CORONAVIRUS. Problema en la UFU de Plaza Don Bosco

El encargado de la comisión de Salud de la Junta Comunal 10 informó que en el Hospital Velez Sarsfield hay 41 internados por covid19, pero ningún caso de dengue. Al 30 de Junio, no había casos de dengue. Problema con un test en la UFU de Plaza Don Bosco.

“Vamos a prepararnos para una futura temporada de dengue, a ver si en la Comuna podemos desarrollar algo mejor que lo que hemos hecho, sin depender tanto del Ejecutivo. Trataremos de tener una cuadrilla propia para fumigación, para desinfección, porque si no, es muy difícil”, declaró Mascali al programa “Popurrí” (Miércoles de 10 a 11 por FM 90.1).

Sobre el funcionamiento de la UFU (Unidad Febril de Urgencia) instalada en Plaza Don Bosco para ocuparse exclusivamente de los pacientes con síntomas de covid19, Mascali declaró que “está actuando de acuerdo a los protocolos. Lo que tengo entendido es que si vas y no tenés los síntomas… nada. No sé si es porque no tenemos los reactivos, o porque no hay insumos”.

Mascali no puede ir personalmente al Velez a verificar, porque es persona de riesgo.

El comunero contó una anécdota “que me preocupa” sobre el funcionamiento de la UFU: “Tengo un conocido que fue porque tenía compañeros de trabajo contagiados de covid19. Llamó al 107 para consultar, y le mandaron un audio, se dirigió a la UFU de Plaza Don Bosco y mostró el audio que le habían mandado. Esto me consta, eh. El médico lo atendió, le tomó la fiebre, no tenía, y lo mandó de vuelta. Este hombre dijo que quería hacerse el análisis, para tomar precauciones por la familia. El médico le preguntó si tenía obra social, como es municipal, lo mandó al Sanatorio Méndez. Cuando me llamó y me lo contó, no me gustó para nada. No tengo pelos en la lengua para decir lo que sea del gobierno que sea, entonces llamé a la Junta Comunal y comenté la cuestión para averiguar, porque cómo es la cosa: ¿hay propaganda en la televisión sobre que hacen test en Flores, en Almagro, y una persona que va a la UFU porque tiene personas allegadas con covid19, y no le hacen el test? ¿Y encima el profesional tiene la mala educación de mandarlo a otro lado?”.

También comentó que la obra de remodelación en el Hospital Velez Sarsfield sigue, “pero no al ritmo que venía, quizás para fin de año esté terminada”, y que el nosocomio tiene nuevas autoridades, aunque todavía sin comunicación oficial: el director es el Dr. Marchetto, y la vicedirectora Dra. Pérez.

Claudio Serrentino

Foto: Facebook Comuna 10