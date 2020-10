Para defender a la Costanera, de la especulación inmobiliaria

Facebook Twitter Email WhatsApp

Después de la aprobación en la Legislatura -por la mayoría del oficialismo y sus socios- de un proyecto para impulsar un emprendimiento inmobiliario en Costa Salguero, grupos de la sociedad civil impulsan acciones para concientizar a los porteños sobre la cuestión.

Diversas entidades de la sociedad civil organizan una bicicleteada, para concientizar a los porteños sobre el peligro que corre la Costanera norte.

La Legislatura aprobó, en primera lectura, un proyecto que impulsa «un emprendimiento inmobiliario en el sector de Costa Salguero. Este desarrollo inmobiliario tendrá más de 7 hectáreas y consistirá en un barrio náutico de lujo«, afirman desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad.

«Buenos Aires está sufriendo una agresión permanente e intensa. El interés inmobiliario especulativo impera. La legislatura porteña otorga complaciente todas sus exigencias y sacrifica, sin dudar, la diversidad cultural, patrimonial y los espacios ambientales esenciales», aseguran los observadores del Observatorio.

Entonces no será casualidad que, en la misma sesión donde se aprobó lo de Costa Salguero, también los oficialistas votaron afirmativamente «dos convenios urbanísticos firmados por la gestión de Larreta con desarrolladores inmobiliarios para elevar las alturas permitidas y el uso de los suelos de dos polígonos situados en los barrios de Villa Crespo y Palermo que pertenecen a privados», según la agencia Télam.

La ley aprobada en el recinto con el voto del Pro, Coalición Cívica, Evolución, Confianza Pública y Socialismo, necesitará pasar por una audiencia pública y luego, ser votada nuevamente en el recinto, en segunda lectura.

Se sabe la crisis de vivienda que afecta a -al menos- un tercio de los habitantes de la Ciudad. Sin embargo, «en una Ciudad con un profundo déficit habitacional, la prioridad de Vamos Juntos es hacer torres para negocios de alquiler temporario«, afirmó el legislador Matías Barroetaveña (Frente de Todos).

No es el único déficit de Buenos Aires, también hacen falta más espacios verdes. Al respecto, la diputada Marta Martínez (Autodeterminación y Libertad) señaló que «cuando más se nota la falta de espacios verdes, más avanza Larreta a favor de los negocios privados«.

El problema, además, es constitucional: la Carta Magna de la Ciudad, en su artículo 8, declara que «la Ciudad de Buenos Aires es corribereña del Río de la Plata y del Riachuelo, los cuales constituyen en el área de su jurisdicción bienes de su dominio público. Tiene el derecho a la utilización equitativa y razonable de sus aguas y de los demás recursos naturales del río, su lecho y subsuelo, sujeto a la obligación de no causar perjuicio sensible a los demás corribereños. Sus derechos no pueden ser turbados por el uso que hagan otros corribereños de los ríos y sus recursos».

Es decir, el gobierno porteño quiere privatizar lo que la Constitución dice que es de dominio público.

Por todas estas razones, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y otras organizaciones de la sociedad civil, convocan a Defender la Costanera.

Será el Domingo 25 de Octubre.

Punto de Encuentro: 16 hs. Ingreso de Costa Salguero

Caravana: 15 hs. en el Planetario

Bicicleteada: 14:30 hs. en Plaza Almagro.

«Vení con barbijo, carteles y abrazaremos la COSTANERA cuidándonos con distanciamiento social», dicen los organizadores.

Claudio Serrentino

Imágenes: Observatorio del Derecho a la Ciudad