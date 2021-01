En contra de la vuelta a clases presenciales, en las escuelas porteñas

Facebook Twitter Email WhatsApp

A raíz del anuncio oficial de la vuelta a las clases presenciales en la Ciudad, gremialistas y legisladores se manifestaron en contra de la medida.

«Queremos una presencialidad con condiciones: espacios ventilados, grupos reducidos, más cantidad de docentes, mas cantidad de auxiliares de limpieza, y resolver el problema del transporte«. Mariana Scayola, Ademys.

“El Gobierno de la Ciudad tiene que dar garantías para la presencialidad y no lo ha hecho hasta ahora. Se dice que las escuelas están bien, esto no nos consta, queremos saber las condiciones reales. No se ha mostrado ningún plan de trabajo ni adecuaciones. Nosotros vamos a tutelar la salud de los docentes y los alumnos”. Sergio Romero, UDA.

“La presencialidad en las escuelas solo es posible en condiciones epidemiológicas seguras. A raíz del crecimiento de la curva de contagios en la Ciudad de Buenos Aires que se detecta desde diciembre, las y los docentes de gestión privada de la ciudad no podemos volver a la presencialidad, sin estar vacunados”. Alejandra López, SADOP.

«Exigimos al GCBA la urgente inversión para la creación de puestos de trabajo tanto de docentes como de auxiliares, elementos de protección e higiene suficientes para todo el personal, computadoras y conectividad para la totalidad del alumnado«. Tuit @utecetera

“Que el gobierno de la Ciudad destine partidas extraordinarias del presupuesto para introducir mejoras edilicias en los colegios, que se establezca el uso prioritario de espacios físicos con una finalidad educativa, la contratación de más docentes, el armado de un red especial de transporte escolar, la distribución de dispositivos para mantener la virtualidad como parte de un plan que contenga todas las medidas necesarias que reclama la emergencia». Gabriel Solano, legislador FIT.

Foto: Prensa GCABA