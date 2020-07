Las Perlas del Tango celebran el Día del Amigo, por Facebook

Facebook Twitter Email WhatsApp

Pese a la pandemia, las Perlas del Tango siguen mostrando su arte. En 2020, cumplen 15 años y cantan para el público a través de Facebook, en esta ocasión, para celebrar el Día del Amigo.

En 2020, las Perlas del Tango, una creación de Claudio Durán, cumplen 15 años. Cuenta Marta Pizzo que se enteró del proyecto apenas se había iniciado, cuando Claudio vino a Versalles a escuchar a Mary Escribal, una de las primeras Perlas.

“Apenas me comentó la idea, me metí de lleno. Porque se trataba de aglutinar mujeres que hicieran tango de alguna forma: músicas, cantantes, compositoras, letristas, periodistas, bailarinas. Ahora hay más de 800 Perlas del Tango, de todo el mundo”, dice la escritora de Versalles.

La cuarentena no es fácil para nadie. Los artistas no son la excepción. “Nos seguimos moviendo desde casa, seguimos haciendo cosas. Los músicos, los intérpretes están rebuscándosela como pueden, haciendo recitales por streaming, que no es lo mismo. Tengo contacto con muchos de ellos, y me cuentan que cuando terminás de interpretar y no hay ningún aplauso, es terrible, por más que veas que del otro lado hay personas escuchando”.

Pero, según Pizzo, hay luz al final del túnel: “Sé que vamos a salir de esto, y que esta experiencia nos dé una apertura mental y espiritual, para poder encarar las cosas de otra manera. Con las Perlas hacíamos reuniones por zoom y nos preguntábamos cuándo nos podríamos volver a ver. Y también queríamos encontrarnos con el público. Les propuse hacer unos vivos a través del Facebook de cada Perla. Hicimos uno en Junio, y salió precioso, mucha gente se interesó. Ahora vamos a repetir, para celebrar la Semana del Amigo. La propuesta es que cuatro intérpretes cantan desde sus casas, algunas tienen su pareja o familiar que es músico, y las acompaña”.

En esta ocasión cantarán Donatella Alampresse –desde Florencia, Italia-, Gloria Guerra (que se hizo muy famosa en You Tube cuando subió la versión “en cuarentena” de “Las cuarenta”), la marplatense Silvia Saab, y Paloma Angione, una joven de 16 años.

“Es algo muy estresante y hermoso, porque cuando termina de cantar una, le da paso al Facebook de la otra, hay que estar pendiente para ir cambiando de canal”, explica Marta.

Los videos del recital anterior pueden verse en el canal de You Tube de Las Perlas del Tango. “Si nos dejan su comentario sería maravilloso, es una manera de retribuir la generosidad de las chicas”.

Y esperan poder celebrar los 15 de Las Perlas: “Si en octubre las cosas están un poco mejor, tomando las medidas que haya que tomar, esperamos celebrar los 15 años. Ya pasamos por la Academia Nacional del Tango, el Senado de la Nación, la Legislatura, la Academia Porteña del Lunfardo, el año pasado celebramos en el Polo Tango de Versalles”.

La cita virtual es el Sábado 25 de Julio a las 16, en el Facebook de Gloria Guerra. A las 16.20, Facebook de Silvia Saab. 16.40, Facebook de Paloma Angione. Y a las 17, en el Facebook de Donatella Alampresse (horario Italia: 22.00 hs.).

