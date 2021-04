«Enfrentamos la segunda ola, con salarios por debajo de la línea de pobreza»

Facebook Twitter Email WhatsApp

El personal de enfermería en CABA, a través de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), anunció nuevas medidas de protesta para esta semana. Se enfrentan a la pandemia con salarios «por debajo de la línea de pobreza, y sin reconocimiento profesional y laboral».

Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y referente de ALE informó: “La presión sobre la Primera Línea es enorme, y la estamos asumiendo con salarios por debajo de la línea de pobreza y sin Reconocimiento Profesional y Laboral. Seguimos sin ser incluidos en la Carrera de la Salud de CABA, y el gobierno de Larreta nos considera ´personal administrativo´. Una aberración completa. ¿Cómo no vamos a retomar las medidas de fuerza? Estamos hartas”.

Por su parte, Carolina Cáceres, enfermera del Hospital Tornú y también referente de ALE completó: “La situación es crítica en varios hospitales de CABA, en particular en el Gutiérrez y el Fernández, donde además, la violencia y el maltrato laboral contra la Enfermería es práctica sistemática. Por eso, este martes 20 de abril vamos a estar respaldando una protesta en la puerta del Gutiérrez de nuestras afiliadas, y el miércoles impulsamos Caravana y Ruidazo de la Enfermería. Esta situación laboral no la soportamos más. Si el gobierno de CABA no toma nota, nos va a tener todo el año movilizadas”.

Fuente: Asociación Licenciados en Enfermería

Foto: laverdadnoticias.com