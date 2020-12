«Quieren hacer arrodillar a la Ciudad, al límite del sometimiento»

Facebook Twitter Email WhatsApp

Luego que Diputados votara a favor del proyecto para quitarle fondos a la Ciudad, habló el jefe de gobierno Rodríguez Larreta: «quieren hacernos arrodillar, al límite del sometimiento», dijo.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, brindó detalles sobre el recorte en la coparticipación, luego de que la Cámara de Diputados de la Nación diera media sanción al proyecto para quitarles fondos a los argentinos que viven en la Ciudad.

“Mientras muchos países del mundo apoyan a las ciudades, a nosotros nos desfinancian”, expresó Rodríguez Larreta.

Además, dijo que “este avance intempestivo se consolidó no solo aumentando el monto que nos sacan sino convirtiéndolo en discrecional, totalmente en contra de la autonomía”.

El Jefe de Gobierno porteño reconoció que “lamentablemente en los últimos meses tuvimos que enfrentar situaciones que van en contra de nuestros valores”, y ejemplificó: “Propusimos gestión y nos devolvieron decisiones intempestivas. Propusimos consenso y coordinación y nos devolvieron decisiones arbitrarias”.

Asimismo, apuntó que “la decisión inconsulta del 9 de septiembre de quitarle fondos a la Ciudad a través de un decreto afectó gravemente el presupuesto”, y expresó: “Desde ese día nos sacan 150 millones de pesos por día, 13.000 millones a fin de año, y 53.000 millones proyectados para el 2021. Ahora, con la ley, se le hace más daño a la Ciudad, ya que nos sacan 12.000 millones más”.

De la misma manera señaló que “es muy difícil pensar que con la ley que se aprobó se va a encarar una instancia de diálogo bien intencionada”, ya que “nos invitan a negociar pero mientras tanto siguen ejecutando la decisión que ya tomaron”.

En este punto, añadió: “Además, la base de cálculo que toman para la negociación no se corresponde con lo que cuesta garantizar la seguridad en la Ciudad, se le pide opinión a un organismo (Comisión Federal de Impuestos) que no es neutral, y el presupuesto para el financiamiento no queda claro cómo se va a transferir”.

A su vez, sostuvo que “pareciera que quieren desfinanciar y quebrar a la Ciudad, hacernos arrodillar al límite del sometimiento”, y precisó: “Saben muy bien lo que significa un recorte de 65.000 millones de pesos, el equivalente al 88% del presupuesto total de Salud, a un año de salario de la Policía, a 11 meses del salario docente, a la construcción de 217 escuelas primarias, o a 13.000 viviendas nuevas”.

Pese a esto, Rodríguez Larreta manifestó: “Nosotros siempre vamos a ir por el camino de la institucionalidad, dejando de lado la disputa política, porque esos son nuestros valores y son innegociables”.

En base a esto, anunció que a la demanda ante la Corte Suprema de Justicia por el decreto ahora se le sumará una nueva nueva demanda por la ley. “Necesitamos que la Corte se pronuncie para reestablecer el federalismo que se quebró”, indicó.

Por esto, aclaró que el Gobierno porteño se vio obligado a “posponer obras y renegociar contratos hasta que la Corte se expida”, y avisó que “se tomarán medidas adicionales”.

Por último, agradeció “a todos los diputados y diputadas que defendieron al federalismo y a los millones de argentinos que viven y vienen a trabajar a la Ciudad”, y completó: “Esto tiene intencionalidad política y afecta a todos los argentinos, dado que son actitudes que profundizan la grieta. Yo estoy convencido de que la Argentina necesita el diálogo y el consenso para salir adelante”.

El Jefe de Gobierno porteño estuvo acompañado por el vicejefe, Diego Santilli; funcionarios porteños, y diputados y senadores nacionales.

Fuente y foto: Prensa GCABA