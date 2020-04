CORONAVIRUS. Piden informes por los sobreprecios en la compra de barbijos

Facebook Twitter Email WhatsApp

Legisladores porteños del Frente de Todos presentaron un proyecto de resolución para que el Gobierno de la Ciudad informe sobre la adquisición de quince mil barbijos de la marca 3M por un monto de $3 mil cada uno a la firma GREEN SALUD S.A., la cual posee menos de un año de trayectoria en la provisión de insumos para la salud.

A través de la Resolución N°115/SSASS/20 publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Subsecretario de Administración del Sistema de Salud resolvió aprobar la adquisición de quince mil barbijos mascarilla de alta eficiencia 3M, por $45 millones, mediante el proceso de contratación directa ($ 3.000 cada uno, +/- U$S 35).

“La empresa 3M publicó un texto denominado ‘Fraudulent Activity, Price Gouging, and Counterfeit Products’, a fin de combatir en todo el mundo la especulación en materia de precios con sus productos. En dicha publicación se establece una lista de precios de venta al público en la cual el modelo más caro (9211+) se ubica en un rango de U$S 2,68 a U$S 3,40. A su vez, la empresa SEGUFER S.A. (distribuidora autorizada de productos 3M en Argentina) cotiza en su portal web a U$S 11,05 por unidad el producto ‘Mascarilla Descartable 3M con válvula modelo 9332 P3’, el cual habría sido el producto adquirido en la Resolución”, informa el Frente de Todos en los fundamentos del proyecto.

“Aún considerando precios de proveedores locales consultados, el costo por unidad de la compra realizada por la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud supera ampliamente lo ofertado por otros distribuidores autorizados de la firma 3M”, agregan los legisladores y sostienen: “En un contexto de crisis y caída de la recaudación, el patrimonio público debe ser protegido y defendido con especial atención”.

Por este motivo, el Frente de Todos porteño solicita al Poder Ejecutivo una copia del Expediente Electrónico N° 2020–10979743-GCABA-DGABS, el listado de licitaciones y/o compras directas realizadas por el Poder Ejecutivo en las que participó la empresa GREEN SALUD S.A., los criterios utilizados para la adquisición del material sanitario, el nombre detallado del modelo del barbijo 3M adquirido y sus características técnicas, y el listado de licitaciones y/o procesos de compra directa en curso y/o ejecutados por la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud desde el 12 de marzo de 2020 hasta la fecha de aprobación de esta Resolución.

Por último, los legisladores del Frente de Todos demandaron “mayor velocidad en el intercambio de información a fin de colaborar con el Poder Ejecutivo para evitar la concreción de prácticas abusivas”, teniendo en cuenta “la cantidad de maniobras especulativas que se vienen sucediendo en el contexto de la pandemia, amén de las maniobras coercitivas sobre el Estado en la urgencia por contar con el material de la contratación”.

