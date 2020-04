CORONAVIRUS. Denuncian a medios que despiden y violan la cuarentena

Facebook Twitter Email WhatsApp

Mientras la pandemia por el coronavirus mata a decenas de miles de seres humanos y deja secuelas imposibles de mensurar hoy en lo sanitario, social, económico y político, la defensa de sus intereses particulares que llevan a cabo algunas empresas, por sobre el compromiso que asume gran parte de la sociedad argentina, adquiere una gravedad inadmisible.

En nuestra actividad, enmarcada como una de las esenciales durante el Aislamiento Social Obligatorio, varias patronales han violado obligaciones y desacatado decretos y reglamentaciones que atienden la preservación de todos los puestos de trabajo, el estricto cumplimiento de lo dispuesto en materia sanitaria y el respeto de los convenios colectivos.

En este marco, la Conciliación Obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo en el caso de Publiexpress (revista «Pronto») frenó la brutal decisión empresaria de despedir a decenas de trabajadoras y trabajadores.

No alcanza, y suena a una detestable hipocresía, con que las cámaras del sector (prensa gráfica, televisión y radio), agradezcan a las trabajadoras y los trabajadores de los medios de comunicación si Publiexpress realiza despidos, si radio Del Plata –en materia sanitaria y salarial- no cumple con lo que debe, si Canal 9 profundiza su decisión –largamente denunciada por la UTPBA y sus trabajadores- de no aplicar el Convenio Colectivo.

Gran parte de esas empresas –que en las negociaciones paritarias que mantienen con la UTPBA vienen negando aumentos que contemplen la inflación acumulada- fueron alcanzadas por beneficios impositivos que el Gobierno Nacional dispuso por decreto a raíz de la crisis que provoca la actual emergencia sanitaria, del mismo modo que fueron impuestas las medidas de la prohibición de despedir.

La UTPBA denuncia esta situación, repudia los despidos y los incumplimientos patronales e insiste en su preocupación por conductas empresarias que están lejos de corresponderse con esta gravísima emergencia.

Daniel Das Neves

Periodista. Secretario de Relaciones Sindicales e Internacionales de UTPBA.