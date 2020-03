«EL ROCCA ES DEL BARRIO»: Legislatura, Junta Comunal y vecinos se ocupan del tema

Facebook Twitter Email WhatsApp

La Junta Comunal tratará el tema del ex asilo de menores Rocca. Los vecinos abrazarán al predio, y se viene la audiencia pública en la Legislatura.

Durante Febrero, los vecinos fueron avanzando en su idea de dar batalla para que “El Rocca sea del Barrio”.

Tras una ardua labor en archivo, la historiadora Leticia Maronese logró encontrar el original del testamento de Manuel Rocca, un documento de hace más de un siglo en el que se explicita que en la manzana rodeada por las calles Segurola, Juan Agustín García, Sanabria y Elpidio González debe estar destinada a perpetuidad “a educar de 80 a 100 niños pobres”.

La Junta Comunal también tratará el tema, en una sesión especial del Martes 3 de Marzo.

La Mesa Participativa Comuna 10 – El Rocca es del Barrio organiza un abrazo al predio para el Sábado 7 de Marzo a las 11.30.

A tal fin, se está difundiendo la siguiente convocatoria:

«Este sábado 7/3 a las 11:30hs, seguiremos adelante en el camino para que el ex Instituto Rocca se transforme en un lugar para la transmisión de conocimientos 📚 y para que su destino no sea la trasferencia de fondos del Estado para negocios privados 💵

🥼 Queremos más vacantes en la escuela pública, porque la educación es un derecho que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe garantizar para todas y todos, y no debe ser vulnerado».

Los vecinos se siguen anotando para participar en la audiencia pública, que se realizará el Martes 10 de Marzo a las 16, en el Palacio Legislativo de Perú 130.

Claudio Serrentino

Foto: Mesa Participativa Comuna 10