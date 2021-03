Audiencia pública y referéndum, contra el nuevo estadio en Boedo

Facebook Twitter Email WhatsApp

La entidad “Vecinos Unidos por Boedo” se moviliza para que no se reconstruya el estadio de San Lorenzo en el predio histórico del club, en Avenida La Plata al 1600. Aseguran que gracias a un pacto Pro-K, “en la Legislatura se votó un negocio”. La nueva cancha provocará graves molestias a los vecinos de las manzanas aledañas al estadio, proyectado para fútbol y espectáculos. Audiencia pública, movilizaciones y reclamo de referéndum.

Paula, vecina de Boedo, en diálogo con el programa “Popurrí” (Lunes a Viernes de 10 a 11, La Bocina Radio): “estamos preocupadísimos, en lucha permanente desde hace bastante tiempo, contra la instalación de un estadio que quieren emplazar acá, en el barrio, en Avenida La Plata al 1600 1700. Pedimos que nos escuchen los legisladores ¿por qué? porque San Lorenzo de Almagro presentó el año pasado un proyecto para rezonificar el predio de Avenida La Plata al 1600, para que se pueda construir un estadio multipropósito para recitales y para fútbol, de una capacidad de alrededor de 42000 personas para los días de fútbol, y 60.000 personas los días de recitales”.

Ahora bien, San Lorenzo ya había reconstruído su estadio, en el predio de su ciudad deportiva, en el Bajo Flores. Fue a fines de 1993. Tiene capacidad para casi 48.000 espectadores.

Cuenta Paula: “el estadio Pedro Bidegain, que se encuentra en el barrio de Flores, es el estadio más nuevo construido en la Ciudad de Buenos Aires. Es el que más superficie de campo tiene, con 7.700 m cuadrados, el más grande en superficie de la Argentina. Entonces, evidentemente, no hay que ser un genio para deducir que esto es un gran negocio, un gran negocio que quieren hacer, perjudicando la vida de los vecinos que elegimos Boedo y Parque Chacabuco, justamente, porque son barrios relativamente tranquilos. En el predio de Avenida La Plata, al lado, hay un complejo urbanístico de 2 mega torres de 20 pisos cada una, y cada una con 800 departamentos. Las hizo Almagro Construcciones, son muy precarias. O sea que con los recitales, corren riesgo de vibración, de rajaduras”.

Hay otra experiencia en otro barrio: el estadio Movistar Arena, en Villa Crespo, propiedad del diario “La Nación”. Cada vez que hay un evento, es un problema para los vecinos.

“Lo estamos viendo con el estadio Movistar Arena, que es un estadio relativamente chico, comparado con lo que quieren hacer acá, porque Movistar Arena tiene capacidad para 16.000 personas. Pobres los vecinos de Villa Crespo que están padeciendo, hacen cortes a la Avenida Corrientes, Ahora con la pandemia no, pero hay otros casos concretos. En River estuvieron suspendidos bastante tiempo los recitales, porque los vecinos hicieron denuncias”, afirma Paula.

Un dato es por demás llamativo: Buenos Aires es la ciudad que tiene más estadios en el mundo, hay 19.

En Boedo, estos vecinos están molestos con el cuerpo legislativo de la Ciudad: “nos sentimos muy mal cómo están actuando los legisladores, porque ellos son nuestros representantes, nosotros los votamos a ellos, y ellos, casi por unanimidad, votaron en primera lectura para que se rezonifique y se haga el estadio. Entonces, ¿a quién vamos a acudir?”, se pregunta la vecina.

Los Vecinos Unidos por Boedo intentaron hablar con los legisladores: el bloque Frente de Todos hizo propio el proyecto del club: ninguno de sus integrantes quiso recibir a los boedenses disconformes con la idea. El bloque Vamos Juntos los recibió y escuchó, pero en el recinto, acompañó el proyecto del club y del FdT.

Paula, indignada, resume: “lo que se antes era el pacto Pro-k, ahora volvió”. Denuncia que casi la totalidad de los legisladores “votaron en contra del interés de los vecinos, del medio ambiente, de la salud que tanto hablan, de Ciudad Verde, del Plan Urbano Ambiental. El Plan Urbano ambiental es la segunda ley más importante en la Ciudad, después de la Constitución. Pero en los hechos lo que pesa aparentemente es el poder económico, el dinero. Estamos muy decepcionados “.

Desde el 24 de Febrero se desarrolla la audiencia pública, en forma virtual, y en la que todavía siguen expresándose los más de 1.200 inscriptos.

La única legisladora que se abstuvo en la votación, fue Marta Martínez (Autodeterminación y Libertad), quien además hizo suyo un proyecto de ley de referéndum “obligatorio, sectorizado y vinculante. Sectorizado, para que participen sólo los vecinos que vivimos dentro de las seis cuadras a la redonda del predio de Avenida La Plata, que somos los vecinos afectados”.

El proyecto está en la comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura.

El gobierno porteño realizó una encuesta -¿tratando de relativizar la propuesta vecinal?- en la que pregunta “si querés una escuela o querés un árbol, con el estadio, en Boedo. O sea, no te da la posibilidad de decir si querés o no el estadio. Eso ya lo dan por hecho, te preguntan si querés el arbolito, o si querés el museo, o si querés la escuela, que son todas cosas que sí queremos, no estamos en desacuerdo con eso, queremos, pero la rezonificacion se pide por el estadio, sino, no haría falta una rezonificación”.

Paula agrega: “esto es ridículo por donde se mire. A 20 cuadras tenemos el estadio Pedro Bidegain… ¡a 20 cuadras! Está emplazado en un predio de 22 hectáreas, tiene buenos accesos, no está rodeado de casas como acá. ¡A 20 cuadras de Avenida La Plata al 1600, está el mejor estadio de la Argentina!”

Cuando termine la audiencia pública, deberá votarse nuevamente, en segunda lectura, en el recinto legislativo. Vecinos Unidos por Boedo espera que antes de esa instancia decisiva, pueda concretarse el referéndum.

Mientras tanto, siguen protestando. El Viernes 19 de Marzo, a las 19, en Avenida La Plata y Avenida Garay, realizarán un “Semaforazo”.

Claudio Serrentino

Foto: Prensa Autodeterminación y Libertad