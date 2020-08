Prorrogan la vigencia de la VTV: las nuevas fechas para renovar

Facebook Twitter Email WhatsApp

A raíz de la pandemia, el gobierno porteño prorrogó la vigencia de las VTV, y estableció nuevos vencimientos «de manera excepcional».

A través de la página oficial del Gobierno de la Ciudad, se informa que «se prorroga de manera excepcional la vigencia de las obleas de la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria, operando con estos nuevos vencimientos:

Patentes terminadas en 2, vence el 30 de septiembre de 2020.

Patentes terminadas en 3, vence el 30 de septiembre de 2020.

Patentes terminadas en 4, vence el 31 de octubre de 2020.

Patentes terminadas en 5, vence el 30 de noviembre de 2020.

Patentes terminadas en 6, vence el 31 de diciembre de 2020.

Patentes terminadas en 7, vence el 31 de diciembre de 2020.

Patentes terminadas en 8, vence el 31 de enero de 2021.

Diciembre y enero no tienen asignado ningún número específico, por lo tanto podrán realizar la VTV quienes no la hayan realizado en el mes correspondiente. Esto no exime de realizar la verificación según el cronograma, por lo cual en caso de encontrarse circulando podrá ser pasible de sanciones. La VTV podrá realizarse dentro de los 30 días del mes que corresponda según la terminación de la patente.

En caso de realizar la verificación vencida la oblea tendrá vigencia al mes que le corresponda por la finalización de la patente. Por ejemplo, si la patente finaliza en 9 y la realizó en enero 2019, la vigencia será hasta septiembre del mismo año.

Recordá que podrás realizar la verificación hasta no más de 30 días antes del mes que te corresponde por calendario».

Fuente: Prensa GCABA

Foto: La Bocina