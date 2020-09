Que el «Cecilia Grierson» tenga lo necesario para ser un hospital

Facebook Twitter Email WhatsApp

El Consejo Consultivo de la Comuna 8 junta firmas a través de internet y redes sociales, para reclamar la suspensión de un decreto, y exigir que el «Cecilia Grierson» tenga lo necesario para convertirse en un hospital.

Para adherirse con su firma, ingresar a https://forms.gle/VghBkgRfgrFDuLcb7

El texto completo de la nota, suscripta por la Comisión de Salud, Acción Social y Medio Ambiente de la Comuna 8, es el siguiente:

Las vecinas, vecinos y personal afectado de forma directa y/o indirecta al sistema de salud de la Comuna 8, abajo firmantes de manera electrónica, que habitamos y/o transitamos por la Comuna 8 solicitamos la suspensión en la aplicación del Decreto 303/20 sobre la creación de un Area Programática en el Cecilia Grierson (llamado Hospital General de Agudos por otro Decreto el 245/20) que a la fecha sólo posee unas 20 camas para los más de 200 mil habitantes de la Comuna 8.

Considerando que:

1.- Hemos tomado conocimiento por parte directa sobre las implicancias del Decreto 303/2020 que dispuso el Ejecutivo de la CABA para la creación de un Área Programática en el Hospital (según Decreto 245/20)) General de Agudos Cecilia Grierson de la Comuna 8.-

2.- Que, en este sentido, es de público conocimiento que, el mencionado efector sanitario posee tan sólo 20 camas en su totalidad y carece al momento del equipamiento necesario para ser considerado “realmente” un Hospital General de Agudos.

3.- Que, asimismo esta situación produce incertidumbre en el personal afectado a los trabajos del sector de la salud como ser médicos, enfermeros, auxiliares, administrativos, personal de seguridad y a los propios vecinos/pacientes que deben utilizar tanto los Cesac’s como el Cecilia Grierson.

4.- Que, la situación del punto anterior descripta, NO contribuye en nada al profundo estrés que tiene el sistema sanitario de la Comuna 8 y los mismos trabajadores de la salud que ya es de público conocimiento.

5.- Que, todo el colectivo reunido en esta Comisión de Salud, Acción Social y Medio Ambiente está de acuerdo en la creación de un Área Programática pero cuando el Cecilia Grierson tenga la estructura, los recursos humanos suficientes y el equipamiento que lo sostenga, cuestiones que, a la fecha no las tiene y el Gobierno de la CABA decidió suspender hasta nuevo aviso (en plena pandemia de Covid 19), la licitación de la Etapa III de obras para el efector mencionado que estaba prevista y presupuestada para marzo de 2020.-

6.- Que, prestamos suma atención al personal médico y no médico que nos expresaron su preocupación por las responsabilidades penales que les pudieran caber por verse obligados a derivar pacientes desde sus Cesac’s al Grierson (códigos rojos) donde aún no hay equipamiento y recursos humanos, en cuyo caso, se perderá un tiempo importante que pudiera salvar ó no salvar una vida.

7.- Que, según consta en el Anexo del Decreto 303/20 los Cesac’s que serían parte del nuevo Área Programática del Grierson serían, el Cesac 3, Cesac 18 y Cesac 43.

8.- Que, esta decisión expresada en el Decreto 303/ 20 fue totalmente inconsulta por parte del Ministerio de Salud de la CABA con el personal médico, no médico y vecinos que componen el Consejo Consultivo Comunal 8 reconocida por la Ley 1.777 de Comunas, lo cual, va en contra de los pronunciamientos y convenios firmados por el Ejecutivo de la CABA en relación a “gobernanza transparente” y “participación ciudadana”.-

9.- Que, en una situación de pandemia grave que afecta al mundo, al país, a la ciudad y a nuestra Comuna 8 (la más marginada de Buenos Aires) no resultaría oportuno, la implementación del Decreto 303/20 en consonancia con la suspensión de obras de la Etapa III en el Cecilia Grierson.

10.- Que, resulta INEVITABLE la desazón que creará en el paciente y sus allegados el pedido de asistencia y tratamiento requerido como URGENTE y seguramente con INSUFICIENTE respuesta en el GRIERSON, con las IMPREVISIBLES consecuencias en materia de de seguridad para los profesionales que enfrenten esas situaciones.-

Por lo dicho anteriormente, SOLICITAMOS al Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Horacio Rodríguez Larreta reconsidere y suspenda de forma inmediata la aplicación del Decreto 303/20.

Asimismo, le solicitamos se abra un espacio de diálogo para consensuar la implementación de estas medidas con el personal médico, no médico y los vecinos representados en las distintas organizaciones sociales reconocidas y que trabajan desde hace años en la Comuna 8

Por último, instamos al URGENTE LLAMADO A LICITACIÓN para poner en marcha LA ETAPA III del Cecilia Grierson y avanzar en las obras para su construcción y que REALMENTE SEA UN HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS para la Comuna 8, un PEDIDO DE LOS VECINOS QUE LLEVA MÁS DE 30 AÑOS.

Fuente: Consejo Consultivo Comunal 8

Foto: Prensa GCABA