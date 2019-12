«Gastan más en parquímetros, que en escuelas»

Facebook Twitter Email WhatsApp

El presidente del bloque de Unidad Ciudadana, Mariano Recalde, rechazó el Presupuesto 2020 presentado por el oficialismo y cuestionó: “Es un presupuesto que tiene, al mismo tiempo y de una manera muy original, ajuste y despilfarro”.

En la sesión de ayer, Mariano Recalde sostuvo que el presupuesto fue presentado “sin respetar la institucionalidad de la Ciudad” ya que “la Constitución de la Ciudad establece que debe ser presentado el día 30 de septiembre de cada año y se presentó recién el 25 de noviembre. Se les ha hecho costumbre presentarlo tarde en los años impares, que son los electorales, porque no es un presupuesto que puedan mostrar con orgullo”.

“Este presupuesto es un dibujo –sostuvo Recalde-. El gobierno subestima exageradamente la recaudación para reservarse un amplio margen de discrecionalidad en la administración de partidas».

Por otro lado, el legislador sostuvo que “hay un ajuste muy fuerte, del 12,2% real, pero todavía no podemos saber cuánto más porque depende también de las ampliaciones discrecionales que seguramente durante el año se tramitarán”.

Asimismo, Recalde sostuvo que “con este presupuesto la Ciudad no mira a futuro. Hay un estancamiento de la red de subte, que debería ser el eje vertebral de la política de transporte del Gobierno. No hay líneas proyectadas, no hablan del asbesto y encima planean un nuevo tarifazo”.

Luego, el presidente del bloque se refirió a las prioridades que asigna el presupuesto: “Hay un ajuste real del 5,7% en educación y 3,5% en salud, mientras la deuda insume $8 de cada $100 del presupuesto de la Ciudad. El presupuesto en infraestructura escolar es de $2900 millones y el de infraestructura de salud, $1750 millones, mientras gastan $2000 millones en poner parquímetros, $2000 millones en veredas y $1500 millones en alumbrado”

“En definitiva, hay más presupuesto para las veredas, las luces y los parquímetros que para los hospitales y escuelas. Es un presupuesto que tiene, al mismo tiempo y de una manera muy original, ajuste y despilfarro. Nosotros no vamos a votar ni ajuste ni despilfarro”, concluyó.

Fuente: Prensa Mariano Recalde

Foto: DG Prensa Legislatura