CORONAVIRUS. Situación sanitaria y alimentaria en la Comuna 10

Facebook Twitter Email WhatsApp

En la reunión virtual entre la Junta Comunal y el Consejo Consultivo, se debatió sobre la situación sanitaria y alimentaria de los vecinos de los seis barrios que componen la Comuna 10 (Floresta, Monte Castro, Velez Sarsfield, Villa Real, Versalles y Villa Luro).

El pasado Martes 30 de Junio, a través de la app Zoom, se realizó la reunión mensual entre la Junta Comunal 10 y el Consejo Consultivo Comunal (-CCC- integrado por vecinos y asociaciones barriales).

Por la Junta Comunal, estuvieron presentes a través de la pantalla seis de los siete juntistas: el presidente Mauro Pedone, María Teresa Poquet, Daniela Mesplede y Ubaldo Mascali por Cambiemos; Fernando Moya y Yanina Arias por el Frente de Todos. El único ausente fue Daniel Paladini. La gerente de la Comuna, Laura Martínez, ofició de mediadora.

Por el Consejo Consultivo participaron Silvia Fernández, Sandra Lizza, Inés Rivoir, Elizabeth Ronchi, Aydeé Menéndez, Adriana Deluca, Lucía Wajsman, Carolina Vilas, Enrique Fantini, Alberto De Lío y Osvaldo Cordo.

Uno de los temas principales, fue la propuesta del CCC de crear un comité de crisis para poder encarar, de manera organizada, la situación de emergencia que genera la pandemia en la zona.

Silvia Fernández, que fue una de las redactoras del proyecto, dijo que en la zona hay mucha gente con covid19, “y sabemos que no se asistió a la gente, no hay testeos, ni nada. Queríamos saber si ya vieron el proyecto”.

El presidente Pedone respondió: “por mi parte lo estuve leyendo, no lo pudimos tratar en Junta, tuvimos una reunión el día 21 pero todavía no lo pudimos leer al proyecto. Lo que sí, a mí me surgieron un par de dudas. En principio, quería saber algunas cositas más, para ver si estaba bien enfocado, por lo menos en lo que yo pensaba al respecto. Y en base a lo que charlemos hoy, serán elementos para canalizarlo bien en la reunión de junta”.

A continuación, la autora le sintetizó la idea: “poder interactuar con todas las fuerzas vivas de la Comuna. Hay un proyecto en la Legislatura, y en algunas Comunas ya lo empezaron a aplicar. La idea nuestra no es lanzarlo sólo desde el Consejo Consultivo, por eso le pedimos apoyo a la Junta Comunal. En su momento, cuando fue lo de las inundaciones, el Consejo Consultivo creó un comité de emergencia que funcionó muy bien, nos manejábamos por teléfono y podíamos asistir a las personas. Si esto se articula con los comerciantes, clubes, hospitales, cesac, se pueden generar acciones para que sea más rápido. Si se suman tres comuneros a este emprendimiento, se pueden ver las necesidades que tienen los vecinos frente al covid19. Nos llegan pedidos por el Facebook y nosotros no podemos dar respuestas directas porque no tenemos las herramientas”.

Lucía Wajsman de la comisión de Salud del Consultivo dijo que “pedimos una respuesta inmediata. Entiendo casi una coartación de la participación popular, de aunar todas las fuerzas de la Comuna en pos de atravesar esta crisis sanitaria lo mejor posible. me resulta violento que me digas que no tuvieron tiempo de hablar sobre el proyecto, mientras en otras comunas esto avanza, acá se cercena”.

La comunera Yanina Arias destacó la importancia de formar un comité de crisis. “Tenemos que tener en cuenta que esta es una situación muy dinámica, y no hay muchas certezas a la hora de ir caminando. Con Fernando nos encontramos con casos positivos en algunas pensiones. Lo que pudimos ir resolviendo sobre la marcha, fue averiguando y llamando a todo el mundo. Por eso me parece importante generar un trabajo en común. A nosotros también nos llueven pedidos de vecinos que la están pasando mal económicamente, o que nos piden turno, o que los hisopen. Y no podemos dar respuesta directa a eso, pero sí tenemos voluntad de poder hacerlo. El comité de crisis puede aunar esos esfuerzos”.

Sobre la dinámica de la situación que se está viviendo, profundizó el comunero Fernando Moya: “desde que llegó el covid19 para acá, los protocolos se están modificando en forma semanal, porque se va viendo el comportamiento del virus. Por ejemplo, desde la semana pasada hay un nuevo protocolo para clasificar casos sospechosos. Hay un montón de cuestiones en las que se va haciendo camino al andar, entendemos sumamente necesario tener un Detectar en la Comuna, y así tener los elementos necesarios para el abordaje territorial, y que no tengamos que estar llamando a distintos funcionarios para poder coordinar”.

El representante de la comisión de Higiene del CCC, Enrique Fantini, propuso que “así como se juntaron el presidente, el gobernador y el jefe de gobierno, se pueden juntar en la Comuna los siete comuneros”.

La comunera María Teresa Poquet resaltó que “esta reunión es un ejemplo muy claro de participación. Debemos tratar el tema del comité de emergencia en la próxima reunión de Junta, y que se resuelva lo más pronto posible”. Luego contó que consultó a dos médicos del Hospital Velez Sarsfield, uno de guardia y uno de planta, y tienen los materiales de alta protección necesarios”.

Inés Rivoir, de la comisión de Salud, aclaró que el reclamo había sido de los médicos para abajo. “El personal de limpieza también necesita material de protección y no lo tienen, por eso pedían donación de material”.

Moya dijo que por protocolo, si cualquier hospital no cuenta con el material de protección, debe cerrar el área. Y que estuvo con el coordinador de la UFU de Plaza Don Bosco, y que no le manifestó nada sobre faltante de material de protección. “Sí me dijo que están trabajando al 100%, que están testeando hasta 35 personas diariamente, y ese es el tope máximo que puede hacer la UFU. Respecto a las camas destinadas a covid19 en el Velez, son 15, que están todas ocupadas, con lo cual si una persona con sintomatología debe ser internada, será derivada a otro establecimiento”.

Inés, que también forma parte de la comisión de Prensa y Difusión del Consejo Consultivo y tiene contacto permanente con vecinos que le piden soluciones a través de la página del CCC en Facebook, contó: “sabés la desesperación que te agarra cuando tienen que operar a un chiquito, necesitás ocho donantes y sólo conseguiste cuatro… o que venga una señora a la puerta de tu casa, llorando, con cinco chiquitos, diciendo que no tiene nada que comer. Como nosotros somos vecinos visibles, nos vienen a pedir a nosotros, y por ahí nosotros estamos en la misma situación que ellos. Y hay momentos en que nos desesperamos, porque ya no sabemos qué hacer”.

Daniela Mesplede aclaró que “nosotros –los juntistas- estamos al tanto de todo, pero a veces hay datos que se publican en redes sociales, y no podemos guiarnos por una denuncia, porque cuando comenzamos a indagar nos damos cuenta de que no tiene fundamento. Por otro lado, estamos haciendo, a través del Gobierno de la Ciudad, entrega de los bolsones. Lo que pasa es que tenemos como política oficialista, no hacer política con la entrega de los bolsones. Pero se está haciendo. A veces es una lástima que no se difunda, porque esto hace a la opinión que desde la Comuna no se está haciendo nada, pero sí se está haciendo”.

El tema de los bolsones generó más controversias: los vecinos afirmaban que varios lo habían pedido al 147 y no tuvieron respuesta.

Moya dijo: “hicimos pedido de mercaderías y de alimentos, pero si el Ejecutivo cumple o no cumple, no le compete a esta junta comunal. Entendemos que se necesita una asistencia a por lo menos 400 familias en la Comuna. Los bolsones para familias que debían practicar aislamiento, no fueron provistos por el gobierno central, sino porque hicimos gestiones entre todos, y logramos que otra Comuna lo aporte. Ahora, ¿es suficiente? No, no es suficiente. Es lamentable que los clubes de barrio tengan que sostener ollas populares para cubrir la falta del Estado, ante la magnitud de la emergencia alimentaria”.

Sobre el tema geriátricos, Pedone aludió a lo que está haciendo el ministerio de Salud porteño en todos los geriátricos de la ciudad (483): “semanalmente se hacen testeos a los empleados de los geriátricos”. Mostró que ya se hicieron 9.226 testeos rápidos, de los cuales 236 dieron positivo. “Esos testeos no se piden al 147, ya hay un esquema regular armado con los geriátricos”.

“No se trata sólo de un reclamo al 147, sino una cuestión de política sanitaria”, respondió Lucía.

Elizabeth Ronchi aportó su experiencia sobre comités de crisis en otras comunas, donde participa. “En realidad lo podemos hacer solos como Consejo Consultivo, pero la idea es que estemos todos, es importante que ustedes también sean parte”.

Sandra Lizza hizo hincapié en el tema comunicación: “ustedes tendrían que tener un canal como el Consejo Consultivo –habla de la página de Facebook– y se enterarían de un montón de cosas. Estoy asombrada, porque el comité de crisis tendría que estar funcionando hace dos meses. No me termina de convencer, porque si entrás al Facebook de la Comuna hablan de lo hermosas que están las plazas, ustedes están para hacer más de lo que hacemos nosotros”.

Sobre el final, el presidente Pedone indicó a los vecinos un link, donde se informan las actividades de la Junta.

El link es https://www.buenosaires.gob.ar/comuna-10/informacion-de-gestion

Pero al ingresar allí, la última publicación de la página es del acta del 8 de Abril pasado.

No hay información de contacto (e-mail, teléfono, whatsapp) con la Comuna, o con los comuneros, para que los vecinos puedan comunicarse.

Claudio Serrentino

Imagen: Consejo Consultivo Comunal 10

Agradezco al amigo y colega Luis Alberto Serres por compartir los audios de esta reunión, y a la comisión de Prensa y Difusión del Consejo Consultivo Comunal 10 por la imagen y la data que faltaba.