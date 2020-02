Electrocutados en Plaza Monte Castro: increpan a Rodríguez Larreta

Facebook Twitter Email WhatsApp

El Comunero Fernando Moya pide informes al jefe de gobierno sobre la instalación eléctrica, y la actuación de los organismos de control en la Plaza Monte Castro. Larreta y sus referentes de la Junta Comunal 10 se mantienen en silencio.

Luego de los hechos ocurridos el Viernes 30 de Enero, en el que murió un perro y dos personas fueron afectadas a raíz de una descarga eléctrica en la Plaza Monte Castro, el bloque del Frente de Todos que integra la Junta Comunal 10 emitió un comunicado manifestando su «preocupación» por los hechos.

Casi inmediatamente después, el jefe de ese bloque, Fernando Moya, profundizó en el tema a través de un pedido de informes dirigido directamente al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

Allí, le pregunta por «la inexistencia de las planimetrías detalladas según lo manifestado el día del dramático hecho por personal acreditado presente ‘in situ’ de las empresas Clean Garden S.R.L. y Autotrol S.A. ya que NINGUNA TENIA EL DIAGRAMA DEL TENDIDO ELECTRICO NI DE RIEGO bajo superficie de la citada Plaza«.

Moya resalta que la empresa que realiza el mantenimiento del especio verde -Clean Garden- y la que hace el mantenimiento del alumbrado público -Autotrol- no saben por dónde pasan el agua y la electricidad.

El Comunero pide que Larreta especifique «las responsabilidades correspondientes a los organismos de control por dicho incumplimiento, de ambas empresas, que al día de la fecha -Viernes 30 de Enero- no han presentado la planimetría detallada de las plazas y espacios verdes de la Comuna 10«.

Con lo cual, la cuestión puede trasladarse a otras plazas, ya que «ante consulta si tenían de las demás Plazas y espacios verdes de la Comuna ambas empresas manifestaron también desconocerlos. Consultado el personal de la sede comunal me manifestaron que las empresas NUNCA PRESENTARON LAS PLANIMETRIAS DETALLADAS DE LOS CIRCUITOS DE TENDIDO ELECTRICO DE LAS LUMINARIAS Y DEL CIRCUITO DE RIEGO en Sede Comunal pese a haberles enviado las actas de no cumplimiento«, afirma Moya en su carta.

Dice el Comunero que «vecinos de la Plaza Monte Castro me manifestaron que respecto a la distribución eléctrica para la alimentación de las luminarias son de tipo trifásica de guirnalda con el conductor protector de tierra (PE) sin redundancia, no presentando una distribución acorde a lo reglamentado según AEA 90364 VIGENTE. Con respecto a la protección diferencial encontrada actualmente, esta resulta inmune a la detección de fuga y al posterior disparo por no asegurar la instalación eléctrica a la estructura metalmecánica de la columna en cuestión que, habiendo prestado falla de aislación en su alimentador interno, no actúa protección alguna.

A su vez solicito además copia de los Protocolos de Medición de puesta a tierra y de continuidad de masas de las columnas realizados durante el periodo 2018/2019 DE TODAS LAS PLAZAS Y ESPACIOS VERDES DE LA COMUNA 10 y de haberlos realizado, si estos fueron avalados por el Consejo profesional, en este caso COPIME«.

Durante el fin de semana, los vecinos se convocaron en la Plaza Monte Castro para juntar firmas, y exigirle al gobierno porteño que cumpla con las medidas de seguridad. Allí también estuvo presente el Comunero Moya.

SILENCIO OFICIAL

Pese a que el tema fue noticia en los medios nacionales, y varios móviles se acercaron a la Plaza Monte Castro, no hay declaraciones al respecto del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

En tanto, Daniela Mesplede, la Comunera encargada de los Espacios Verdes de la Comuna 10 (a la que pertenece la Plaza Monte Castro) no hizo ninguna referencia pública a este problema.

Sus últimas publicaciones en Facebook son del 30 de Enero, pero no hacen mención a esta problemática: hablan sobre la suciedad en la Plaza Ciudad de Banff, y la intervención en el Congreso de la diputada Paula Oliveto Lago. En Twitter no publica desde 2017.

Por su parte, el presidente comunal Mauro Pedone Balegno, publicó en Facebook por última vez, en diciembre del año pasado. En Twitter, a través de la cuenta @mauropedone10, su última actividad fue el 24 de Enero pasado: retuiteó un mensaje del precandidato demócrata de EEUU, Bernie Sanders, que dice «Abortion is health care» (El aborto es cuidado de la salud.).

Claudio Serrentino

Foto: Facebook Fernando Moya