ELECTROCUTADOS EN PLAZA MONTE CASTRO. Explicación oficial y nueva reunión de vecinos

Facebook Twitter Email WhatsApp

Mientras los vecinos volverán a manifestarse por los incidentes en la plaza de Gualeguaychú y Miranda, el presidente comunal expuso, en la última sesión de Junta, cuál fue la situación que desencadenó las descargas eléctricas que mataron una mascota, y mandaron a terapia intensiva a dos mujeres.

Los vecinos de la Plaza Monte Castro se reunieron en la esquina de Jonte y Segurola, el 14 de Febrero pasado, «para exigir y denunciar que todavía no tenemos respuestas concretas sobre la electrocución de dos personas que debieron ser hospitalizadas y la muerte de una perrita en nuestra querida plaza. Hecho que no es aislado y por el que se habían realizado denuncias previas». Así lo publicó la vecina y ex candidata a Comunera por el FIT, Giselle Franco, en su muro de Facebook.

El día anterior, 13 de Febrero, sesionó la Junta Comunal 10, con la presencia de cinco de sus siete miembros: el presidente Mauro Pedone y Cacho Mascali por el oficialismo; Yanina Arias, Fernando Moya y Daniel Paladini por la oposición.

En esa reunión, Pedone leyó la explicación oficial sobre el problema en la plaza Monte Castro, que dice textualmente:

«Incidente ocurrido el día 30/1/2020 en la plaza Monte Castro

Personal de la comuna se hizo presente de manera inmediata en el lugar, como así también presencia de comuneros de ambos espacios políticos. Policía, emergencias estuvieron presentes en la plaza. Se informa que personal de la comuna estuvo en contacto con la vecina y su familia acompañándolos en el Sanatorio.

Después de que la empresa Edesur y la Dirección de Alumbrado realizaran el diagnóstico, se procedió a anular Ia columna PZA 280 y a realizar el retiro del cableado interno. El cable de la columna era un cable subterráneo de 2x6mm, con doble vaina de aislación eléctrica, de acuerdo a normas IRAM. El cable se encontraba en buen estado general, exceptuando Un sector quemado a unos 50 cm de altura aproximadamente, estaba quemado en una extensión de unos 20 cm aproximadamente. No se advirtieron empalmes ni defectos y era un cable adecuado a la instalación, según informe verbal por partes de los intervinientes.

No se encontró ningún otro problema en la columna ni en la instalación eléctrica.

La columna contaba con protección y puesta a tierra (jabalina) y recibía las verificaciones correspondientes. De acuerdo a la última medición realizada, la columna no tenía fuga. Luego de reemplazado el sector afectado, se colocó nuevamente la luminaria y, como medida preventiva, se realizaron mediciones de puesta a tierra de toda la plaza, obteniendo en todos las columnas valores acordes a normativa.

No hay reclamos registrados en la comuna ni en el GCABA sobre fallas eléctricas en la plaza.

Luego del hecho se tomaron reclamos de los vecinos que se acercaron a la comuna el día viernes 31, y el día lunes 3 a las 14 horas los recibió el presidente en la sede comunal donde se intercambiaron opiniones y los vecinos recibieron información sobre lo sucedido y acciones realizadas para resguardar la integridad de los vecinos y garantizar el disfrute del espacio público».

Los vecinos, que se interrelacionan a través del grupo de Facebook «Vecinas y vecinos de la plaza Monte Castro», volverán a reunirse.

«Convocamos a la proxima asamblea de vecinos a realizarse mañana 21/02 a las 19hs en la Plaza Monte Castro (Gualeguaychu y Miranda). Nuevamente invitamos publicamente a las autoridades de la Comuna 10 a hacerse presentes. Por nuestras vecinas afectadas, por vos, por mi y por el otro», dicen en su muro.

Claudio Serrentino

Foto: Edith Landeira