teléfono, se soluciona poniendo más médicos. En la educación, hablamos del tipo de sociedad que queremos conseguir: y si soy jefe de gobierno, la educación va a ser prioridad» (Matías Lammens, candidato por el Frente de Todos).

«Para desagotar las guardias, impulsamos la telemedicina, que ya se usa en las prepagas. Consultas médicas a través del celular. A Horacio le encanta regalar tablets a nuestros abuelos, y está buenísimo. Nosotros proponemos regalar algo que vale menos: las pulseras de seguimiento y de monitoreo médico, que se conectan con el celular y permiten tener un trackeo en tiempo real de los datos de nuestros adultos mayores. El 41.5% de nuestros chicos entre 5 y 17 años tienen obesidad, es una epidemia global. La lucha es contra el azúcar. Para eso hay que tener coraje, el que no tuvo este gobierno ni el del kirchnerismo, en la sanción del presupuesto, para ir de frente contra las bebidas sobreazucaradas. Eso tiene una sola solución: aumentar los impuestos, y educar a nuestros pibes para que tengan más herramientas para elegir, a la hora de alimentarse» (Matías Tombolini, candidato por Consenso Federal).

«En Educación calculamos gastar alrededor de 90 mil millones de pesos. Y en Salud, calculamos que llegará a 80 mil millones de pesos. Todos los años viene aumentando en términos reales. Gracias a esta inversión, hicimos la mayor construcción de escuelas en la historia, vamos a llegar a 54. Además de las 19 que proponemos para el próximo mandato. Gracias a esa inversión, es que arreglamos las guardias de todos los hospitales. Gracias a esto remodelamos entero el Hospital Alvarez, que se incendió. Gracias a esto, vamos a terminar, después de muchos años, el Hospital Cobo. Acabamos de sumar la segunda parte del Grierson, y ya está la obra para completarlo como un hospital concreto. Gracias a esto tenemos un SAME que es un orgullo, un ejemplo mundial» (Horacio Rodríguez Larreta, candidato por Juntos por el Cambio).

«Estoy de acuerdo con separar la iglesia del Estado» (Matías Tombolini, candidato por Consenso Federal).

«Lo de Larreta es un relato. En el polo educativo de Piedrabuena no hay gas, ni certificado de obra. ¡No entiendo cómo se puede habilitar una escuela sin certificado de obra! Y hablan de robótica, cuando le sacan el pan a los pibes. La educación tiene enormes problemas, y acá se la está ocultando. A las enfermeras hay que pasarlas a la carrera profesional de salud, se las discrimina, hacen un trabajo enorme y les pagan dos mangos; vamos a luchar hasta conseguirlo» (Gabriel Solano, candidato por el FIT).

«La Constitución de la Ciudad dice que todos los chicos tienen que tener garantizada su vacante a partir de los 45 días. Y eso no lo dicen, porque hay 22.000 chicos que no tienen sus vacantes. Quiero trabajar construyendo 35 jardines maternales de forma inmediata, para que no le falte vacante a nadie. Y tres secundarias, en Lugano, Mataderos y Soldati. Además, los problemas de infraestructura hay que resolverlos de forma urgente. Como decía recién Gabriel, se caen los techos de las escuelas, hay escuelas que no tienen clases por ratas. Vamos a aplicar un tablero de escuelas seguras. Hoy los chicos pierden 1.500 horas de clase porque no están nombrados los docentes» (Matías Lammens, candidato por el Frente de Todos)

«Los clubes de barrio tienen que ver con el deporte, aunque no den necesariamente resultados positivos: debieron suspender la pileta en invierno por el costo de la boleta del gas. Donde la cuota social es casi un acto de voluntarismo, la luz se fue a las nubes y no alcanza para cubrir los costos. Esos clubes están siendo desfinanciados, si soy jefe de gobierno vamos a estar donde tiene que estar el Estado, ayudándolos» (Matías Tombolini, candidato por Consenso Federal).

«Tenemos casi la mitad de la ciudad que están separando la basura. Tenemos las escuelas verdes. Construimos 110 hectáreas verdes en la Ciudad. Eso, sumado a las obras hidráulicas, han reducido enormemente los riesgos de inundación, muchos vecinos duermen más tranquilos. Propongo plantar 100.000 árboles en la Ciudad. Vamos a sumar 100 manzanas más de espacios verdes, por ejemplo en el predio que dejará la cárcel de Devoto, en una parte grande del lugar que va a dejar el Mercado de Hacienda, en La Paternal, en Chacarita. Todos los colectivos de la Ciudad van a ser eléctricos. Y vamos a promover los paneles solares, no solamente para los domicilios particulares, sino para los edificios públicos de la Ciudad» (Horacio Rodríguez Larreta, candidato por Juntos por el Cambio).

«Cinthia Choque (la agente de tránsito que murió atrpellada en un control) estaba precarizada por el gobierno que encabeza Larreta. Ganaba $ 25.000. Como ella, hay 18.000 trabajadores del Estado que están precarizados. Me pregunto cómo el Estado puede violar las leyes laborales. Nuestra propuesta es que estos trabajadores pasen de inmediato a planta permanente» (Gabriel Solano, candidato por el FIT).

«Hablar de vivienda es hablar también de alquileres y expensas que vos sabés que son impagables. La morosidad aumentó, llega al 35%. Con la gestión de antes la luz se te cortaba, con la gestión de ahora la luz no la podés pagar. Hay un solo sector que mejoró en los últimos 8 años, es el que vende velas. En la ciudad, la tarifa de luz creció 1925%, el gas se multiplicó por 9, el agua por 8. ¿Y tu sueldo? ¿Y tu jubilación? Sólo por 2. Las expensas no tienen tarifa social. Nuestra propuesta es que le apliquen la tarifa social en una parte de las expensas a los jubilados y a quienes tienen plan social» (Matías Tombolini, candidato por Consenso Federal).

«Construimos 12.000 viviendas para la clase media. Con la ley de vivienda asequible vamos a destinar terrenos públicos, y se va a reducir un 40% el costo de la vivienda. Con la ley de plusvalía, los desarrolladores van a tener que destinar departamentos para vivienda social» (Horacio Rodríguez Larreta, candidato por Juntos por el Cambio).

«Me preocupa el desempleo en la Ciudad, y no veo un plan para generar empleo. Las estadísticas lo confirman: 14% de desempleo en la zona sur, y por primera vez sube el desempleo en las zonas norte y sur» (Matías Lammens, candidato por el Frente de Todos).

«El Gobierno de la Ciudad optó por los negocios financieros, en detrimento por los que producimos, los que aportamos, los que invertimos en la Ciudad. Pero lo peor es que no reaccionaron: el desempleo crece aún en los sectores más jóvenes y el gobierno no tiene un plan de desarrollo económico, ni plan de empleo para los más jóvenes. No tuvo un plan de créditos. Vengo del mundo pyme, y sé lo importante que es para una pyme tener crédito. Y también sé, porque mi mujer es investigadora del Conicet, lo importante y extraordinario que es el conocimiento que se produce en la ciudad de Buenos Aires, y cómo tenemos que poner en valor a ese recurso estratégico. Buenos Aires debería ser la capital latinoamericana de las ciencias, y sin embargo hacemos menos inversión en investigaciones, que San Pablo, Santiago de Chile, Lima y México. Vamos a crear una agencia de ciencia y tecnología, que promueva el desarrollo económico del distrito, y genere soluciones urbanas» (Matías Lammens, candidato por el Frente de Todos).

«Con Macri, la devaluación fue de 500%. La inflación, más de 250%. La tasa de interés está en las nubes. Se contrajo la economía, aumentó la pobreza. La peor gestión económica de los últimos 40 años en la Argentina. Nuestra propuesta es eliminar el impuesto a los sellos, y vamos a bajar la alícuota de ingresos brutos para aquellos que generan empleo. Y restringir las regulaciones, para que el Estado trabaje para vos, y no vos para el Estado» (Matías Tombolini, candidato por Consenso Federal).

«Con Macri y Larreta se vendieron 400 hectáreas de tierras públicas. ¿Cómo fue, si no tenían mayoría en la Legislatura? Se hicieron con el voto del kirchnerismo, que los apoyó. ¿Por qué es importante saberlo? Porque hay que votar. Y sin los votos del kirchnerismo, no hubieran podido vender esas tierras. Hago una propuesta: que esas 400 hectáreas vuelvan a la Ciudad, y que construya el Estado, lo que abaratará significativamente el valor de la propiedad» (Gabriel Solano, candidato por el FIT).

«Vemos con mucha preocupación el tema de la vivienda. Recién Horacio decía que van a detener la venta de tierras públicas, y ojalá que así sea. En estos últimos tres años se vendieron 85.000 metros cuadrados de tierras públicas, equivalentes a 2.900 departamentos de 60 metros cuadrados. El Estado se ha olvidado de intervenir en el stock inmobiliario, por eso es casi imposible alquilar. En Nueva York, por ejemplo, hay articulación entre el sector público y privado, justamente para que se construyan viviendas asequibles. Vamos a intervenir en los dos problemas, en el stock inmobiliario para bajar el precio del metro cuadrado, pero también en la demanda, para que haya créditos accesibles. La Ciudad de Buenos Aires tiene capacidad para responder al problema de la vivienda, que en todos estos años no se ha hecho» (Matías Lammens, candidato por el Frente de Todos).

«La diferencia entre el norte y el sur, es notable. En la planta procesadora de áridos de Soldati, se forman montañas de escombros de hasta tres pisos de altura. Son residuos sólidos que despiden partículas de un tamaño tan pequeño, que se incorporan a los alveolos pulmonares, generando que la tasa de infecciones respiratorias en el sur, sea más alta que la del resto de la Ciudad. También el procesamiento genera cílice, que es cancerígeno, y en la zona hay tres escuelas. Proponemos que la mirada sea diferente, y que no limpien solamente cuando hay partido en la cancha de San Lorenzo»» (Matías Tombolini, candidato por Consenso Federal).

«La transformación que estamos haciendo en la Ciudad la reconocen todos, hasta los opositores, y queda para siempre. Obras históricas, como los viaductos, el Paseo del Bajo… Es cierto, muchas se financiaron con la venta de terrenos baldíos que estaban en desuso para la Ciudad. Continuamos las obras del arroyo Vega que empezó Macri. Vamos a sacar las 31 barreras del FFCC Sarmiento, esa sí es una prioridad. Para los vecinos de Liniers, Villa Luro, Floresta, Flores, Caballito, les cambia la vida. Vamos a terminar el FFCC Belgrano Sur, también una prioridad que conectará a los vecinos de Soldati, Patricios y Pompeya con Constitución, van a llegar muchísimo más rápido. Ya arrancamos con los estudios de ingeniería para construir la línea F del subte, que unirá Barracas con Palermo. Y vamos a hacer tres nuevos Metrobuses, San Telmo-La Boca, Alberdi y Directorio, y el transversal desde Flores a Agronomía. Me comprometo con los vecinos de Devoto, que les vamos a mudar la cárcel, en Abril de 2021» (Horacio Rodríguez Larreta, candidato por Juntos por el Cambio).

«Tenemos que plantearnos un cambio cultural, no podemos empezar todo el tiempo de cero. Lo dije en la campaña y lo sigo diciendo: algunas obras que hizo el PRO en estos 12 años están bien. El Paseo del Bajo, el Metrobus, las ciclovías, están bien. El plan para evitar las inundaciones también está bien. Pero cómo puede ser que no hayan construído los jardines maternales, para que no haya chicos sin vacantes? Cómo puede ser que no hayan construído un solo hospital en 12 años? Hablan del Grierson en Lugano: el Grierson no tiene camas, no es un hospital. Por qué tienen las obras del subte paradas? Cuando hablo de un gobierno más cercano, hablo de esto, de un gobierno que trate de mejorarle la vida todos los días a la gente» (Matías Lammens, candidato por el Frente de Todos).

«La Ciudad está dirigida por el capital inmobiliario. El Gobierno de la Ciudad es una inmobiliaria, se la pasa rematando tierra pública. Larreta dice que lo hizo para financiar alguna obra, pero vender tierra es muy peligroso, porque no hay más espacio. Desde la década del ’40, no crece su población, siempre somos 2.800.000 personas. Sólo crecen las villas, en la actualidad 300.000 personas viven en villas, 500.000 personas con problemas de vivienda, y el 35% de los porteños alquila. La Ciudad de Buenos Aires tiene una política de expulsión del trabajador, ahora se aprobó una modificación al Código Urbanístico que autoriza construir viviendas de 18 metros cuadrados. Ellos dicen que es lo moderno, para nosotros es un calabozo. Queremos que los trabajadores y la juventud puedan vivir dignamente en la Ciudad» (Gabriel Solano, candidato por el FIT).

«La participación está entendida, por este gobierno, un poco light: te invitan a una clase de cocina, o a un entrenamiento de los perros de la policía. Para nosotros, cuando los técnicos no discuten con los vecinos, terminamos teniendo problemas como lo que pasó con el Tiro Federal o con Unicaba. Nosotros impulsamos la participación, a través de los Consejos Vecinales para que la voz de cada uno sea escuchada por la gestión de la Ciudad» (Matías Tombolini, candidato por Consenso Federal).

«Es inmoral que en una ciudad rica, como Buenos Aires, todos seamos cada vez más pobres. Es inmoral que el Gobierno de la Ciudad haya abandonado a la clase media, en medio de esta crisis tremenda. Tenemos todo para ser una ciudad moderna, pujante e inclusiva. Lo que hicieron bien, ya está. Pero lo que no hicieron en 12 años, no lo van a hacer más» (Matías Lammens, candidato por el Frente de Todos).

Claudio Serrentino

Foto: Diario 26