El discurso de Larreta y las dos caras de Buenos Aires

Tras el discurso de apertura de las sesiones ordinarias, a cargo del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, este medio procuró cotejar las frases del funcionario sobre determinados temas, con las noticias. Este es el resultado (en negrita, la frase del discurso del 1º de Marzo pasado; y a continuación, subrayado, extracto de nota periodística).

«Una Ciudad abierta, donde la convivencia, el diálogo y el respeto sean valores fundamentales».

Ante el reclamo vecinal por la instalación de la ‘zona calma’ en el barrio porteño de Villa Real, Horacio Rodríguez Larreta envió policías antimotines con perros y motorizados. INFONEWS

«Del plan que lanzamos para construir 54 escuelas nuevas, 40 ya están terminadas, 6 abren ahora en los primeros días de marzo, 4 más abren en abril y las restantes las vamos a terminar en los próximos meses».

‘Pretendió cerrar 14 escuelas nocturnas y los profesorados con la ley de Unicaba’, recordó López y aclaró que las escuelas construídas por la gestión de Rodríguez Larreta fueron 10 y no 54 como dijo el jefe de Gobierno. También denunció que el precio de las viandas aumentó 52 por ciento y que ‘el presupuesto de Educación baja todos los años, un punto por año’. PAGÍNA 12

«Todos los días me junto con vecinos. Y cada vez que escucho sus demandas, sus inquietudes y sus reclamos, siempre se me vienen a la cabeza las mismas preguntas. ¿Estaré escuchando lo suficiente? ¿Estaré haciendo las cosas bien? ¿Estaré promoviendo los espacios de diálogo necesarios? No creo que haya respuestas únicas. Pero si creo que hay un recorrido que podemos seguir y que se resume en tres valores: cercanía, humildad y pluralidad».

En estas reuniones públicas, para Larreta no parece importante responder a cuestiones vitales para la comunidad, como salud y educación, pese a que los vecinos las plantean correctamente. En cambio, se explaya sobre temas que corresponderían al presidente comunal, sentado a su lado, quien sólo interviene si el jefe lo autoriza. LA BOCINA

«El Barrio 31 es un gran ejemplo de que cuando el Estado llega a donde tiene que llegar, se generan cambios muy positivos para los vecinos».

Legisladores porteños del Frente de Todos reclamaron al gobierno de la Ciudad que brinde una solución a la falta de servicio de agua que afecta a la Villa 31 desde julio pasado. Hay más de 300 familias afectadas. AMBITO

«También seguimos transformando terrenos que están en desuso, en departamentos, para que más vecinos puedan tener su lugar en la Ciudad».

El presidente Macri privatizó en 8 años nada menos que 170 hectáreas de tierras públicas de la Ciudad de Buenos Aires, equivalentes a casi dos Puertos Madero. Su heredero en la ciudad lo ha superado. Horacio Rodríguez Larreta, en tan sólo tres años, ha privatizado más de 180 hectáreas de tierra pública. OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA CIUDAD

«Seguimos avanzando con Garantía BA para que los vecinos puedan acceder a su hogar sin pagar garantía propietaria».

Es legalizar un negocio de 6000 millones de pesos por año para tres aseguradoras: AACS: Asociación Argentina de Compañías de Seguros, ADEAA: Asociación de Aseguradores Argentinos, AACMS: Asociación Argentina de Cooperativas y Mutualidades de Seguros. Es también preocupante que, en la ciudad en donde la comisión ya no la pagamos más los inquilinos, ahora tengamos que pagar un mes y medio por seguros de caución. INQUILINOS AGRUPADOS

«Tenemos otro gran desafío: eliminar todas las barreras del Sarmiento para que el tiempo que los vecinos pierden esperando a que se levante la barrera, lo ganen para hacer lo que más les guste. Esto proyecto también requiere de mucha coordinación con el Gobierno Nacional».

Ningún periodista “famoso” lo incluyó en su agenda, preguntó, molestó, investigó, re preguntó e indagó sobre el Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento que hoy es una obra fantasma. DIARIO ANTICIPOS

«Extendimos la red con 7 nuevas estaciones y a que sumamos 474 vagones que nos permitieron mejorar la frecuencia. Además, mejoramos la calidad del viaje: recibimos el subte con 0 vagones con aire acondicionado y hoy ya tenemos el 72% de la flota con aire. Hoy, 5 de las 6 líneas tienen una frecuencia de 3 minutos promedio en hora pico. Y seguimos trabajando para mejorar la frecuencia en la E, que es la línea que más inversión necesitaba».

En una entrevista con el canal C5N, el presidente Alberto Fernández caracterizó irónicamente al Metrobús como “el gran hallazgo” y como una “solución de urgencia” que encontró el gobierno de Macri ante la supuesta imposibilidad de construir más kilómetros de Subte. EN EL SUBTE

«El año pasado dimos un salto de calidad en el sistema Ecobici, que hoy llega a 39 barrios porteños con 250 kilómetros de ciclovías. Ahora, nuestro compromiso es seguir ampliando la red».

Cada vez es más difícil conseguir una bicicleta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, aumentó la cantidad de estaciones desiertas, sin unidades para ser usadas. A24

«Muchos de los trámites que antes se hacían de manera presencial, hoy, gracias al chat de la Ciudad, lo podemos hacer desde nuestro WhatsApp con un solo clic».

Boti, el robot del Gobierno porteño, se consagró como el mejor chatbot corporativo en español. A través de este chat se pueden resolver todo tipo de consultas referidas a la Ciudad, desde cómo hacer un trámite hasta si se puede estacionar en determinada cuadra. CLARÍN

«Los homicidios, que son el delito más grave de todos, bajaron un 28%; el robo de autos bajó un 49%; el robo ejecutado por motochorros, que es uno de los que más preocupan a los vecinos y uno de los que más trabajo cuesta enfrentar, bajó un 17%; y los robos en general bajaron un 12%».

El barrio porteño más peligroso es Barracas, que pertenece a la Comuna 4. Allí se cometieron, durante 2019, un total de 17 crímenes. Le sigue Retiro, de la Comuna 1, con 14. En el otro extremo de la tabla, están los barrios de Parque Patricios, Villa Riachuelo, Floresta, Monte Castro, Versalles, Villa Real, Villa General Mitre, Villa Santa Rita, Saavedra, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Núñez, Agronomía, Parque Chas, Paternal y Villa Ortúzar, donde según el informe presentado por el Gobierno de la ciudad no existió este tipo de delito. INFOBAE

«Queremos hacer de Buenos Aires una ciudad que cuente con un sistema público de salud modelo, que estimule la alimentación saludable y la actividad física, que tenga una oferta cultural en todos los barrios y que incentive el encuentro en el espacio público para potenciar la vida en comunidad».

La contracara es que un hospital público que hace 20 años se deteriora, con falta de insumos, atraso en su infraestructura y designaciones informales de su personal, también lleva a la desmotivación por cansancio de los profesionales y agota a los pacientes que deben realizar largas colas en la madrugada para conseguir un turno. Jorge Tartaglione – médico cardiólogo. Presidente de la Fundación Cardiológica Argentina – CLARIN

«Otra apuesta cultural que asumimos con los vecinos de Mataderos es recuperar y poner en funcionamiento el Cine El Plata. Además de recuperar la sala, en el Cine va a funcionar un centro cultural con una programación gratuita y de calidad durante todo el año».

Primero fue una sentencia judicial, en 2013, y en diciembre pasado también una ley de la Ciudad. El Gobierno porteño tiene la obligación de terminar de poner en valor el Cine El Plata, conocido como «el Gran Rex de Mataderos». También debería reabrirlo como parte del Complejo Teatral Buenos Aires. Sin embargo, el Ejecutivo no cumplió. Y ahora un juez le puso un plazo de diez días para que presente un plan de obras. Si no lo hace, el ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro, deberá pagar de su bolsillo una multa de $ 1.000 por cada día. CLARIN

«Vamos a reabrir el Teatro Presidente Alvear, un teatro totalmente renovado que vamos a gestionar en conjunto con el Complejo Teatral».

Con respecto al Teatro Presidente Alvear, segunda sala en importancia del Complejo, a la fecha lleva 2032 días cerrada por obras de infraestructura. Según las nuevas perspectivas, la renovación y puesta en valor del teatro estaría lista para el segundo semestre de 2020. LA NACIÓN

«En los últimos cuatro años, promovimos la separación y el reciclado de la basura, prohibimos las bolsas y las pajitas de plástico, pusimos puntos verdes en todas las comunas para recuperar aceite y materiales electrónicos, y cambiamos las luces de la ciudad por luces LED que, además de iluminar mejor y dar más seguridad, duran más y contaminan menos. Somos la primera capital de América Latina con alumbrado público 100% LED».

El CEAMSE alerta que la actual situación tiene un límite temporal y espacial: 5 años. Luego de ese plazo, los 42 municipios del AMBA y la Ciudad deberán disponer su basura en otros espacios o con nuevas tecnologías. INFOBAE

«Me comprometí a plantar 100.000 nuevos árboles en todos los barrios. Los árboles mejoran muchísimo la calidad del aire porque absorben los gases contaminantes que causan el calentamiento global. Y, además, ayudan a prevenir inundaciones».

Según el Censo de 2018, en las veredas y plazas de los 203 km cuadrados porteños hay más de 431.326 árboles, lo que equivale a un ejemplar cada seis habitantes. Según cifras oficiales, si se toma como punto de partida el estudio que se hizo entre 2010 y 2011, el arbolado de la ciudad registró un crecimiento de 6.887 ejemplares y conservó en estado vital 424.439 unidades. INFOBAE

«Gracias a la participación ciudadana, y al trabajo de ustedes, Legisladoras y Legisladores, construimos nuevas plazas por toda la Ciudad como la Manzana 66 y el Parque de la Estación en Balvanera; el Parque Lineal en Almagro; el Parque Lineal Crámer y la Plaza Clemente en Colegiales; la Plaza República Federativa de Brasil en Recoleta; la Plaza Monroe en Villa Urquiza; el Parque Elcano en Chacarita; el Parque Ferroviario en Palermo; el Corralón de Floresta; el Paseo de la Costanera frente al Aeroparque; y el Parque del Bajo».

La ciudad de Buenos Aires está segunda en el ranking de las peores de América Latina en cuanto a la cantidad de metros cuadrados de espacios verdes por habitantes debido a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera saludable tener entre 15 y 20 y solamente hay cuatro metros cuadrado para cada uno de 3 millones de porteños. La falta de espacios verdes en la Ciudad se incrementa año tras año y desde el 2007 hasta el año pasado ya se perdieron 300 hectáreas. AGENCIA NOVA

