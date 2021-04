«El Hospital Velez Sarsfield está preparado para enfrentar la pandemia»

Facebook Twitter Email WhatsApp

El doctor Carlos Soria, jefe de Guardia del Hospital Velez Sarsfield asegura que el movimiento “en la UFU de Plaza Don Bosco está dentro de los parámetros normales” y que el nosocomio está preparado para enfrentar la pandemia.

En diálogo con el programa “Popurrí” (Lunes a Viernes de 10 a 11, La Bocina Radio) el jefe de Guardia del Hospital Velez Sarsfield, Dr. Carlos Soria, afirma que en la UFU de Plaza Don Bosco se realizan un promedio de 200 hisopados diarios. “Los días que menos tenemos, son 180, pero de eso no baja”, dijo.

“Al principio eran pocos por la cuarentena y el aislamiento, pero después se incrementó la cantidad de consultas, porque la gente no quiere llevar contagio a sus familiares y a sus lugares de trabajo”, afirma el doctor.

Respecto de la fila que se forma alrededor de la Plaza Don Bosco, Soria informa que “fue así durante todo el fin de semana. Y al nivel que venimos en Capital y el Conurbano, esto va a seguir así”.

La UFU atiende 12 horas diarias, entre las 8 y las 20. “Vienen porque tuvieron un contacto estrecho, o porque tuvieron algún síntoma. En el caso de que se presente un paciente con síntomas importantes, como falta de aire y otros, se lo interna en el Hospital. Si fue un contacto estrecho pero no tiene síntomas, se lo manda a aislarse a su domicilio”, cuenta el jefe de Guardia.

El Hospital Velez Sarsfield está preparado para recibir esta cantidad de pacientes, ya que el año pasado se adaptó a las circunstancias, y se instalaron cuatro guardias: adultos covid, adultos no covid, pediatría covid, pediatría no covid, al igual que terapia intensiva, que tiene un sector covid y otro no covid.

“Somos un hospital pequeño, pero estamos trabajando con una cantidad importante de personas que concurren. Terapia intensiva está casi llena, el problema son los días de internación que debe estar cada paciente covid, sobre todo aquellos que deben estar intubados. Esto está dentro de los parámetros normales, ya que existe la preocupación de la gente que necesita tener un diagnóstico sobre si tiene o no covid, por cercanía de algún enfermo, o por síntomas. En este período de pandemia, es fundamental que quieran hacer la consulta”, asegura el Dr. Soria.

Claudio Serrentino

Foto: archivo La Bocina