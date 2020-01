«Que los vecinos decidan el futuro del ex preventorio Rocca»

Facebook Twitter Email WhatsApp

El integrante de la Junta Comunal 10 Ubaldo «Cacho» Mascali, se manifestó a favor de un plebiscito para que los vecinos definan el destino de la manzana donde funcionó el preventorio Rocca.

De visita en el programa «Popurrí, de poco un todo» (Miércoles a las 10, FM 90.1) el Comunero Cacho Mascali sentó su postura sobre el futuro del ex preventorio Rocca.

Dejó en claro que es imprescindible de consultar al barrio sobre su futuro.

«A mí me parece bien que hayan sacado el preventorio, como también me parece bien que saquen la cárcel de Devoto, pero creo que hay que hacer una consulta popular: qué quiere el barrio, y no que venga un señor de una oficina del centro, que no sabe dónde queda el pasaje Renque Curá, a decirnos qué se tiene que hacer ahí. Mi postura es que los vecinos, a través de una votación, decidan qué hacer con ese predio. Si el Ejecutivo se queda con el 35%, que los vecinos definan qué se va a hacer con el resto, en algo que beneficie al barrio», dijo el Comunero.

¿Desde el oficialismo se puede convocar a un plebiscito por el ex Rocca?

Vamos a ver. Yo creo que sería algo muy bueno para el barrio, que cada uno se exprese. Es lo que no se hizo con el área 30 de Villa Real, que fue una obra inconsulta.

Se sabe que en la Legislatura hay varios proyectos sobre el futuro de la manzana comprendida por las calles Segurola, Juan Agustín García, Sanabria y Elpidio González. Mascali habló sobre el suyo:

«Hice un proyecto para el ex Rocca de hacer un CEMAR (Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Referencia), un jardín materno infantil y una escuela. Pero han votado que una parte la van a vender. Creo que hay que seguir luchando por ese predio, más allá de las distintas ideologías que tengamos».

El integrante de la Junta Comunal 10 explicitó la posición de su partido, aliado del oficialismo, lo que le permite a Vamos Juntos a acceder a la mayoría propia en el recinto:

«El Partido Socialista no votó a favor de eso. Hablé con mi jefe político, Roy Cortina, le expliqué que en el barrio habíamos luchado mucho por el predio, con Estelita del Club Mitre, Leo Farías y un montón de compañeros. Nuestra intención ha sido siempre esa, y aunque ahora, por esas cosas de la política, yo esté en el oficialismo, voy a seguir mi lucha por el Rocca. El legado de eso fue una escuela para chicos pobres», declaró Cacho en la radio.

Claudio Serrentino

Foto: La Bocina