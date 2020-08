“El hospital Velez Sarsfield cuenta con los insumos necesarios”

Facebook Twitter Email WhatsApp

El jefe de Urgencias del “Hospitalito” aseguró que al personal del Velez Sarsfield cuenta con todo lo necesario para trabajar. Contó cómo se modificó la estructura, para adaptarla a los tiempos del covid. Donación de equipamiento por parte del Rotary.

El Dr. Carlos Soria es el jefe del departamento de Urgencias del Hospital Velez Sarsfield. Debió abandonar su puesto por dos semanas, ya que dio positivo de covid19 (asintomático).

Soria contó al programa “La Bocina de mi barrio” (Viernes a las 19, La Bocina Radio) que “los primeros meses fueron muy complicados, porque tuvimos que hacer muchas modificaciones. Armamos el comité de emergencia, para disponer situaciones que teníamos que modificar. Por ejemplo, me quedé sin despacho porque ahí tuve que poner un servicio de Infectología. Hubo que transformar cuatro guardias, porque tuvimos que hacer una guardia de adultos covid, guardia de adultos no covid, guardia de pediatría covid y guardia de pediatría no covid. Tuvimos que convertir consultorios externos en guardias”.

El responsable de las guardias del “Hospitalito” explicó que “durante los primeros meses, hubo una retracción de la gente, no venía por otras consultas que no fueran por covid. Pero hace un tiempo perdió el miedo, y en la guardia no covid hay tanta gente como en la guardia covid”.

El médico instó a perder el miedo a ir al hospital: “respetando los cuidados, manteniendo el distanciamiento social, llevando cubierta la boca y nariz, lavándose las manos frecuentemente. El virus no se va a quedar sobre una mesa para contagiar a otro. Ante un problema, hay que ir al hospital y hacer la consulta, que no dejen pasar las enfermedades, porque si pasa el tiempo y no se tratan, es peor. Apenas ingresan, les toman la temperatura, y les hacen tres o cuatro preguntas para saber si tiene síntomas de covid, y de ahí se lo va a derivar. La gente del barrio tiene que estar tranquila, que concurra las veces que sea necesario”.

INSUMOS Y PERSONAL

En la última reunión entre la Junta Comunal y el Consejo Consultivo Comunal, realizada a fines de Julio, vecinos que integran el CCC denunciaron que en el Hospital Velez Sarsfield faltaban insumos y equipamiento para el personal.

Soria lo desmintió: “tengo un depósito lleno con todo lo que se necesita en las guardias”. Explicó que limpieza y mantenimiento están a cargo de empresas privadas. “Cuando personal de limpieza va a la guardia covid, tiene que vestirse completamente. La misma empresa quiere evitar problemas, porque es considerado accidente laboral”.

En cuanto al personal, “el tema de los camilleros está complicado, porque algunos se enfermaron. Estamos trabajando muy en el límite, de cualquier manera ya pedimos más personal para la guardia nueva, si no, no va a poder funcionar”.

NUEVO JARDÍN MATERNAL

El responsable de las guardias del “Hospitalito” contó que el jardín maternal que funciona al lado del nosocomio, ya está listo. En principio había sido creado para los hijos del personal, pero según las posibilidades de cupo, se abrirá la inscripción a los vecinos en general.

CÓMO FUNCIONA LA UFU

También explicó cómo funciona la UFU (Unidad Febril de Urgencia) que se instaló en la Plaza Don Bosco, detrás del “Hospitalito”. En la UFU le hacen el hisopado al paciente, y mientras espera el resultado, lo trasladan a otro container, que se llama UTA (Unidad Transitoria de Aislamiento). De acuerdo a cómo se manifieste la enfermedad, puede ir a un hotel, o puede quedar internado en el hospital. Cada vez que entra o sale de la UFU, el personal médico debe cambiarse. Para entrar, debe estar protegido con botas, gorra, camisolín, doble barbijo (un N95 y un barbijo quirúrgico encima) y máscara.

La UFU atiende alrededor de 30/35 pacientes diarios, desde las 8 a las 24, que es su horario de funcionamiento.

DONACIÓN DEL ROTARY CLUB VILLA REAL-VERSALLES

Soria es miembro del Rotary Club Villa Real-Versalles, y desde hace cuatro años trabajó con los rotarios para conseguir equipamientos para el hospital: dos camas ortopédicas, dos monitores multiparamétricos, un electrocardiógrafo, un tubo de oxígeno, oxímetros y otros aparatos que el hospital necesitaba con suma urgencia.

Los rotarios lograron conseguir los 35.000 dólares que vale ese equipamiento. En Julio pasado hicieron la donación del equipamiento al Hospital Velez Sarsfield.

Claudio Serrentino

Reportaje: Luis Alberto Serres

Foto: Archivo La Bocina