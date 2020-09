El Papa Francisco participó en la celebración de San Cosme y San Damián

Facebook Twitter Email WhatsApp

Emotiva celebración virtual en Floresta de San Cosme y San Damián, con la participación especialísima del Papa Francisco, y la cantante Sandra Mihanovich. Mucha gente siguió la transmisión por You Tube.

Hace apenas un año, la Plaza Velez Sarsfield estaba colmada de gente. La Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria celebraba el centenario de la llegada de las imágenes de sus patronos secundarios, San Cosme y San Damián.

Pero el covid19 llegó, y aquello, que era una fiesta religiosa, barrial y popular, se convirtió en una transmisión por internet.

Desde el canal de You Tube de la Parroquia, los fieles pudieron seguir todas las actividades, casi como si estuvieran allí.

El Domingo 27, a las 15, más de 300 personas estaban esperando la señal “en vivo” del sitio parroquial. Pronto arrancó la transmisión, y realmente fue raro y emotivo al mismo tiempo, ver las imágenes de los santos salir del templo, sin gente alrededor ondeando sus pañuelos blancos.

Con las imágenes arriba de una camioneta, el padre Julio y un relator, arrancó la procesión. Y me llegó profundamente ver las calles del barrio por la pantalla. Sí, son esas mismas calles que camino todos los días… ¡pero ahora estaban difundiéndose para todo el mundo!

Julio y la comitiva de La Candelaria recorrieron los lugares emblemáticos del barrio, en ocasiones deteniéndose, orando y saludando a los vecinos que se asomaban.

Las escuelas Emilio Giménez Zapiola, Saturnino Segurola y República del Perú, las torres frente a la estación Floresta (había fieles esperando), la esquina de Bahía Blanca y Gaona donde mataron a Cristian, Maxi y Adrián, el centro clandestino de detención Orletti.

La caravana duró más de dos horas y buena parte de su tramo fue bajo la lluvia. No los acobardó, en absoluto. Recorrieron casi todo –si no todo- el distrito que cubre la parroquia.

Luego, las imágenes volvieron al templo y tres jóvenes de Acción Católica condujeron la transmisión “televisiva”, presentando a vecinos que contaban historias sobre las procesiones, el templo y los curas que (entre ellos, Tella, Humberto y Cayetano), integrantes de la comunidad parroquial y los shows musicales (Ana Cano, Coral San Justo, Puente clown y otros).

Por supuesto, varios religiosos adhirieron a la celebración: el obispo Juan Carlos Ares y el cardenal Mario Poli son solo algunos.

El número “top” de la noche estuvo a cargo de Sandra Mihanovich, que le mandó un saludo al padre Julio y cantó “Honrar la vida” sola, con su guitarra.

Si se esperaba que esa fuera “la” sorpresa de la noche, no contaban con una presencia suprema: nada menos que el Papa Francisco, que en sus años de responsable de la diócesis de Buenos Aires participó en varias misas y celebraciones en la Candelaria, con el padre Julio.

Dijo el Papa: “hace 101 años que están las imágenes en la Candelaria. Me trae muchos recuerdos, cuando de chicos, mi abuela nos llevaba a la procesión, eran los tiempos del padre Laucello. Como ven, es historia antigua e historia moderna. Pero me acuerdo muy bien de la procesión, de tres hombres subidos al lado de las estatuas, que recibía las limosnas, y las ataban en las cintas del santo. Hoy, creo que no hay plata ni para comprar cintas, pero están los santos médicos que te cuidan. Quiero hacer un paréntesis desde el corazón: los médicos, los enfermeros, las enfermeras, los voluntarios de los hospitales que se están jugando la vida en esta pandemia. Los saludo, los admiro, les digo que los quiero mucho y que sigan adelante. San Cosme y San Damián… hacían una procesión que daba vueltas, y todos detrás de los santos. La Candelaria es un símbolo de unidad, como lo es el 2 de Febrero. Quiero estar cerca de ustedes en esta fecha, porque como les dije, desde chico estoy ahí. Son recuerdos que quedan, que se transmiten de padres a hijos. Les pido a los santos médicos que cuiden la salud de ustedes, que los protejan, y que protejan a sus familias, que cuiden a sus chicos, y que a todos nos enseñen cómo cuidar hoy a los dos extremos de la vida, los niños y los ancianos. Los dos son importantes, y los dos tienen que estar relacionados. Los chicos, porque son el futuro. Y los ancianos, porque son las raíces de ese futuro. Que San Cosme y San Damián los acompañen y los ayuden mucho en este camino. Yo los acompaño en esta procesión virtual, en esta oración de este día, y les pido también a ustedes que me acompañen a mí, en la ‘procesión’ que cada uno de nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. Como dice el italiano, ‘a veces la procesión va por dentro’, pero siempre estamos en movimiento. Que los santos nos acompañen, que la Candelaria, nuestra madre, los bendiga a todos ustedes. Recen por mí, no se olviden”.

Fue un cierre digno de la primera celebración virtual de San Cosme y San Damián, con un trabajo de producción “en vivo” de nivel profesional, que salió espléndido por You Tube.

Claudio Serrentino

Imágenes: Canal de You Tube Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria Floresta