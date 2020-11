El Orgullo fue una fiesta… virtual

Facebook Twitter Email WhatsApp

Nada impidió que marchemos de nuevo. Esta vez desde las redes, desde los balcones, las terrazas, los tapabocas, la TV Pública.

Así festejamos la XXIX Marcha del Orgullo, con orgullo y con visibilidad en las redes, y con una transmisión intensa y emotiva a través de la TV Pública, con la conducción de la compañera Diana Zurco.

La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, conformada por más de 50 organizaciones, propuso la consigna: «Ley para la Inclusión Travesti-Trans. Aborto Legal. Estado Laico».

Reclamamos una vez más una Ley Integral Trans, como el proyecto que presentamos en el Congreso de la Nación; y seguimos exigiendo una Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la separación de la Iglesia y el Estado.

Desde el 1 de noviembre, fecha que recuerda a Nuestro Mundo (la primera agrupación LGBT+ Argentina y de la región, creada en 1967), hubo actividades propuestas por las más de 150 organizaciones que integran la FALGBT+, como Semana del Orgullo, y una Feria del Orgullo virtual, llevada adelante por diferentes grupos y activistas LGBT+. Desde las 11 horas la Comisión Organizadora de la Marcha transmitió una multiplicidad de actividades, y la FALGBT+ comenzó desde las 13 horas a hacerlo a través de Facebook y de su canal de YouTube (cuyas transmisiones pueden volver a ver).

A las 21 horas, la bandera de la diversidad se hizo país con la transmisión que realizó la TV Pública: comenzó la XXIX Marcha del Orgullo, con la conducción de la periodista Diana Zurco y con la participación de referentes de nuestra comunidad, como lxs que participaron en la I Marcha del Orgullo en 1992; también hubo un cálido homenaje al compañero activista LGBT+ César Cigliutti, que falleció hace dos meses, y a tantxs otrxs compañerxs que ya no están con nosotrxs. Además, contamos con la participación de lxs artistas: las cantantes, compositoras y guitarristas: Valeria Cini y Karen Bennett; de la querida Hilda Lizarazu, acompañada por Federico Melioli, y del gran Vicentico.

También pudimos escuchar las voces de nuestrxs compañerxs activistas, que integran la Comisión Organizadora, que compartieron el discurso como el que cada año cierra las marchas.

“Otra vez fue una fiesta de la diversidad. Conseguimos muchas leyes, muchos derechos, mucha igualdad jurídica, pero aún nos falta mucho para llegar a la igualdad real. Seguimos exigiendo la Ley Integral Trans, y que se respete el cupo laboral trans donde fue aprobado; exigimos una nueva Ley Antidiscriminatoria Nacional, como otro elemento más de garantía ante los ataques constantes que sufre nuestra comunidad, que en muchos casos terminan con la muerte de nuestrxs compañerxs; exigimos la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo para que terminen los abortos clandestinos que aumentan la cantidad de muertes; una nueva Ley de VIH, ITS y Hepatitis Virales, porque la de 1992 es obsoleta. Siempre con el empuje de cada compañerx de cada rincón del territorio nacional porque sus aportes han permitido conquistar igualdad, y porque sus acciones militantes garantizan que la lucha no cese hasta que haya igualdad real. Son ustedes, queridxs compañerxs, quienes dan visibilidad al activismo LGBT+ para que tantxs compañerxs que aún no pueden visibilizarse sientan que no están solxs, que hay fortaleza para abrigarlxs cuando lo necesiten, y para acompañarlxs siempre. Gracias por otro año de lucha constante, en un contexto de pandemia difícil de llevar, pero con la misma esperanza con la que comenzamos el año, para volver a abrazarnos pronto y para volver a ganar las calles cuando encendamos en 2021 las banderas de la diversidad en la XXX Marcha del Orgullo. Compañerxs, lxs abrazamos inmensamente y sigamos en todo el país construyendo igualdad”, sostuvo Flavia Massenzio, Presidenta de la Federación Argentina LGBT+.

